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сотовые операторы
Анастасия Гаврилюк
«КОММЕРСАНТЪ»
21 июня 2022, 14:02

Плата за пластик

Сим-карты стали платными для абонентов

Плата за пластик

Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи, рассказали в сотовых компаниях. Ранее операторы субсидировали своим клиентам предоставление им сим-карты. За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов выросла в 3,5 раза из-за того, что им пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты, объясняют эксперты. Ситуация может негативно сказаться на темпах роста абонентских баз операторов и развитии рынка интернета вещей, считают аналитики.

Операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. «МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже ввели плату в 50 руб. за сим-карту, рассказали в компаниях. Первым на это обратил внимание Telegram-канал Mobile-Review.com. «Вымпелком» (бренд «билайн») планирует сделать услугу платной с 21 июня, сообщили в компании, стоимость сим-карты также составит 50 руб. По сведениям источника в одном из операторов, МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 — 1 августа. Еще один источник на рынке сообщает, что МТС уже ввел плату за сим-карты в ряде регионов страны. В МТС и Tele2 отказались от комментариев.

Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, объяснили в «МегаФоне». При подключении нового абонента 50 руб. из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера, говорят в компании: «Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы». Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат на подключение к мобильной сети, сказали в «Вымпелкоме»: «При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса».

Раньше операторы брали стоимость сим-карты на себя при заключении контракта с абонентом в расчете, что это окупится долгим использованием услуг оператора, пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Сейчас это стало невыгодно, так как новые сим-карты в основном покупают для временного пользования».

По его оценке, себестоимость сим-карты для оператора на данный момент составляет около €0,8.

Себестоимость одной сим-карты для оператора в июне выросла на 250%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщил источник в одном из операторов. К сентябрю рост стоимости идентификационного модуля может составить 420%, прогнозирует он. В России серийно не производят сим-карты, пояснил источник в отрасли: «Их выгодно производить только очень большими партиями, это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счет больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает».

По словам аналитика MForum Алексея Бойко, до 24 февраля российские операторы предпочитали приобретать сим-карты у крупных мировых вендоров, в том числе у европейских Gemalto, Giesecke & Devrient и др.: «С учетом массового производства, их цена была сравнительно низкой. Лишившись возможности покупки сим-карт у европейских производителей, операторы вынуждены обратить свои взгляды на азиатских вендоров, которые дороже». По его мнению, увеличение себестоимости не объясняет возможный рост цен на сим-карты: «Это или попытка операторов создать новый источник доходов, или плоды использования "параллельного импорта", когда чипы или сим-карты привычных производителей завозят новыми путями, что неизбежно повышает расходы операторов».

Если проблема с поставками сим-карт выйдет на новый уровень, то это может привести к сокращению рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT, устройств, подключенных к интернету для обмена данными), допускает Денис Кусков.

В таком случае придется или создавать производства в России, если это будет возможно, или заказывать в других странах, где делают подобные комплектующие, добавил он. Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что из-за удорожания сим-карт темпы роста абонентских баз операторов будут снижаться больше, чем раньше.

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