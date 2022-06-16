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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
Авторская колонка
16 июня 2022, 20:19
Андрей Стась: На юбилей Петра Великого
Стась Андрей

Директор института территориального маркетинга и брендинга

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Андрей Стась: На юбилей Петра Великого

Андрей Стась: На юбилей Петра Великого

350 лет со дня рождения первого российского императора – историческое событие года, по которому на днях красочно высказался президент. Очевидно, что Петр Алексеевич Романов – путеводная звезда и образец государственного деятеля для нынешней властной элиты, как и для многих лидеров России в прошлом. Его ценили монархисты, коммунисты и демократы.

Достижения Петра, кажется, очевидны: окно в Европу, флот, регулярная армия, блистательный Петербург, образование для дворян, победа в Северной войне. Все это превратило сонное бородатое Русское царство (так считают апологеты Петра) в великую Российскую империю. Все это так, факты есть факты.

Но для того, чтобы быть эталоном современного национального правителя этого, кажется, маловато. И здесь приходит время для критики императора.

Во-первых, стоит поговорить о народном благе – ведь философы и политики еще с античных времен говорили о нем, как о необходимом условии успешного правления. Ну, пусть хоть чуть-чуть: 95% результатов - элите, 5% – народу. Хоть 2%. Ладно, пусть нынешнее поколение пострадает, а уж дети и внуки получат свое. С Петром Алексеевичем так не вышло. Народ – крестьяне всех сортов, городские обыватели, купцы, даже рядовое духовенство – от великих Петровских дел не получил совсем ничего, или почти ничего. Ни при текущем поколении, ни еще много поколений вперед. Напротив же народ приобрел максимальную степень закрепощения крестьян, новые налоги, жесточайшую рекрутчину, полное бесправие и различные новые формы угнетения вроде приписки крестьян к заводам. Со всем этим богоносный русский народ без надежды на улучшение прожил до реформ 1860-х годов императора Александра II, то есть еще 6-7 поколений. Для него, этого народа, оставалось закрыто окно в Европу, недоступно какое-либо образование, а регулярные армия и флот были лишь источником горя для семей, которые навсегда (позже на 25 лет) прощались с сыновьями, мужьями и отцами. Здесь даже не стоит вспоминать о тех потерях в численности населения, которые принесли и Северная война, и строительство флота, и строительство Петербурга. Говорят, когда провели перепись в 1710-х годах, которая показала значительную убыль количества податных душ по сравнению с предыдущей в 1670-х годах, Петр был в ярости. Таким образом, по итогам петрова правления государство наше укрепилось, а народ еще глубже погряз в зависимости и нищете.

Во-вторых, успешные правители обычно оставляют после себя понятную всем систему управления, обеспечивающую преемственность. Примеров в мире много. Внезапная же кончина нашего великого императора погрузила страну в 70 лет непредсказуемого наследования, в результате которого на троне побывали подросток (Петр II), младенец (Иван IV), более или менее легитимные (хотя как смотреть) Анна Иоанновна и Елизавета Петровна, дальний родственник (Петр III) и уже совсем случайная Екатерина II. Некоторые из них были вполне успешны (особенно, Елизавета и Екатерина II). Этот период ознаменовался убийством двух императоров, несколькими дворцовыми переворотами распоясавшейся гвардии, безграничным влиянием фаворитов. Фактически только после смерти Екатерины в России появился легитимный император (правда, и его скоро убили), но де-факто он был уже из другой династии. Наследие Петра было блистательным и впечатляющим, но крайне неустойчивым. Созданные им передовые механизмы государственного управления не работали из-за системы исключений, созданных им же для обеспечения лояльности своих элит.

В-третьих, эталонный правитель должен любить свою страну. Петр Великий же, будучи имперским патриотом, был и крупнейшим русофобом в русской истории. В этом с ним мог посоревноваться лишь Ленин. Отрицание всего исконно русского – от бород у бояр до самостоятельной общественной роли православия – кричало во всех его поступках. Насильственная смена костюма, налог на бороды, уничтожение патриаршества, куча слов и названий из немецкого и голландского языков (посмотрите ради интереса первую редакцию «Табели о рангах»), преференции для иностранцев (среди которых были, бесспорно, выдающиеся персонажи), все тоже презрение к простому крестьянину – вот неполный перечень действий, которыми Петр выразил свое отношению к русскому. Я готов утверждать, что Россию с её историческим наследием, культурой и традициями он не любил, а любил свой какой-то образ страны, который пытался воплотить в жизнь под именем России.

Вот три пункта, и теперь вопрос: может ли такой правитель считаться едва ли не самым выдающимся и эталонным в нашей истории? На него нет ответа, так как он жил и правил в другой век, с другой системой ценностей и координат, с другим окружением и другими идеями.

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