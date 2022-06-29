Рублю готовят интервенции
Курс рубля вплотную подошел к 50 руб./$, и терпение правительства лопнуло. Бюджет готов пожертвовать частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).
«Часть расходов можно будет не проводить, сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке. Это должно повлиять на курс», – заявил Силуанов на съезде РСПП.
Речь идет о вложениях в валюты «дружественных» стран, что должно повлиять на курсы рубля к доллару и евро опосредованно, через кросс-курсы. Это последний шанс властей, говорил Эдуард Харин, руководитель дирекции «Альфа капитала»: «Единственное — покупать юани и валюты других стран-партнеров, это может ослаблять рубль к доллару с евро (через кросс-курсы)».
«Что по курсу? Основное, на наш взгляд, – восстановление тех покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. Если у вас есть какие-то предложения по дальнейшей либерализации, мы их рассмотрим», – сказал Силуанов, обращаясь к участникам съезда.
Действительно, все запреты, которые можно было снять, власти сняли, но это не помогло. Отменена обязательная продажа экспортной выручки, сумма, которую россияне могут выводить за границу, повышена до $150 000 в месяц. Власти готовы отменить репатриацию валютной выручки, сказал Силуанов: «Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе». А разрешить нерезидентам выводить средства невозможно политически: это ответная мера на заморозку российских активов. Снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не оказало влияния на курс рубля, признал глава Минфина.
«Вижу, что остается вот эта только последняя мера из тяжелой артиллерии», – сказал Силуанов, отметив, что окончательные решения по новой конфигурации бюджетного правила пока не приняты. Проводить интервенции могли бы либо ЦБ, либо Минфин, но ЦБ, по словам Силуанова, говорит следующее: «Для меня принцип свободного плавания курса незыблем, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Вопрос, кто еще может участвовать на рынке валюты?». Правительство рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля на следующей неделе, сказал Силуанов.
Почему так важно остановить рубль
«Курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение, поэтому мы в правительстве договорились посмотреть на следующей неделе предложения по курсу», – объяснил беспокойство властей Силуанов. Многие предприятия будут вынуждены думать о сокращении производства, если ситуация с крепким рублем продлится еще несколько месяцев, предупредил министр экономического развития Максим Решетников.
Проблема с несырьевым экспортом, объясняла главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Здесь много сегментированных рынков, много компаний, они пробуксовывают, а их поддерживать гораздо сложнее, чем несколько сырьевых компаний. Да, спрос на несырьевой экспорт может упасть, но крепкий рубль может помочь импорту оборудования, отмечал директор по инвестициям «Локо-инвест» Дмитрий Полевой. Производителям, ориентированным на внутренний рынок и конкурирующим с импортными товарами, нужен более слабый рубль, добавлял он, иначе они проиграют поставщикам дешевой продукции из Азии и других стран.
Его мнению, ничего страшного в крепком рубле нет, если это не затянется надолго: «Бюджетное правило делало рубль немного заниженным, теперь эта недооцененность ушла. В 2020–2021 гг. от более слабого рубля и растущей инфляции выигрывали экспортеры, бюджет и бизнес в целом за счет потребителей, теперь растущий рубль позволяет снизить нагрузку на население за счет бизнеса и бюджета».