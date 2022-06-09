«Глядя на вакансии, понимаешь, почему мы в таком дерьме»
Чиновники утверждают, что безработица в России не увеличивается. Что думают об этом люди, пришедшие на биржу труда
В июне Росстат заявил, что безработица в стране опустилась до исторического минимума — 4 процента. Ситуации на рынке труда порадовался и президент. «Честно говоря, мы исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы, а она снижается», — сказал Владимир Путин на заседании Госсовета. Сейчас на учете в службе занятости стоят 686 400 человек. 130,3 тысячи переведены на режим неполного дня, 131,9 тысячи находятся в простое. Всего не имеют работы 3 миллиона россиян трудоспособного возраста.
В начале весны правительство РФ выделило на борьбу с безработицей 40 миллиардов рублей. Но, как отмечают эксперты, нынешнее затишье не является заслугой властей. Компании не увольняют людей, так как на российском рынке труда принято начинать с сокращения зарплат, введения неполной занятости и неоплачиваемых отпусков, откладывая крайние меры. Предприятия, которые только что восстановили коллективы после ковида, не торопятся расставаться с работниками. Сами сотрудники предпочитают переждать острую фазу кризиса и, даже если зарплата падает и задерживается, готовы терпеть.
В отличие от пандемийного кризиса, сейчас правительство не стало значительно увеличивать пособие по безработице. У тех, кто потерял рабочее место, нет особого стимула идти на биржу труда и портить статистику. Имеет значение и сезонный фактор. Многие уволенные предпочитают поехать на дачу и сажать картошку.
«Пока никаких вариантов»
«Мы здесь не кусаемся, проходите!» — приглашает женщина в форменном рыже-голубом галстуке. Сегодня в центре занятости — семинар для новичков, впервые вставших на учет. В офисе пахнет свежим ремонтом. Стены оштукатурены в серо-оранжевый цвет. Для посетителей расставлены кресла, обтянутые голубым кожзамом. Над входом — часы с треугольным логотипом «Работа России». Безработные собираются за 20 минут до начала мероприятия.
Блондинка в синей футболке садится в уголок, испуганно утыкается в телефон. Без работы Анна осталась впервые в жизни. Сразу после института устроилась в банк. 14 лет работала ипотечным менеджером. Весной попала под сокращение. «Это странное чувство. Я всю жизнь крутилась в одной сфере, больше ничего не умею и теперь не знаю, куда себя деть» — тихо говорит девушка.
«Страшно, боязно. Я на бирже впервые», — бывший главный бухгалтер Наталья двумя руками стискивает дамскую сумочку. Женщина 15 лет работала в оптовой торговле. «Я только третий день безработная. Зарегистрировалась на HeadHunter, но всерьез пока ничего не искала», — Наталья выглядит растерянной. Надеется, что пособие и собственные накопления позволят продержаться хотя бы полгода.
Мужчин в зале всего двое. Дима, пришедший на семинар в шортах и сланцах на босу ногу, не сомневается, что за два-три месяца устроится куда-нибудь водителем. Игорь — бородатый мужчина в костюме — уверяет, что воспринимает «эту паузу как отпуск». «Я — начальник транспортной службы», — произносит он медленно и значительно. Игорь работал на руководящих должностях в транспортной отрасли последние 25 лет. В 2008 году ему уже случалось оказаться на бирже.
«Тогда говорили: мировой кризис! Но в Саратове хоть что-то работало — теплились советские заводы, были автопарки. А теперь?..
— мужчина с досадой отмахивается. — Весь транспорт — в частных руках. Каждый хозяин сам крутит баранку, имеет максимум две-три машины. Я никаких вариантов для себя пока не вижу».
Игорю 50 лет. «До старика еще далеко», — бодро посмеивается он и утирает заблестевший лоб, хотя в зале не жарко.
