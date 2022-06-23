Валерий Авдерин: Поговорим о кино
Посмотрел фильм двух афроамериканских режиссёров, братьев Аллена и Альберта Хьюзов «Угроза для общества (Menace II Society)». По их собственному сценарию. Фильм старый, 1993-го года. Но поднятые в нём проблемы, боюсь, не потеряют своей актуальности и через сто лет. Не спроста же фильм получил премию канала «MTV» в 1994 году.
Хорошо сделанное кино: с хорошим сценарием, режиссурой, актёрами… С очень узнаваемыми героями.
Я, естественно, вырос не в Америке и не в чёрном гетто. При этом людей, которые умеют только бухать и ковырять в носу, но убеждены, что судьба к ним несправедлива… И окружающие к ним несправедливы… Таких людей за свою жизнь я видел очень много.
Лучше всех их жизненную философию обрисовал Владимир Высоцкий. Одной фразой: «У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает».
Герои этой ленты пьют, ширяются, трахаются, дерутся, торгуют наркотой и убивают друг друга. Зачем убивают? В основном – просто так. Упившись или обкурившись. Никто из них нигде не работает. Но уровню их жизни большинство россиян может только позавидовать. А эти ребята увлечённо рассказывают друг другу о том, как трудно быть в Америке чёрным, как белые их эксплуатируют, как они, чёрные, всегда работают больше белых… Повторяю, ни один из них не работает. Они живут в двухэтажных коттеджах на одной из улиц чёрного района, ездят на угнанных машинах, размахивают друг перед другом пистолетами… И искренне убеждены, что белые на них наживаются.
Вспомнил чёрные погромы в Америке во время ковида… Там вообще собрались миллионы подобных уродов. Сидящих всю жизнь на пособиях, торгующих наркотиками, ворующих всё, что плохо лежит – и рассказывающих друг другу, как безжалостно эксплуатируют их эти белые.
Авторы фильма не оправдывают своих героев. Они просто показывают срез общества, среду, с которой много раз соприкасались по жизни. Уверяю вас, многие российские деревни выглядят не лучше этого чёрного района Америки. Только вместо гашиша или кокса мозги гасят одеколоном и самогоном, а убивают друг друга не из «Кольтов» и «Узи», а из охотничьего дробовика, кухонным ножом или топором.
И русские утырки точно так же убеждены, что всякие венерологи, стоматологи, программисты, журналисты и прочие профессора живут хорошо лишь благодаря им.
Никому же не хочется признаться, что он лодырь и дебил. Людям нравится во всех своих бедах считать виноватыми других.
Убийца в суде с жаром рассказывает, что убитый сам во всём виноват. Потому что глядел на него без восторга и почтения. Вор рассказывает, что обворованный просто издевался над ним, постоянно провоцировал и унижал: ходил в дорогом костюме, в начищенных ботинках, постоянно демонстрировал айфон последней модели…
Если бы это касалось только отдельных людей. Но есть и целые государства с подобной психологией. Где во всём виноваты не те, кто этими странами правит, а, скажем, американцы, коллективный запад и сидящий в тюрьме Навальный. Именно он виноват и в низких зарплатах, и в росте цен, и в лесных пожарах в Сибири…
Самое удивительное, что люди верят в этот бред. Хотя в стране есть лица, персонажи, которые, вроде бы, отвечают и за цены, и за зарплаты, и за пожары… Но при таких раскладах они, получается, вообще ни за что не отвечают.