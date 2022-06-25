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Политика
4 млрд оттенков коррупции
Авторская колонка
25 июня 2022, 14:26
Александр Шестун: Подмосковный Ганнибал
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: Подмосковный Ганнибал

Александр Шестун: Подмосковный Ганнибал

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разбрасывается обещаниями, пытаясь превзойти Шехерезаду по полету фантазии: «Перезапустим лифтостроительный завод в ближайшее время!» Я уже слышал 9 лет назад, как преемник Шойгу в области «чирикал» на все лады о повышении доходов бюджета в 2 раза – до триллиона рублей. Это не казалось фантастикой, потому что Борис Громов за такой же период времени почти в 10 раз увеличил поступления в казну региона. Сейчас же Минфину Подмосковья придется секвестировать годовой бюджет 805,4 млрд рублей из-за стремительно падающих налоговых поступлений в последние месяцы. Снимать денежные средства будут, в основном, со статьей «образование» (158,3 млрд руб.) и «здравоохранение» (125,8 млрд руб.). На свою многомиллиардную рекламу губернатор расходы только увеличивает. 

Глава Каширы (где я сейчас нахожусь) Николай Ханин не только на каждой странице газеты продолжает лепить по несколько своих фото, но и в местном выпуске новостей на радио, которые состоят из 8 сюжетов, заказывать в каждом упоминание заслуг мэра.

Граждане Подмосковья, давайте скинемся на психиатрическое лечение мании величия у нарциссов у власти. А то дойдет до того, что Андрей Воробьев возомнит себя Ганнибалом или царем Соломоном. 

Именно губернатор Воробьев и похоронил «Серпуховский лифтостроительный завод», в который вложил миллиарды мой однокашник по 1-й  школе Михаил Балакин, владелец «СУ-155». Строили мы предприятие еще во времена правления Громова, оборудовав самым современным немецким и итальянским станочным парком, который сейчас разграблен и, вероятно, не подлежит восстановлению. 

Смешно и горько смотреть, что после 4-х лет ареста «плохого Шестуна» не построено ни одного предприятия, а что возведено – губится на корню. Выпуск лифтов прекращен, и возобновление работы завода исключено. Причина уничтожения кроется в том, что строительной компании Андрея Воробьева «Самолет» фирма «СУ-155» перешла дорогу в освоении квартирной программы Минобороны. Покровители Михаила Балакина – Владимир Ресин и нынешний лидер ЛДПР Владимир Слуцкий – приехали на церемонию открытия завода, чтобы порадоваться за своего единоверца. После официальной части мы впятером поднялись на самый верх башни здания управления – обмыть событие в вип-кабинете. Однако губернатор Подмосковья с ходу начал сыпать отборными нецензурными оскорблениями в адрес трех именитых евреев, угрожая совершить сексуальное насилие в случае невыполнения конфиденциальных договоренностей. Балакин, Ресин и Слуцкий даже не пытались остановить поток ругани, а просто виновато смотрели в пол. Правда, потом, провожая Андрея Воробьева к вертолету, Владимир Ресин, неуклюже шаркая ногами, с одесским колоритом шепотом съязвил: «И, наверное, он думает, шо это круто».

С долгами, видимо, не расплатились, раз губернатор загнал «СУ-155» в банкротство.

Дальше больше… Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье поможет восстановить два района ДНР: Новоазовский и Тельмановский. Как помочь Донбассу при катастрофическом состоянии собственного бюджета? В многострадальной Украине разрушено уже чуть ли не на триллион долларов, а конца-края не видно. Таких денег у всей России нет и никогда не было. НАТО продолжает снабжать Незалежную тяжелым вооружением. 

Предлагаю откомандировать подмосковного Манилова на избирательную кампанию президента США, чтобы свергнуть пожилого Джозефа Байдена. Уж что-что, а манипулировать выборами в Кремле научились. Фабрика троллей им.Пригожина в технологиях может превзойти Илона Маска. Андрей Воробьев способен своим словоблудием изнутри разрушить экономическое могущество Америки, не расходуя наши ракеты

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