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Марина Тюняева, Екатерина Кинякина
06 июня 2022, 02:08

Конструкторы просят сдвинуть и расширить

Производитель Су–57 попросил сдвинуть для авиапрома сроки перехода на отечественное ПО, а также попросил расширить действие льгот для IT–специалистов на корпорации

Конструкторы просят сдвинуть и расширить

ОКБ «Сухой» попросил премьер-министра Михаила Мишустина сдвинуть срок обязательного перехода на российское ПО для отраслевых компаний авиаотрасли с 2025 на 2027 г. С соответствующим предложением выступил заместитель генерального конструктора ОАК, директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), пишет газета «Ведомости».

Переходу на отечественный софт должна помочь платформа системы поддержки жизненного цикла изделия, которую производит госкорпорация «Росатом», уточнил директор ОКБ.

«Однако по тому графику, который есть, отраслевая версия данной платформы будет создана только в 2027–2028 г., что не позволяет выполнить указ президента о переходе полностью на отечественное программное обеспечение с 1 января 2025 г. В связи с этим наше предложение заключается в том, чтобы рассмотреть возможность отраслевую версию сдвинуть, начать, не дожидаясь создания базовой платформы», – заявил на панельной сессии ЦИПР главный конструктор Су–57 Михаил Стрелец, который представлял на сессии ОАК.

По его словам, ОАК со своей стороны готова выступить генеральным заказчиком решения, а также активно участвовать в тестированиях разработки. «Так, чтобы эта отраслевая версия, которая будет создана, смогла подхватить 20–летние наработки, созданные в системе Team–центр и NX базис, и быть приемлемой», – резюмировал он.

Стрелец также предложил расширить действие льгот в части отсрочки от армии и ипотеки на IT–специалистов, работающих в штате крупных компаний без профиля IT. Но на это предложение Михаил Мишустин возразил, что любая компания вправе выделить свои IT–подразделения в отдельное дочернее юрлицо, которое и сможет воспользоваться льготами.

По словам Стрельца, ОКБ «Сухой» использует цифровые решения, что позволяет бюро сокращать сроки испытаний на 20–30%. В то же время, ОКБ активно использует зарубежные решения в составлении конструкторской документации, при этом российские разработки, несмотря на свое распространение, закрывают не более 60% нужд авиаконструкторов, отметил Стрелец.

С конца 2020 г. правительство обсуждает необходимость перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО и оборудование. Сроки перехода несколько раз переносились. На сегодняшний день переход на отечественное ПО запланирован до 2024 г., а на оборудование – до 2025 г.

В конце марта президент России Владимир Путин запретил с 2025 г. использовать иностранное программное обеспечение госорганам и госзаказчикам, которые являются частью критической информационной инфраструктуры. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале раскрытия информации.

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