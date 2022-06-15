Александр Шестун: 4 года неволи - деградация общества
В 2021 году заголовок был «3 года неволи: деформация личности», а сейчас кардинально изменился мир.
Меня арестовали 13 июня 2018 года в день открытия Чемпионата мира по футболу в Москве. Владимир Путин старался не упасть в грязь лицом перед жителями планеты. Мундиаль прошел на высоком уровне, и у россиян возникла иллюзия о возврате политического течения в русло демократических ценностей. Однако с тех пор деградация общества скатилась от пандемийной озлобленности к милитаристскому психозу «осажденной крепости». Немалая часть наших жителей стала жаждать крови у телеэкранов, как толпа средневековых обывателей на публичной казни у эшафота.
В Бежецкой колонии строгого режима некоторые освобождающиеся заключенные с большими сроками попадали в тюрьму, когда еще и соцсетей не было, а теперь у каждого ребенка смартфон с выходом в интернет. Сейчас колесо цивилизации дало обратный ход. Вместо вокального конкурса на «Евровидении» мы соперничаем с Украиной на полях сражений. Чемпионат России по хоккею прошел без России, а принимающая сторона Финляндия вступает в НАТО. Голливудские фильмы теперь недоступны, а мы меряемся с США величиной ракетных комплексов.
Как бы хотелось соревноваться в областях: культуры, медицины, образования, спорта, науки, экономики… Если бы я сейчас услышал заветную фразу «Вы свободны!», то мне было бы страшно возвращаться в столь расслоенное общество, где готовы перегрызть друг другу глотки за свои убеждения. Истерия центральных телеканалов сделала свое черное дело, как вампир, укусив обычного человека и превратив его в себе подобного.
Помню бесконечные обмены делегациями городов-побратимов из Европы. Голландцы бесплатно устанавливали в Серпухове на мусорном полигоне систему очистки газов. Весь мир старался нам помочь. Я отправлял наш детский танцевальный коллектив «Подсолнушки» в Венгрию и другие страны. Сам посещал предприятия входящих в район инвесторов из Германии и Бельгии. Встречался для обмена опытом с мэром Брюгге и губернатором Фландрии, с баварскими депутатами и бургомистром. У них есть чему поучиться. Не зря среди студентов Оксфорда, Кэмбриджа, Гарварда более половины студентов – китайцы.
Конечно, в первую очередь я думаю о своих детях, жене и маме. Четыре года они у нашей семьи украли, оставив рубцы на сердцах детей. Время материально.
Регулярно поздравляя меня с Днем рождения, мама неизменно говорит о предчувствии скорого освобождения, пытаясь меня ободрить, но я опускаю ее на грешную землю:
- Нет никаких шансов.
Теперь же появилась надежда покинуть казематы и связана она не с решением Европейского суда о незаконности ареста. У меня твердая уверенность, что к этой зиме мнение жителей России о власти резко ухудшится. Уже сейчас у многих розовые очки спали с глаз. Выветривается из головы кремлевская пропаганда о русской идее непременного страдания за царя-батюшку и его имперские амбиции.
Четвертый год заключения серьезно подорвал мое здоровье. Появилось наслаждение от одиночного содержания. Укрепилась вера в людей, которые так здорово помогли материально семье при первой же просьбе, в основном, из-за отважного поведения моей жены Юли. Должен же быть какой-то смысл в столь суровом повороте моей судьбы?