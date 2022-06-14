Вероника Бирман: «Сверхдержавность» России – это религия
Знаете, меня всегда раздражали слова про Россию, как сырьевой придаток с проржавевшим наследием СССР, разворовавшей страну в прах властью и инфантильным населением.
Больше не раздражают.
За последние три месяца как минимум три гражданина России утонули в очковых сортирах из-за их аварийного состояния – я даже не знала, что такая проблема вообще может существовать в XXI веке. И не где-нибудь в Африке. В России, мать твою. В сверхдержаве.
В стране снова ловко провернули «Сказку о голом короле» наоборот. У экранов сидит раздетое до нитки население, и слушает, как прекрасно они живут. А кто посмеет вякнуть: «Народ – голый!» – тут же предатель. Даже слово новое придумали «иноагент». «Патриоты» чешут оголённые очередным кризисом задницы, но поддакивают.
А во всех проблемах у нас виноват кто, говорит телевидение?! Нет, не проворовавшаяся власть. А коварный и враждебный Запад.
Половина из 10 самых дорогих яхт в мире принадлежат олигархам из нищей страны со средней зарплатой в 750 долларов и ценами на продукты, как в США со средней зарплатой в 4600$, но "патриоты" рады верить, что это не власть ворует, а Запад нам мешает счастливо и богато жить. Коварный Запад виноват, что у нас дворцы и яхты у горстки людей вместо инфраструктуры и промышленности страны.
89% всех денег страны распределены по рукам 3% прикормленных властью граждан, зато остальным 97% хватает баек про Запад из рупора телевизора. Под макарошки с соевыми сосисками. И деревянным сортиром во дворе деревни без асфальта. Это всё Запад у нас украл – наш Бурдж-аль-Араб, асфальт в деревнях, нормальные уровень жизни. Украл, и настроил нашей власти дворцов и домов в США, Италии, Франции, Англии и Швейцарии.
Очевидно, это Запад с 2000 до 2020 года уничтожил в России больше трети школ, больше половины больниц, увеличил в 2,5 раза количество аварийного жилья, в 2 раза увеличил штат чиновников, и наплодил 83 российских миллиардера.
Это Запад постоянно крадёт детей наших политиков учиться в своих элитных вузах, а потом насильно оставляет там работать и жить. Ну не могут они добровольно променять нашу благополучную и сытую страну с уникальным уровнем образования на прогнивающий Запад с их липовыми рейтингами ВУЗов и гей-парадами! Запад не только украл дочь Лаврова, обучил её в Штатах и оставил там работать, но ещё и украл у него деньги и впихнул насильно самому Лаврову сеть супермаркетов в США. Вот куда идут деньги российских налогоплательщиков! Коварному Западу! Особенно коварно было украсть сына министра образования Фурсенко - не может же быть такого, чтобы министр не верил в качество и котировку образования собственного министерства! Дети Павла Астахова живут в Англии и Франции. Очевидно, им там так невыносимо плохо, что Астахов запретил коварным Западным родителям усыновлять российских сирот. А жизнь сына Елены Мизулиной так ужасна в разрешившей однополые браки Бельгии в роли партнёра в фирме, спонсирующей ЛГБТ-организации и являющейся топовым работодателем для членов ЛГБТ-сообщества, что Елена отчаянно борется с гомосексуалистами и гей-пропагандой в России.
У меня глаза разъедает от этого лицемерия наших чиновников, но во всём всё ещё виноват Запад.
Запад спит и видит захватить огромную страну с огромной территорией и огромным населением, которое ещё хрен пойми, как контролировать. Не Венесуэлу, Мексику или Бразилию, которые поближе и не обладают вторым в мире развёрнутым ядерным арсеналом, не Нигерию или Анголу – нет, из всей 20-ки лидеров по экспорту нефти, из всей 10-ки топовых стран по богатству природных ресурсов, захватывать всему миру приспичило именно Россию. С её вечной мерзлотой, болотами, отсутствием инфраструктуры, спивающимися деревнями, очень дохлым производством и довольно посредственным ВВП. Кому нужно угрожать ядерной державе? Зачем Западу вместо одного более или менее отлаженного партнера - невесть кто и невесть что с войной?! Чем мы угрожаем США? Кроме ядерных ракет и медведей, перемноженных на великое зазнайство, основанное на проекции Меркатора? Неизвестно.
Эта пропаганда, призванная свалить проблемы во внутренней политике на Запад, на выдуманного внешнего врага, а не на бестолковые действия правительства, работает со времён царей. Этому до сих пор кто-то верит? Верит!
Если я перехожу к цифрам о «мощи» экономики и промышленности России, то «патриоты» переходят к оскорблениям. Потому что я за последние три месяца подняла все цифры «мощи» в надежде её действительно обнаружить. Обнаружился фейк масштабом со страну.