На экране мелькают слайды с цифрами. Максимальное пособие по безработице — 12792 рубля. Сумма равна минимальной оплате труда за 2021 год. В прошлом году максимальное пособие составляло 12130 рублей (МРОТ за 2020 год). Несмотря на начавшиеся в феврале изменения в экономике, пособие осталось таким же, как планировалось до спецоперации. Больше максималки платить не будут, какой бы ни была зарплата уволенного. Минимальное пособие — 1500 рублей (во время предыдущего пандемийного кризиса было 4500 рублей). Оно положено тем, кто впервые ищет работу или официально не работал больше года, а также бывшим предпринимателям и фермерам.
В начале весны российское правительство выделило службе занятости 40 миллиардов рублей на поддержку граждан в условиях санкций (это всего лишь 4% от общей стоимости антикризисного пакета мер). Деньги пойдут на переобучение и организацию общественных работ. Министерство труда полагает, что помощь получат примерно полтора миллиона человек.
«Когда я говорю об общественных работах, в ответ часто слышу: «Ой, я дворы мести не пойду!» Не обязательно мести! Это было в прошлые кризисы, когда безработных привлекали к субботникам. Сейчас в рамках общественных работ доступны очень даже престижные вакансии, например, диспетчер транспортной компании», — говорит энергичная блондинка с поставленным учительским голосом — директор центра занятости Ульяна Алексеева.
Ульяна Михайловна рассказывает, что у биржи труда есть постоянные клиенты: «Зимой они работают операторами котельных или гардеробщиками, летом — приходят к нам и участвуют в общественных работах на комбинате мороженого или на обойной фабрике. Можно пройти общественные работы уборщиком в оздоровительном лагере, водителем в овощеводческом совхозе и на хлебокомбинате.
Общественные работы выгодны для всех сторон: гражданин получает и пособие, и зарплату, а работодатель — человека, которому при других обстоятельствах пришлось бы платить больше».
В центре занятости можно обучиться на бухгалтера, дизайнера, парикмахера, водителя и т.д. Правда, человеку без профессии могут дать только рабочую специальность, например, садовника или сварщика. Квалифицированных специалистов, наоборот, нельзя переучить на рабочих, даже если заводские вакансии обещают большую зарплату. В основном, программами переобучения пользуются женщины. «Девочки в декрете повально идут на парикмахерские и маникюрные курсы, потому что такие навыки позволяют подрабатывать на дому. Дамы в возрасте — на операторов ПК. Они устраиваются в управляющие компании и получают дополнительный заработок к пенсии», — рассказывает директор.
По официальной статистике, средняя зарплата в Саратовской области — 40,8 тысячи рублей. Суммы в объявлениях на портале «Работа России» (это и есть база вакансий службы занятости) гораздо скромнее.
Например, школе в Балакове требуется учитель математики с зарплатой до 25207 рублей. Районная больница в Петровске ищет акушерку на 15279 рублей. Точно такую же зарплату предлагают воспитателю яслей в Саратове или швее в Энгельсе. В районном поселке Степное ждут преподавателя фортепиано на зарплату 13890 рублей. Электромеханический завод в Красном Куте намерен принять сверловщика с зарплатой от 17 019 до 30 000 рублей. Кондитерская фабрика в Вольске набирает сотрудников на конвейер, обещая 16300 рублей. Воздушно-космические силы, точнее, их жилищно-коммунальное подразделение, ждут электромонтера, готового работать за 20 тысяч рублей.
«Мрачные настроения эмигрантов казались преувеличением»
В 2020 году в московском издании, где работала Ирина, урезали зарплату. Женщина забрала трудовую книжку, вернулась в родной Саратов и зарегистрировалась в центре занятости. «Государство я слегка обманывала, потому что продолжала работать с Москвой на удаленке в черную. 12 тысяч рублей пособия и 3 тысячи рублей дополнительной выплаты на ребенка безработного компенсировали сокращение моей зарплаты», — вспоминает Ирина.
