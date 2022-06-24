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24 июня 2022, 17:22
Александр Шестун: Спасение из американского плена
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: Спасение из американского плена

Александр Шестун: Спасение из американского плена

Передвигаясь в автозаке, участвовал в дискуссии об обмене россиянина Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет за перевозку крупной партии кокаина стоимостью 100 миллионов долларов, на американского студента Тревора Рида, приговоренного в России к 9 годам за сопротивление полицейским при задержании. Я, конечно, искренне разделяю радость Марии Захаровой из МИДа по случаю освобождения после 12-ти лет заключения нашего летчика, но возникает вопрос: почему именно за наркоторговца Кремль так усиленно боролся, хотя в американских тюрьмах немало наших сограждан? Почему бывшего морского пехотинца Тревора Рида публично и тепло приветствовал Джозеф Байден, а Владимир Путин отмолчался? Не потому ли, что наркоторговля в России – под покровительство ФСБ и Кремля, о чем я подробно писал в своей книге «Непокорный арестант»?

Вслед за Марией Бутиной, признавшей вину в американской тюрьме, Константин бросился резать правду-матку об ужасных заморских казематах, по сравнению с комфортными условиями содержания в России. На каких дураков рассчитана столь незамысловатая пропаганда? Сначала Мария Бутина троллила Навального во Владимирской колонии страшилками о недоспелых бананах, чем рассмешила наших зеков. Теперь Константин Ярошенко перечислил все тяготы и лишения 12-летнего срока:

1. «Тоненький матрас всего лишь 10 см толщиной».

Для сравнения: сейчас у меня в каширской тюрьме матрас 5 см, и я счастлив после тверских, которые в 2 раза тоньше.

2. «Вентиляция не работает зачастую».

В моей нынешней полуподвальной камере нет вытяжки, а вентиляции я вообще не видел в учреждениях ФСИН.

3. «В больнице сделали операцию, но увезли на следующий же день без обезболивающих в тюрьму».

Я не могу добиться простейшей операции паховой грыжи за свой счет, а стентирование в ЦССХ им.Бакулева запретило ФСБ, несмотря на наличие оплаченного договора. То же самое с врезкой зубных имплантов.

4. «Часами сидел возле санчасти».

В России невозможно попасть в санчасть, а уже если выбрался, то на 5 минут на консультацию.

5. «Платили от 15 до 30 центов в час, но сам не работал».

По УИК РФ работа обязательно, а такой высокой оплаты я не встречал.

6. Про возможность Ярошенко пользоваться компьютерами за решеткой я вообще молчу. Мне приходилось много общаться с арестантами, сидевшими в американских частных и федеральных тюрьмах, и целая общая тетрадь исписана подробностями условий содержания. Разумеется, никто не спорит, что в европейских изоляторах сидеть легче, чем в США, но сравнивать с Россией – это перебор.

Все отмечают в США высочайший уровень медицинской помощи, неограниченные возможности звонить по телефону, ежедневные свежие фрукты (в России исключено), идеальную чистоту, спорт без ограничений.

Я активно помогал в «Матросской тишине» американцу Гейлену Грандстаффу, прошедшему все круги ада. После моих публикаций в российских и британских СМИ включилось американское посольство в Москве. Сейчас Гейлен на свободе, в США, и частенько благодарит по телефону мою семью, вспоминая регулярные избиения и унижения во многих СИЗО Москвы.

Телеграм-канал «Кремлевская прачка» пытается рассказать о сказочных ларьках у Навального в колонии и продуктовых передачах, не упоминая о жестких лимитах, которых в США не существует. Пеняет на рассказы «одиозного оппозиционера», жарившего яичницу с ветчиной, не думая о чувствах заключенных. Однако кремлевские пропагандисты забыли упомянуть, что это происходило на длительном свидании с семьей, а не в бараке, да и голодающих там не было.

Причитают за неоказание медицинской помощи Ярошенко при коронавирусе. Открою тайну, что все зеки переболели Covid-19 без какого-либо лечения. Мало того, я два месяца общался с умирающим раковыми больными в областной тюремной больнице Торжка, которые не получают не только химиотерапию, но и обезболивающие.

Во всех медицинских учреждениях ФСИН, включая столичную тюремную больницу в «Матросской тишине», нет аппаратов МРТ.

Как бы мне хотелось, чтобы Константин Ярошенко созвонился с моим тюремным товарищем Гейленом Грандстаффом, чтобы обменяться впечатлениями о тяжелых испытаниях в чужой стране.

Так и тянет процитировать раннего Медведева: «Свобода лучше, чем несвобода!» Мои поздравления семье Ярошенко!

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