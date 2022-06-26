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Редакция
26 июня 2022, 13:17

Кто стоит за самоубийствами представителей российской элиты?

Эксперты сходятся во мнении, что инструменты, которыми пользуются российские спецслужбы, заставляют смотреть критически на версию самоубийств известных бизнесменов

Кто стоит за самоубийствами представителей российской элиты?

С начала года сразу несколько крупных российских бизнесменов ушли из жизни при странных обстоятельствах. У них были деньги, власть, элитная недвижимость и семьи. 30 января в поселке Ленинский Выборгского района Ленобласти было обнаружено тело руководителя транспортной службы «Газпром-инвест» Леонида Шульмана, предположительно, совершившего суицид. В том же поселке 25 февраля был найден повешенным еще один высокопоставленный сотрудник «Газпрома» Александр Тюляков.

Три дня спустя Михаил Уотфорд, миллиардер, сделавший состояние на нефти и газе, был найден повешенным в своем поместье под Лондоном. В конце марта миллионера Василия Мельникова с женой и двумя детьми обнаружили убитыми в их собственной квартире в Нижнем Новгороде. Все четверо погибли от многочисленных ножевых ранений. Через месяц, 18 апреля, в Москве была найдена убитой семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Следствие считает, что Аваев убил свою жену и дочь, а потом застрелился сам. На следующий день на собственной вилле в Испании был найден мертвым бывший руководитель газодобывающей компании «Новатэк», дочки «Газпрома», Сергей Протосеня. Вместе с женой и дочерью, которых убили топором.

«То, что происходит, отражает полный развал системы ценностей в Российской Федерации. Не только правительство убивает людей, но и русские убивают русских ради экономической выгоды. За убийствами может стоять как правительство, так и недовольные сотрудники или конкуренты. Это также может быть результатом смены поколений. Путинский режим немолод, в конце концов, лидеру уже 70, люди вокруг него в основном одного возраста. В этом возрасте начинаешь думать о преемнике. Кому они собираются передавать богатство? Следующему поколению. Избавиться от кого-то, кто мог помешать этому процессу – очень заманчиво для многих», – прокомментировал Пол Гобл, бывший советник госсекретаря США.

«Резня в Льорете: бытовое преступление или мафиози?», «Отпечатки Путина повсюду» – с такими заголовками выходили статьи в западных медиа, описывающие смерти российских миллионеров. У Джона О'Нила, одного из авторов книги «Танцовщица и дьявол» об убийствах в советскую эпоху, есть свое объяснение происшедшему.

«Все эти люди, предположительно, покончили жизнь самоубийством. Последним был Протосеня в Испании. Вдруг внезапно мистер Протосеня якобы повесился, предварительно зарубив жену и маленькую дочку. Я думаю, что цель – запугать всех, кто выступает против Путина, дать понять, что если кто-то против, то погибнут не только они, но и их дети. Я считаю, что это причина, по которой могли быть убиты люди, связанные с энергетической компанией, Они ушли в оппозицию или сливают информацию на Запад, которая может помочь в введении санкций. Энергетические компании – это то, что кормит Путина», – рассказали Сара Винн и Джон О'Нил, авторы «Танцовщица и дьявол».

«Есть знаменитая фраза американского грабителя, которого спросили, почему он грабил именно банки? Он ответил: потому что там деньги. Почему русские, возможно, убивают русских, связанных с “Газпромом”? Потому что там деньги», – добавил Пол Гобл.

Эксперты сходятся во мнении, что современная Россия и инструменты, которыми пользуются ее спецслужбы, заставляют смотреть критически на версию самоубийств высокопоставленных россиян, связанных с «Газпромом», о коррумпированности которого рассказали недавно издание «Проект» и команда Алексея Навального.

«Перебежчик из КГБ Вальтер Кривицкий говорил, что любой дурак может совершить убийство, но, чтобы инсценировать самоубийство или естественную смерть, нужен настоящий художник. Это именно то, что Сталин делал много раз. Они называют это ликвидацией, а мастером ликвидации, безусловно, стал Владимир Путин! Он из тех людей, которые являются манипуляторами, способными использовать других, чтобы казнить людей так же, как это делал Сталин. Он действительно наследник Сталина, неоднократно повторявший, что гибель Советского Союза – величайшая трагедия в истории», – рассказал Джон О'Нил.

С ним согласен и Пол Гобл: «Русские больше не стыдятся. Например, в советское время, даже когда Сталин устроил убийство Троцкого, он не приписал это себе. Он, несомненно, отдал приказ, и он, несомненно, был доволен. Когда убийца вышел из мексиканской тюрьмы, то прожил хорошую жизнь, какую только можно было прожить в Москве. Сегодня же в России награждают, продвигают людей, которые занимаются такими вещами. Это гораздо более пугающая тенденция, потому что теперь гораздо больше шансов, что подобные вещи будут повторяться».

Сложно не поставить в один ряд отравления эмигрантов, неугодных российской власти, и внезапную серию самоубийств миллионеров, считают эксперты. Причины их смертей сейчас расследуют британские, испанские и российские правоохранительные органы.

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