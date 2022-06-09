Путин пообещал, что через 10 лет россияне будут жить лучше
А как сбывались предыдущие обещания президента?
Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными в ответ на вопрос одного из участников мероприятия заявил, что через 10 лет россияне будут жить лучше.
«Если мы будем идти по этому пути [развития образования и технологий], то успех обеспечен», — сказал Путин. После этого в ответ на вопрос «то есть лучше будем жить через 10 лет?» президент добавил: «Да, в конце концов это должно привести к повышению качества жизни, совершенно верно».
Кроме того, на этом же мероприятии Путин впервые сказал о «возвращении» российских территорий, сравнив нынешнее время с временем Петра I. «Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — заявил президент, хотя раньше утверждал, что в цели «спецоперации» не входит оккупация украинских территорий.
Владимир Путин уже на протяжении двух десятилетий обещает улучшить жизнь россиян. Эти обещания зачастую превращаются в список поручений правительству, как произошло, например, с «майскими указами» 2012 года. Однако многие из них так и остаются невыполненными. Последний большой список поручений Путина датируется 2018 годом, когда вступивший в должность президент сформулировал новые цели. Этот план рассчитан до 2024 года, но уже сейчас можно выделить несколько показателей, достижение которых едва ли возможно к этому сроку.
Вот что президент обещал россиянам четыре года назад:
Войти в пятерку крупнейших экономик мира
От этой цели правительство России отказалось еще в 2020 году под предлогом «неблагоприятной международной конъюнктуры», из-за которой, как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «требуются определенные корректировки».
Обеспечить рост численности населения
С 2019 года численность населения России последовательно снижается. По итогам оценки на 1 января 2022 года она составила 145,5 млн человек против 146,2 млн годом ранее. По сравнению с 2018 годом (по данным на 1 января 2019) к 2022 году численность населения в России снизилась на 1,3 млн человек.
Повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни составляла 72,9 года. На следующий год она выросла до 73,3, но затем начала падать — в 2020 пандемийном году она была уже на уровне 71,5 года, а в 2021 году, по предварительным оценкам, опустится до 70 лет. Неутешительны и прогнозы демографов: последствием высокой избыточной смертности от ковида, предупреждают они, станет снижение этого показателя до уровня 68–69 лет.
Снизить уровень бедности в два раза
В 2017 году уровень бедности составлял 12,9% и к 2024 году должен был снизиться до 6,6%. Но реальные показатели все еще очень далеки от цели. В 2019–2020 годах уровень бедности колебался в пределах 12,3–12,1%, в 2021 году вырос до 13,1%. Вместе с этим в 2020 году срок достижения заявленной цели сдвинули на шесть лет — до 2030 года.
Обеспечить вхождение российских вузов в пятерку ведущих вузов мира
Один из наиболее успешных российских вузов — МГУ, который регулярно попадает в различные мировые рейтинги лучших учебных заведений, однако не дотягивает в них даже до первой десятки. Наиболее высокую позицию — шестое место — МГУ занял в 2021 году в рейтинг вузов стран с развивающейся экономикой. Остальные российские вузы пока не достигли таких успехов — и, видимо, с выходом из Болонского процесса и дальнейшей изоляцией России эта цель отодвигается еще надолго.
В числе обещаний Путина оказались и другие цели, достижение которых может надолго отодвинуться из-за пандемии и военного вторжения России в Украину. Например, рождаемость, повышения которой обещал добиться президент, неуклонно падает с 2018 года, а снижение смертности населения трудоспособного возраста после двух лет коронавируса, который Россия прошла с большими потерями, и военных потерь остается под большим вопросом.