Во время пандемии такой возможностью воспользовались многие россияне. Весной 2020 года максимальный размер пособия вырос с 8 до 12 тысяч рублей, и безработные начали активнее регистрироваться. В марте официальная безработица составляла 4,7 процента, в апреле — уже 5,8%, в августе — 6,4%. Министерство труда подсчитало, что к осени 2020-го количество получателей пособий выросло в пять раз. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Центра перспективных управленческих решений, на биржу труда пришли работники, получавшие зарплату в черную, а также домохозяйки и предпенсионеры, которых интересовало не трудоустройство, а именно пособие. Эксперты центра подсчитали, что в 2020 году доля официальных безработных выросла с 20 до 60 процентов от фактического количества людей, не имеющих работы.
В течение 2021 года официальная безработица вернулась на доковидный уровень. В том числе потому, что максимальное пособие выдается не дольше трех месяцев. Получив все возможные выплаты от государства, люди не видели смысла оставаться на учете. В феврале 2022-го показатель безработицы опустился до 4,1 процента, что считалось историческим минимумом в современной России. Как следует из проекта бюджета, правительство полагало, что в течение ближайших двух лет показатель не поднимется выше 4,5 процента.
В марте 2022-го Ирина лишилась работы уже по-настоящему: «Я решила оформить все возможные пособия, чтобы создать хоть какую-то подушку безопасности, и снова пошла на биржу». С момента официального увольнения женщины прошло больше года, поэтому теперь она считалась длительно не работающей и смогла получить только минимальное пособие—1500 рублей в месяц. По закону, длительно неработающим гражданам можно предлагать любые вакансии без учета образования и стажа по специальности. Ирине, работавшей журналистом с 2006 года, выдали направления на вакансии оператора линии по изготовлению мороженого с зарплатой 20 тысяч рублей и администратора в поликлинику с окладом, равным МРОТ.
«Реальной помощи в трудоустройстве на бирже нет, — говорит Ирина. — Глядя на вакансии, размещенные на портале Минтруда, понимаешь, почему мы живем в таком дерьме.
Людям на полном серьезе предлагают работать за 20-25 тысяч рублей. И с такими зарплатами великая страна хочет показать кому-то кузькину мать?»
Ирина отказалась от обеих вакансий. Из-за этого ей приостановили выплату пособия, но оставили статус безработного, необходимый для оформления социального контракта.
Соцконтракт сейчас считается главной формой помощи бедным. Каждый регион сам определяет конкретные виды помощи и требования к получателям. В Саратовской области заключить соцконтракт могут работающие бедные (те, чей доход на члена семьи меньше МРОТ), безработные, студенты, родственники, ухаживающие за инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет. Им могут выделить деньги на открытие собственного дела, ведение подсобного хозяйства, на обучение или на надбавку к зарплате при трудоустройстве. Сумма рассчитывается индивидуально.
Ирина решила учиться. Список специальностей оказался не слишком большим: бухгалтер, библиотекарь, садовод, методист онлайн-образования. Ирина выбрала специальность методиста. Курс занимает три месяца. Всё это время ей выплачивают стипендию — 5 500 рублей в месяц.
В мае женщина оформила президентское пособие на ребенка — 11 тысяч рублей. «Пособие, стипендия и алименты — всего 18 тысяч рублей в месяц. Это гарантия того, что я не умру с голоду. Плюс разовые подработки по 8 тысяч рублей за текст», — описывает Ирина семейный бюджет.
Безработной пришлось отказаться от покупок во «Вкусвилле» и «Перекрестке». «Разовый чек на 600-700 рублей для меня теперь непозволительная роскошь. 80 процентов покупок в моей корзине — продукты с рынков», — подсчитала собеседница. По ее наблюдениям, на самом дешевом рынке города картошка, молоко, помидоры стоят почти в два раза дешевле, чем в сетевых магазинах. Недавно Ирина обнаружила на прилавке свинину по 190 рублей за килограмм: «Прочитала на «Фонтанке», что идет массовый забой свиней из-за проблем с импортными кормами. То есть такая халява ненадолго, нужно запастись».
