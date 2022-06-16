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санкции
Алексей Полухин
«КОММЕРСАНТЪ»
16 июня 2022, 01:05

Пекари просят на хлеб

Отрасли не хватает господдержки

Пекари просят на хлеб

Принятая в марте 2022 года программа субсидирования производства хлеба не отвечает условиям кризиса, который привел к резкому росту всех затрат предприятий, считают в Российском союзе пекарей (РСП). Организация обратилась в Госдуму с просьбой увеличить размер субсидии с 2,5 руб. до 7,5 руб. за 1 кг, распространить ее на более широкий ассортимент, а также дать получателям возможность повышать цены. Но эксперты сомневаются, что даже в этом случае эффективность меры серьезно возрастет.

«КоммерсантЪ» ознакомился с обращением РСП к зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной с просьбой изменить правила субсидирования хлебопекарных предприятий. Как отмечается в письме от 30 мая, утвержденный в марте этого года правительством размер субсидии в 2,5 руб. за 1 кг продукции стал неактуален после введения новых западных санкций против РФ, что привело к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку, логистику. Ряд предприятий в новых условиях отказались от субсидии, которая не позволяет остановить падение рентабельности, пишет президент РСП Алексей Лялин. По данным Минсельхоза, из выделенных 2,5 млрд руб. производители получили 17,92% средств.

По мнению РСП, размер субсидии в новых условиях нужно увеличить минимум до 7,5 руб. за 1 кг.

Союз также предлагает распространить поддержку на сдобные, слоеные и диетические изделия, расширить период получения субсидии и разрешить ее получателям повышать цены, кроме первых двух месяцев пользования поддержкой. Кроме того, РСП считает пакет документов для оформления субсидии избыточным, а сам процесс излишне забюрократизированным.

Надежда Школкина подтвердила, что обратилась в правительство по проблеме хлебопекарных предприятий. Она согласна, что механизм субсидирования отрасли нуждается в корректировке как с точки зрения увеличения финансирования, так и снижения бюрократических барьеров. В Минсельхозе на вопросы издания оперативно не ответили.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК) Юрий Кацнельсон согласен, что практическая эффективность субсидирования отрасли оказалась незначительной. По его словам, механизм был наиболее очевидным ответом Минсельхоза на поручение Владимира Путина по сдерживанию цен на хлеб. Но выделенных средств для всех участников рынка недостаточно, констатирует эксперт.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что текущий размер субсидии не превышает 5% от стоимости хлеба и, если ее получение сопряжено со сложностями и ограничениями, мера не выглядит выгодной для пекарей.

Хотя, добавляет он, темпы роста цен на хлеб отстают от общей продовольственной инфляции. По данным Росстата, за год по итогам мая продуты питания подорожали на 21,46%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 18,46%.

В сети «Верный» говорят, что сотрудничают с десятками производителей и поставщиков хлебопекарной продукции, но информации о получении кем-то из них субсидий нет. За последние месяцы, ссылаясь на не зависящие от них причины, поставщики повысили отпускные цены на хлеб в пределах 20% и не снижают стоимость. В «Ленте» заявили, что учитывают фактор получения субсидии при закупках хлеба, но количество таких поставщиков невелико. А остальные предприятия повысили цены на 5–30%, объясняя это удорожанием муки и иных ингредиентов, говорит представитель сети.

По словам Андрея Сизова, цены на зерно и муку формируют не более 20–30% от себестоимости хлеба, так что не могут быть основным фактором, влияющим на ценообразование. К тому же стоимость муки сдерживают пошлины и квоты на экспорт зерна, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В «Руспродсоюзе» помимо прочих причин удорожания продуктов называют увеличение ставок по кредитам.

Михаил Мишустин, премьер-министр, в ходе выступления в Госдуме 7 апреля, «Интерфакс»: «Мы постоянно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие. Например, на хлеб».

Как считает Юрий Кацнельсон, даже увеличение объема субсидирования до 7,5 млрд руб. не поможет всем участникам рынка. Более простой и дешевой альтернативой может быть адресная поддержка населения, что, в свою очередь, поддержит спрос на хлеб, указывает он.

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