ВВП США - 20,94 трлн долларов, основа экспорта - высокотехнологичное производство. ВВП России 1,48трлн долл, в 14 (!) раз меньше, чем у США. Основа экспорта - сырье, потом сырье, потом ещё немного сырья.
ВВП крохотной Японии - 5,06трлн, в 3,5 раза больше нашего. ВВП очень небольшой Германии - 3,85 трлн долл, это больше, чем в два раза выше нашего. Ещё нас решительно обогнала Великобритания, Франция, Италия, Южная Корея и Индия. Так что если Россия - «сверхдержава», то извольте считать все перечисленные выше страны (с крохотными, в сравнении с нами, территорией и ограниченными ресурсами) - ещё более сверхдержавами. Мы примерно на уровне Бразилии с её 1,44трлн, которую сверхдержавой никто, почему-то, не называет.
Китай вместе с Россией и Индией все вместе взятые втроём уступают США по ВВП.
«Патриоты» достают из широких штанин свой следующий аргумент: «Не нравится – вали!».
И валят же. Так «свалил» в 1904 году основатель компании Max Factor Максимилиан Факторович, который открыл свой первый магазин в Рязани; «свалил» будущий изобретатель первого в мире вертолёта Сикорский; «свалил» главный конструктор концерна Daimler Борис Луцкий, «свалили» Шаляпин, Бунин, Кандинский, Бердяев, Рахманинов, Герцен, Мечников, Ковалевская, Горький, совершивший революцию глянцевых журналов Бродович, «свалили» родители основателя Google Сергея Брина. И свежий пример – Павел Дуров, за счёт своих мозгов ставший богатейшим миллиардером Дубая.
Количество эмигрирующих с 2011 года превышает поток эмиграции в «лихие 90е». С 2012 по 2021 год поток уезжающих из страны учёных и исследователей вырос ещё в пять раз. Коварный, и такой пленительный, "загнивающий" Запад.
Я три месяца искренне пытаюсь найти хотя бы одну точку опоры, которая сказала бы мне, что мы экономически чего-то стоим, а не являемся ржавым советским сырьевым придатком с большими бюджетами на пропаганду и промывание мозгов гражданам, которые не знают, что такое ВВП, и не умеют читать и считать цифры. Я её не нашла.
«Сверхдержавность» России – это религия, слепая вера. За три месяца активных дискуссий ни один «патриот», ни одна живая душа не смогла привести ни одного довода, ни одного доказательства, которое не рассыпалось бы от попытки проверить факты и цифры. Я каждый раз жадно бросаюсь на очередной тезис в надежде, наконец, увидеть и уверовать в нашу экономическую и производственную мощь. И каждый раз это оказывается дырка от бублика, очень грубо и небрежно замазанная пафосными словами. Аргументов у «патриотов» нет. Зато есть лозунги пропаганды, слепое в них верование и ещё агрессия по отношению к тем, кто пытается разобраться в фактах. Потому что вера и факты не совместимы. Потому что веру нельзя трогать и колебать, это – предательство. Вера – это святое, это единственное, что у них есть. И я каждый раз убеждаюсь, что смысла спорить с религиозными фанатиками нет.
Но, вы будете смеяться: знаете, кто опять виноват в моём изменившемся мировоззрении?! Угадали? Снова Запад! Очевидно, «мне же проплатили»! Я же «работаю» по «методичкам». И вообще «цифры врут», «банкиры врут», «статистика врёт», «рейтинги врут», зато только российские СМИ у нас честные. Им верить можно.
Это всё уже было. Был «Обитаемый остров» Стругацких, живописующих власть пропаганды над умами обывателей, живущих в серости и нищете, но ослеплённо уверенных в величии своей страны и правителей. Была Крымская война, призванная отвлечь население от внутренних проблем – внешними и поднять рейтинг царя «маленькой победоносной» операцией, обернувшаяся весьма трагично для страны из-за коррупции, вранья царю подлизывающимися поддаными и разворованной армии. Сегодня история повторяется с привкусом «объединения земель русских» во славу того же царя. И как бы не вышло, чтобы с тем же результатом.
И теперь мы снова гуляем по тем же самым родным граблям.
Недавно Ким Чен Ын сказал своим гражданам, что дневную порцию риса придётся урезать, поскольку мощная сверхдержава Северная Корея отправила гуманитарную помощь бедным, умирающим от голода американским детям.
С ужасом жду таких же сообщений в прессе РФ про пшеничную муку.
И с ещё большим ужасом – того, что в это тоже поверят.
И, полагаю, скажут: «Ну и что, что нам плохо живётся, не привыкать! Зато остальным-то, небось, ЕЩЁ ХУЖЕ».
В этом, что ли, истинное русское счастье?!
А главное, у России всё есть, чтобы быть действительно богатой, счастливой и процветающей страной: ресурсы, мозги, руки. Но для этого нужно выключить телевизор, включить интернет, пока его ещё не совсем отрубили, и взглянуть в глаза фактам.