Из меню пришлось вычеркнуть сыр, говядину, рыбу: «У меня два кота. Раньше корм для них стоил 240 рублей за пачку. Теперь — 300. Они могут есть и «натуралку», но куриные шеи, например, подорожали с 60 рублей до 150». На огороде друга Ирина организовала фазенду. «В детстве я жила в частном доме и сейчас вспомнила навыки. Посадила картошку, капусту, огурцы», — говорит она.
Ирина вспоминает, как несколько лет назад знакомые в Израиле советовали ей подумать об эмиграции, «но тогда их мрачные настроения казались мне преувеличением»: «При нынешней власти я не вижу себя в профессии. Я занималась бизнесовой журналистикой. Как это может выглядеть сегодня? Писать о том, кто еще ушел из России?»
Безработный фельдшер и «русская болезнь»
Александр работал менеджером по продажам в оптовой продовольственной компании. В начале весны казалось, что для торговцев продуктами спецоперация станет той самой «матерью родной». Но после того, как саратовцы запаслись сахаром и гречкой на месяцы вперед, показатели прибыли провалились, и менеджера попросили уйти. Российское Минэкономики подсчитало, что в апреле (более свежих сведений не имеется) спад производства в оптовой торговле составил 11,9 процента — это худший показатель среди базовых отраслей хозяйства.
При постановке на учет Саше велели оформить карту «Мир», без которой невозможно получать пособие, и принести школьный аттестат. Мужчина закончил школу 20 лет назад. Если бы он не смог откопать на маминых антресолях давно забытый документ, пришлось бы давать объявление об утере и сложным путем оформлять дубликат. «Диплом такой роли не играет. Не важно, что у тебя там написано. Не важно, сколько профессий ты попробовал в жизни. Имеет значение только последнее место работы. Если перед увольнением ты был, допустим, сторожем, — тебе будут предлагать только вакансии сторожа», — объясняет Александр.
Ему выдали четыре направления на вакансии продажников. «В бумажке написано — склад, торговля товарами для дачи. Звоню. Мужчина отвечает: «Вы нам не нужны, но печать для биржи мы вам поставим. Приезжайте, только по официальному адресу нас нет». Спрашиваю: куда же ехать? Мужчина объясняет: «Садитесь на автобус №28, едете в лес, когда лес на одной стороне дороги заканчивается — сразу выходите». Как ни странно, водитель понял, куда мне надо. Выхожу, стою в лесу, думаю, как же отсюда до города добираться? Вдруг в кармане у меня звонит телефон. Тот же мужчина говорит: «Обернитесь, я вас вижу». Подъезжает машина.
Он выходит, кладет мое направление на капот, шлепает печать и уезжает. Вот такой суровый рынок труда», — рассказывает Александр.
Из четырех работодателей, предложенных центром занятости, только сотовая компания была готова реально принять Сашу на работу. «Но я решил, что обзванивать занятых людей и впаривать ненужные услуги, — это мне уже не по возрасту», — смеется он. Остальные потенциальные начальники объяснили, что «фактически вакансии уже закрыты, а подача сведений на биржу труда — формальность» (по закону «О занятости» все организации раз в месяц обязаны направлять в центр занятости отчет о наличии в штатном расписании свободных рабочих мест независимо от того, нужны ли в данный момент сотрудники).
Поначалу Александру назначили минимальное пособие, так как его работодатель не подавал сведения о доходе менеджера в Пенсионный фонд. Пришлось ехать к бывшему начальнику и добывать бумажную справку о среднем заработке. Пособие пересчитали, теперь Саша получает 4500 рублей. На прежнем месте работы он зарабатывал около 40 тысяч в зависимости от объема продаж, но был оформлен на полставки МРОТ.
По образованию Саша — фельдшер. Начинал работать на скорой помощи. Сейчас хочет вернуться в медицину. Для этого нужно пройти переобучение и подтвердить сертификат. Александр был уверен, что его направят на курсы за счет бюджета, ведь, по подсчетам саратовского министерства труда, в регионе спрос на медработников превышает предложение в 31 раз: «Но в центре занятости мне сказали, что такого направления переобучения не предусмотрено. Я могу учиться только за свой счет. Это будет стоить 27 тысяч рублей».
