Спутниковая пропаганда
Как Кремль использует европейскую компанию, чтобы вещать в Европе, СНГ и Центральной Азии
С началом «спецоперации» Россия стала токсичной для многих западных компаний, в том числе и для операторов спутникового телевидения. Некоторые из них перекрыли вещание каналов российской ВГТРК, и это усложнило трансляцию кремлёвской пропаганды в странах не только Европы, но и СНГ. Но главный европейский партнёр России — французская компания Eutelsat — продолжает передавать передачи госканалов в Европе. Канал «Можем объяснить» и проект «Вёрстка» провели исследование о том, почему зарубежный оператор сотрудничает с Россией, несмотря на военный конфликт и санкции.
Российские каналы блокируют за рубежом
27 мая российские информагентства сообщили, что в Кыргызстане и Туркменистане заблокировано вещание ряда российских телеканалов: «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура» и «Звезда». Первые три принадлежат российскому холдингу ВГТРК, последний — Министерству обороны.
Киргизский провайдер телевещания «Акнет» сообщил, что проблема с трансляцией возникла из-за «принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов». 26-го мая трансляция в Кыргызстане была восстановлена.
В Туркменистане работает российский оператор спутникового телевидения «Телекарта», и он опубликовал похожее сообщение. В нём говорилось, что вещание некоторых российских телеканалов заблокировано «в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников».
В других странах Центральной Азии тоже начались проблемы с трансляцией телеканалов российского ВГТРК и Минобороны. Но они возникли только у частных кабельных сетей, которые работают по подписке и через спутниковую связь. У местных государственных компаний сложностей с передачей российских каналов нет. Например, в социальном пакете цифрового телевещания Кыргызстана российские телеканалы продолжили транслироваться в обычном режиме.
При чём здесь Америка
Сложности, которые возникли у спутниковых операторов, связаны с тем, что американские спутники перестали размещать российские телеканалы, сообщил директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Фёдоров. Судя по всему, речь идёт о спутниках американской компании Intelsat — это крупнейший оператор, который в мае заблокировал вещание определённых каналов на своих космических аппаратах Intelsat 15 и Horizons 2.
Именно их арендует для трансляций российская компания «Орион» — федеральный спутниковый оператор, который вещает в том числе и на Центральную Азию. Эта компания предоставляет услуги под брендом «Телекарта».
24 мая «Телекарта» сообщила, что прекратила вещание телеканалов ВГТРК из-за действий американского партёра. При этом все остальные каналы «Ориона» (их больше 240) Intelsat продолжил транслировать.
Решение Intelsat остановить трансляцию ВГТРК обсусловлено новым пакетом санкций США, принятых в начале мая в отношении российских СМИ, которые поддерживают начало боевых действий в Украине. Белый дом пояснил, что санкции касаются трёх самых популярных российских телекомпаний, прямо или косвенно контролируемых государством: это акционерное общество «Первый канал», госхолдинг ВГТРК (телеканал «Россия-1», «Россия-24», «Культура») и акционерное общество «Телекомпания НТВ». Все три компании получали большую выручку от вещания за рубежом.
Теперь, как поясняет «Радио Свобода», санкции запрещают любой американской компании финансировать их телеканалы за счёт рекламы, продавать им оборудование или сдавать в аренду. Заблокировав вещание российским государственным телеканалам, Intelsat выполнила требование властей.
Что происходит с российским ТВ в Европе
Во многих европейских странах вещание российских телеканалов после 24-го февраля блокировалось сразу на нескольких уровнях. Во-первых, на уровне частных телекоммуникационных операторов. Например, в Польше, Германии и Финляндии многие компании отключили «Россию-24», «НТВ» и «Первый».
Во-вторых, на уровне национальных регуляторов. Во странах Евросоюза и Великобритании и вещание Russia Today и Sputnik заблокировали, а транслировать их местным операторам запретили.
Но что касается спутников связи, то пока что от вещания российских госканалов отказался лишь американская компания Intelsat, чьи спутники полностью или частично покрывали многие европейские страны: Польшу, страны Балтии, Чехию, Германию, Швецию.
Зато главный европейский партнёр России в деле спутникового вещания — французская компания Eutelsat — продолжает транслировать российские госканалы в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Например, благодаря её спутнику Hotbird 13 жители Германии могут смотреть каналы ВГТРК — причём бесплатно.
Также французский на четверть государственный оператор Eutelsat по договору ретранслирует российские телеканалы для компаний спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и «Триколор-ТВ», крупнейших в России.
Эти две компании пользуются пятью спутниками. Два из них — наиболее важные — находятся на орбите 36° восточной долготы и обеспечивают покрытие большей части Восточной Европы и западной части России. Один из них — 36B — принадлежит непосредственно Eutelsat. Другой — 36C (также он называется «Экспресс-АМУ1») — принадлежит российскому правительству, но находится в аренде у Eutelsat, которая, в свою очередь, сдаёт площади российским телеоператорами.
Остальные спутники принадлежат России, но управляются французской Eutelsat. Они охватывают центральную, северную и восточную часть России. Получается, что французский оператор управляет всеми спутниками, транслирующими программы «НТВ-Плюс» и «Триколор-ТВ».
