Валерий Авдерин: Надо было подождать всего несколько дней
Как говаривали в старину: Спешка нужна лишь при ловле блох.
Российские официальные сми рассказывают, что, если бы Россия не начала спецоперацию, Украина напала бы на неё буквально через пару дней.
Остаётся только удивляться, почему у правящих страной
идио… очень достойных товарищей не хватило терпения подождать совсем совсем чуточку. Чем была продиктована такая суетливость?
Представляете, украинская армия входит в Россию – а её там ждут. На широких российских дорогах мощные «Арматы» щёлкают их бронетехнику, как орешки. Сверхзвуковые «Кинжалы» в пух и прах разносят комплексы администрации Зеленского на Банковой и зал заседаний Рады вместе с заседающими в нём депутатами… После этого весь мир рукоплещет российской армии. Давшей по зубам наглым агрессорам.
Конгресс США выделяет пострадавшей от нападения России 40 миллиардов долларов помощи. Ещё столько же добавляет Евросоюз. Чтобы помочь России, весь мир вдвое увеличивает закупки российских нефти и газа. Все наперебой предлагают русским туристам безвиз и селят их бесплатно в самых лучших отелях. Макдональдсы бесплатно поят россиян Кока-Колой и позволяют каждому съесть столько гамбургеров, сколько он сможет. Естественно, тоже бесплатно. «Икея» к каждому проданному столу дарит ещё пять стульев. При оплате зарубежных поездок и покупок кешбэк на российские банковские карты доходит до 80-ти процентов. Российских студентов принимают в Оксфорд и Кембридж без всяких экзаменов. А певица Билли Айлиш размахивает на своих концертах российским флагом. Весь мир был бы с нами.
И всего этого россияне лишились из-за чрезмерной торопливости одного человека. Эх, не зря же в старину говорили: Поспешишь – людей насмешишь!