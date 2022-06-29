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Дороги России
Редакция
29 июня 2022, 18:31

«Колыма» и «Байкал» подождут?

Из-за войны в Сибири не будут строить и ремонтировать дороги

«Колыма» и «Байкал» подождут?

17 июня стало известно о намерении правительства Российской Федерации выделить 2 триллиона рублей на восстановлении экономики так называемых «Донецкой и Луганской Народных Республик». Ещё раньше президент России заявлял, что темпы дорожного строительства в стране «не должны снижаться». Однако уже сейчас, вопреки словам Путина, в стране наблюдается тенденция по отмене «дорожных» госзакупок и тендеров.

В этом году Федеральное дорожное агентство РФ собиралось потратить на реконструкцию трассы Р-504 «Колыма» 5,3 млрд рублей. Такова официальная стоимость 30 километров единственной автомобильной дороги, соединяющей Якутск и Магадан. Тендер на реконструкцию был отменён в мае 2022 года.

Общая протяженность «Колымы» составляет 2032 километра.

Следовательно, за 2 триллиона рублей, обещанных правительством России непризнанным республикам, трассу на всей её протяженности можно было бы заасфальтировать более шести раз.

10 июня отменили тендер на работы по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу при подъезде к аэропорту г. Чита на трассе Р-258 «Байкал» стоимостью 6,6 миллиардов рублей. Это в 300 раз меньше, чем финансирование ДНР и ЛНР.

Заморожены планы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги А-376 от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре, которые оценивались в 1,9 млрд рублей. Объём средств, выделенных на «восстановление» ДНР и ЛНР, позволил бы восстановить участок трассы 1052 раза, или превратить А-376 в многополосную автостраду.

Дороги в Челябинской области также рискуют остаться без надлежащего содержания. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта приостановили поиск поставщиков на тендер стоимостью 15,3 миллиарда рублей. Двух триллионов могло хватить на то, чтобы провести все необходимые работы по содержанию дорог 130 раз.

А ещё на эти деньги можно было 161 раз начать и завершить строительство первого этапа «Восточного обхода» Новосибирска. В декабре прошлого года стоимость этого проекта оценивалась в 12,4 миллиарда рублей. «"Обход» жизненно необходим Новосибирску, чтобы разгрузить центр города от потоков транзитного транспорта. Завершение работ уже переносилось несколько раз, и сейчас в мэрии говорят о том, что окончания первого этапа не стоит ждать раньше осени 2024 года.

Ещё одной «жертвой» военных действий, скорее всего, станет Арктическая железная дорога или Северный Широтный Ход. Этот амбициозный транспортный проект был задуман ещё в XX веке, в сталинские времена, чтобы соединить Северный Урал с Норильской железной дорогой, расположенной за Полярным кругом. Строительство дороги, которое велось в основном силами заключенных, остановилось после смерти Сталина.

Реализация проекта могла бы навсегда решить проблему «северного завоза» и освоения арктических недр. Первая очередь железнодорожного пути имеет протяженность 707 километров и должна проходить по маршруту станция Обская–Салехард–Надым–Новый Уренгой.

Запуск СШХ позволил бы перевозить 24 миллиона тонн грузов в год, разгрузить Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали. По оценке Минтранса РФ, общая стоимость проекта составляет около 500 миллиардов рублей.

Через месяц после вторжения российских войск в Украину стало известно о полной «заморозке» строительства Северного Широтного Хода из-за дефицита бюджета. В середине апреля, на совещании «по развитию Арктической зоны», Владимир Путин поручил, чтобы работа над проектом не останавливались. Однако, два месяца спустя он лично утвердил план грандиозной финансовой помощи Донбассу.

На фоне такого противоречивого поведения президента патриоты из администрации ЯНАО заявляют, что, «не будут ни от чего отказываться». Но при этом чиновники явно не знают, где взять деньги на строительство Арктической железной дороги.

Хотя, как и в предыдущих примерах, ответ известен: 2 триллиона рублей для донбасских сепаратистов = 4 СШХ или одна железная дорога от Салехарда до Магадана.

Как можно было потратить деньги на восстановление «ЛДНР»

Стоимость проектов указана в миллиардах рублей

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