Александр надеется, что статус безработного позволит ему воспользоваться страховкой по кредиту, взятому в прошлом году на ремонт квартиры. «По договору в случае потери работы страховая компания должна платить за меня банку в течение трех месяцев. Надеюсь, там не приписано ничего мелким шрифтом», — нервничает собеседник. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей Банка России, «к началу кризиса рынок кредитования подошел с максимальным за все время наблюдений уровнем долговой нагрузки домохозяйств — 10,6% от располагаемых доходов населения». Весной начали расти долги: в марте доля потребительских кредитов, по которым заемщики допустили первую просрочку, составляла 5,3 процента, в апреле — уже 7,5%.
Как и другим безработным, Александру пришла в голову мысль поддержать семейный бюджет за счет детского пособия для малоимущих, о котором так часто говорит президент. Семья попыталась оформить «путинские», но не прошла по доходам, так как при назначении учитывается зарплата родителей за предыдущий год. В Саратове существует региональное пособие на детей до 16 лет. Для его получения нужно предоставить справки о доходе только за три последних месяца. Но это пособие гораздо меньше — 480 рублей 10 копеек в месяц. «На семейном совете мы решили, что так позориться не надо», — говорит Александр.
Сейчас основной доход мужчине приносит нелегальная медицинская подработка, которой он начал заниматься во время пандемии. «В поликлиниках стояли дикие очереди. «Скорая» ехала к людям сутками. Знакомые вспомнили, что у меня медицинское образование, и стали обращаться», — вспоминает Саша. И хвастливо добавляет, что по достигнутым результатам далеко обогнал официальную медицину: «У меня — ноль трупов, выздоровели все! Потому что индивидуальный уход, массаж и два антибиотика с первого дня».
Постоянными клиентами остаются неизлечимо больные. В регионе есть 130 паллиативных коек и больше 400 коек сестринского ухода в лечебных учреждениях Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова, Петровска. Это не хосписы, а отделения больниц. Проведя там какое-то время, пациент возвращается домой.
Выездной службы для взрослых, которая помогала бы облегчать состояние такого больного, не существует. Родственники обращаются к частникам разной степени квалификации.
Саша берет за ведение паллиативного пациента, как говорит, немного — 2 тысячи рублей в неделю. За эти деньги он посещает больного на дому, делает обезболивающие уколы, откачивает скапливающуюся жидкость, ухаживает за стомой, устраняет тошноту и неприятные кишечные симптомы и т.д. А главное — готов выслушать родственников, с которыми больничные врачи чаще всего не хотят общаться. Самым большим успехом фельдшер-нелегал считает 79-летнюю онкобольную, которую поддерживал восемь месяцев. Благодаря внимательному уходу старушка могла самостоятельно передвигаться по квартире, иногда даже сама готовила еду и встретила с семьей последний день рождения, как и мечтала.
«Будь то времена ковида или обезьяньей оспы, в структуре заболеваемости доминирует «русская болезнь», — иронизирует Саша. — Это особенно заметно сейчас, когда люди стараются залить тревогу». Бывший медик состоит в чате таких же кустарей, которые выводят саратовских алкоголиков из запоев. Коммерческая неотложка с лицензией на наркологические услуги берет за капельницу около 10 тысяч рублей. Мелкий частник без документов делает то же самое за 3 500 рублей.
Синица в руках
Статистика по безработице — удобная вещь, позволяющая каждому найти цифру по душе. Министерство труда считает тех граждан, которые имеют официальный статус безработного. Причем их количество не равно числу тех, кто получат пособие, и тех, кто просто стоит на учете по поиску работы, но не имеет ни статуса, ни пособия. Служба статистики оценивает количество незанятых трудоспособных граждан по методике Международной организации труда (МОТ), и цифры получаются больше.