Почему Франция не блокирует российское ТВ
Французские операторы по оптоволоконному кабелю получают телесигнал из России на своё оборудование на поверхности Земли, направленным лучом передают его на спутники, а те ретранслируют передачи обратно за Землю. Технически они могут в любой момент заблокировать трансляцию определённых телеканалов, рассказал «МО» инженер, занимавшийся спутниковым вещанием в России, и подтвердили два специалиста в этой области. Получается, что вопрос блокировки российских госканалов во Франции — политическо-юридический.
Дело в том, что на самом деле санкции Евросоюза вовсе не обязывали все страны блокировать телеканалы ВГТРК. Полностью запретили только вещание Russia Today и Sputnik. Что касается ВГТРК, то Брюссель наложил санкции лишь на его руководство и сотрудников. Поэтому формально Франция действует согласно санкциям, но полностью заблокировать российскую пропаганду власти не спешат.
Ранее газета le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями крупного французского бизнеса посоветовал им воздержаться от поспешных решений об уходе с российского рынка. Многие, несмотря на это, всё же решили уйти, например, автоконцерн «Рено».
Макрон также сказал, что Франция будет налагать санкции вместе с Евросоюзом и США. Это значит, что сама по себе Франция не собирается ограничивать вещание российских телеканалов — только если другие страны примут такое решение.
Спутниковый оператор Eutelsat к идее разрыва с Москвой отнёсся прохладно. В начале мая гендиректор компании Ева Бернеке утверждала, что Eutelsat останется «нейтральным» в отношении политического конфликта, в котором участвует Россия. Она также сказала, что решение об исключении российских провайдеров остаётся исключительно за французсими властями. В заявлении для WIRED компания подтвердила свою «приверженность нейтралитету».
Как Eutelsat дружила с Москвой
Позиция «нейтралитета» Eutelsat может объясняться тем, что компания давно ведёт бизнес в России и, скорее всего, делает это при содействии российских властей. Французский спутниковый оператор стал важной частью кремлёвской пропаганды. По данным Eutelsat, два её спутника — Eutelsat 36B и Eutelsat 36C — охватывают 50% домов с телевидением в России и странах СНГ, тем самым образуя основное спутниковое вещательное покрытие региона. К этим двум спутникам подключены более 12 млн домашних тарелок (через «НТВ-Плюс» и «Триколор-ТВ»)
Благодаря этому бизнесу у французской компании сложились особые отношения с российскими властями. Об их характере говорит один эпизод 2009 года. Тогда в Грузии, после поражения в войне с Россией, создавался «Первый Кавказский» телеканал. Он был частью ОГТ — Общественного Грузинского Телевидения — и задумывался как «первый русскоязычный телеканал на Кавказе, не находящийся под контролем Кремля». Но Россия выступила резко против такой инициативы. Eutelsat к тому моменту уже успел заключить пятилетний контракт с ОГТ о передаче «Первого кавказского», но после возражений со стороны России передумал и перепродал российской компании «Интерспутник» все ретрансляционные каналы своего спутника W7 — того самого, который передавал программы «Первого кавказского». Эта сделка оценивалась в 200 млн евро. Так российские власти при помощи денег и давления, а также при молчаливом согласии французского правительства сохранили информационную гегемонию в регионе.
Сегодня французский Eutelsat используется Кремлем для пропагандистской войны против Украины. Правда, WIRED считает, что в этот раз союзники Украины могут активизироваться и заставить французского оператора всё же отдать предпочтение более объективным телеканалам.
Откажется ли Eutelsat от российской пропаганды
Сейчас во Франции активно распространяется петиция против российских операторов «НТВ-Плюс» и «Триколор-ТВ», которые вещают с использованием спутников Eutelsat. Эти операторы изъяли из своих «пакетов» международные информационно-аналитические каналы (CNN, Euronews, BBC World, Deutsche Welle, Euronews и France 24 и т. д.) и продолжают транслировать Russia Today, несмотря на запрет Евросоюза.
Идея активистов — в том, чтобы отключить главных российских провайдеров от спутников Eutelsat и заменить их другими, транслирующими независимые международные передачи. Тогда кремлёвская монополия на информацию в России может быть разрушена.
Дело в том, что многие домохозяйства, не охваченные цифровым телевидением, подключены к спутниковому — государство даже способствовало этому, чтобы каждая семья могла смотреть госканалы. И даже те, у кого на сегодняшний день есть цифровое ТВ, продолжают платить за спутниковое — к нему подключены около 30% домохозяйств. При этом многие тарелки ориентированы именно на спутники Eutelsat.
Пока что французская спутниковая компания заявляет, что ни один регулирующий или другой компетентный орган ещё не обращался к ним с просьбой прекратить вещание частных российских операторов в России.
Что касается ретрансляции российских телеканалов во Франции, то Eutelsat заявляет, что готов в любой момент прекратить их вещание, если «будет опубликован соответствующий европейский регламент».
Правда, помимо европейских, существуют ещё и американские санкции, которые компания пока что игнорирует. Если Eutelsat будет затягивать с блокировкой российских каналов, попавших под санкции США, то он и сам рискует попасть под вторичные американские санкции. Пока что Вашингтон их ни к кому не применял — лишь угрожал нескольким банкам. Но Eutelsat может стать первой компанией, которая под них попадёт.
Правда, тогда всё равно останутся китайские спутники, которые смогут транслировать российские каналы. Китайская StarTimes уже перехватила Russia Today Global и с 11 мая вернула его спутниковое вещание в ЮАР.