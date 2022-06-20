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банки
Ольга Шерункова
«КОММЕРСАНТЪ»
20 июня 2022, 16:26

Осторожно, банки закрываются

Кредитные организации сворачивают сети отделений

Осторожно, банки закрываются
Фото: Максим Муратов / Интерпресс

Российские банки продолжают сокращать офисы. В мае, как следует из данных ЦБ, активность увеличил лидер сектора — Сбербанк, который закрыл 70 офисов. Оптимизация, которую проводят банки, может обернуться для клиентов проблемами, а для сотрудников кредитных организаций — сокращениями. По оценкам экспертов, только последний фактор позволит банкам сэкономить до 100 млрд руб. в год.

В мае Сбербанк ускорил закрытие допофисов и впервые в этом году опередил банковский сектор по количеству закрытых отделений, следует из данных ЦБ. Крупнейший игрок закрыл за ушедший месяц 70 точек, тогда как все остальные вместе — только 67 офисов. В последний раз по динамике Сбербанк опережал рынок в сентябре—октябре 2021 года. Всего за январь—май 2022 года Сбербанк закрыл 159 отделений, остальные игроки — 511. К началу июня общее количество всех отделений всех банков в РФ составило 25,2 тыс., из них 13,1 тыс.— Сбербанка.

В Сбербанке не раскрыли, в каких именно регионах произошло закрытие офисов, отметив, что «покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне». При этом, по данным Сбербанка, большинство клиентов (всего это более 100 млн граждан) пользуются мобильным приложением.

Кроме того, подчеркнули в банке, развиваются и другие каналы: мобильный менеджер и цифровой офис (консультация и оформление продуктов с выездом специалиста или по видеосвязи), обслуживание в мини-офисах в торговых центрах, а также услуги платежного агента (работают более 4 тыс. партнерских точек, которые обеспечивают операции клиентов с наличными в малых населенных пунктах).

Однако, как показывает практика, уход банков из регионов оборачивается для клиента проблемами.

Так, например, сложности могут возникать при полном уходе из региона. Клиенты, у которых подходят к окончанию срока вклады, поясняют банкиры, могут воспользоваться партнерской сетью банкоматов для снятия вкладов или перевести деньги по реквизитам или мобильному телефону по СБП в рамках льготных лимитов. Однако суммы вкладов могут не вписаться в лимиты как банкоматов, так и СБП (лимит бесплатных переводов — 100 тыc. руб. в месяц). По данным Агентства по страхованию вкладов, по итогам первого квартала 2022 года средний размер вклада одного человека составил 284 тыс. руб., а в топ-30 по объему вкладов банках средний размер достаточно с широким диапазоном — от 120 тыс. до 1,7 млн руб.

Согласно ранее выпущенным рекомендациям ЦБ, банк должен заранее предупреждать клиентов о возможном закрытии офиса, а также обеспечить ограниченным в перемещениях клиентам возможность получать привычный набор финансовых услуг после закрытия офиса / демонтажа устройства самообслуживания. Кроме того, обсуждается инициатива по предоставлению возможности межбанковских переводов между счетами одного потребителя в пределах 1,4 млн руб. (сумма страхового возмещения по вкладам) в месяц без комиссии для открытия банковского вклада. ЦБ поддерживает эту инициативу, говорят там.

Оптимизация — это не только сокращение сети, но и персонала.

Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, на фоне продолжающейся оптимизации к концу 2022 года около 100 тыс. банковских сотрудников могут потерять работу. По его подсчетам, расходы на оплату труда в 2021 году в целом по банковскому сектору составили около 1,3 трлн руб. Годовой фонд оплаты труда линейного банковского сотрудника в среднем, по его словам, можно оценить в 1 млн руб., таким образом если банки сократят лишь 8% расходов на персонал, на 20% урежут расходы «по головам», они могут сэкономить около 100 млрд руб. в год.

Фактическому высвобождению рабочей силы будут способствовать и тренды консолидации банков, добавляет господин Бархота. В частности, это слияние ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ, где потенциал оптимизации, по словам эксперта, может составить 10–15 тыс. человек. Также, отмечает Андрей Бархота, возможно снижение на 3–5 тыс. человек штата в дочерних банках иностранных структур (Юникредит-банк, Райффайзенбанк и др.) в случае, если они не будут проданы в течение года.

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