Осенью 2020 года в Саратовской области ведомства даже поругались на страницах местных СМИ. Саратовстат нашел в регионе 75,4 тысячи безработных (по методике МОТ). Служба занятости — только 52 тысячи. Региональное министерство труда настаивало, что «ситуация на рынке труда значительно улучшилась», а сведения статистиков, «полученные выборочным опросом от сравнительно небольшой части населения», не отражают всеобщего благоденствия.
В марте 2022 года в России насчитывалось 683 тысячи официальных безработных и 3,1 миллиона незанятых трудоспособных граждан (считая по методике МОТ). В апреле число незанятых, по сведениям Росстата, уменьшилось до 3 миллионов. В мае правительство сообщило о небольшом приросте официальных безработных — их количество увеличилось до 690,5 тысячи. Стало больше работников в простое — 138 тысяч человек (в апреле их было 98 тысяч). На последнем заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас в стране 686,4 тысячи безработных. Им доступны 2,3 миллиона вакансий.
«Количество тех, кто ищет работу, никогда не увеличивается в острых фазах кризиса. Синица в руках сейчас лучше, чем журавль в небе. Те, кого перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск, готовы терпеть до последнего. Большинство организаций не торопятся сокращать персонал. Во время пандемии работников увольняли быстро, а нанимать пришлось долго, и стоило это дорого. Все только восстановили численность коллективов после пандемии, поэтому большинство сохраняет выжидательную позицию», — рассказал президент SuperJob Алексей Захаров в интервью «Коммерсанту».
Похожего мнения придерживаются и другие эксперты. Представители Высшей школы экономики и РАНХиГС объясняли журналистам, что отечественные работодатели будут действовать по принятому на российском рынке труда сценарию: сократят премии, зарплаты, рабочие часы, отправят сотрудников в отпуск за свой счет и только потом пойдут на сокращения.
Два года «на дне»
Компания HeadHunter, отмечает, что с конца февраля сокращаются объемы найма, особенно в строительстве, страховании, консалтинге. В зоне риска находятся автодилеры и туристические фирмы. 17 процентов компаний, участвовавшие в опросе HeadHunter, остановили набор персонала, еще 28 процентов отозвали часть вакансий. 23 процента признались, что уже сократили работников. 29 процентов уверены, что сделают это до конца года.
Как пишет РБК со ссылкой на исследования Национального рейтингового агентства и Аналитического центра НАФИ, под угрозой увольнения оказались, в первую очередь, менеджеры по продажам, секретари, курьеры, дизайнеры и специалисты по HR. Больше 60 процентов работодателей, опрошенных исследователями, не планируют увольнять бухгалтеров и юристов.
Как заявлял генсек «Единой России» Андрей Турчак, до начала спецоперации в иностранных компаниях «из недружественных стран» работали около двух миллионов россиян. Под вопросом оказались рабочие места 500 тысяч из них.
По подсчетам Financial Times, предприятия, которые приостановили деятельность в России, продолжают платить зарплаты примерно 200 тысячам сотрудников.
Особым вниманием правительство окружило айтишников. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал участникам конкурса «Лидеры России», что уехавших за границу IT-специалистов отслеживали по мобильникам. «Сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — порадовался Мишустин.
«Предсказать масштабы безработицы в настоящее время практически невозможно из-за слишком большого количества неопределенных внешних эффектов», — полагают в РАНХиГС.
Эксперты сходятся во мнении, что ситуация на рынке труда может ухудшиться осенью. Весь вопрос — насколько. Мрачнее всего оценивает происходящее Международный валютный фонд. По его оценкам, в 2022 году безработица в России достигнет 9,3 процента, в 2023-м — 7,8 процента. Аналитики ЦБ полагают, что безработица составит 6,5 процента. При этом люди столкнутся с инфляцией в 17 процентов. Минэкономики обещает безработицу 6,7 процента в этом году и 6,6 процента — в следующем, инфляцию в 17,5 процента, падение доходов на 6,8 процента. По прогнозу ведомства, в следующем году показатели останутся «на дне». Только к 2025 году зарплаты и занятость могут вернуться на уровень 2021-го.