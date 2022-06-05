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телефонные мошенники
Андрей Загорский
05 июня 2022, 14:27

Мошенники подключились к мессенджерам

Почему злоумышленники переориентировались на другие способы связи

Мошенники подключились к мессенджерам

Мошенники стали чаще красть деньги россиян после звонков в мессенджерах, пишет издание «КоммерсантЪ». Об этом, в частности, сообщили аналитики ВТБ. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры с помощью робота. Механический голос предлагает оформить кредит. Когда собеседник отвечает отказом, его якобы для прояснения ситуации переключают на афериста, который представляется сотрудником банка. Дальше тот действует по обычному сценарию: пытается выманить данные банковской карты или код из СМС для входа в личный кабинет.

Мессенджеры стали для мошенников куда выгоднее других способов связи, пояснил начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд: «Уже давно банки совместно с операторами сотовой связи вступили в коллаборацию, чтобы обезвредить злоумышленников. То есть организовать традиционный звонок с подменного номера стало дороже.

Кроме того, растет популярность различных цифровых помощников, то есть сервисов, каких-то дополнительных приложений, которые аккумулируют пользовательский опыт, и при звонке с непонятного номера они могут выдавать, что это потенциально мошенники. Или же автоматический автоответчик за вас снимает трубку, и до вас этот звонок не доходит.

В мессенджерах такого нет. Маловероятно, что они пойдут на сотрудничество с банками, как операторы связи. Три кита — это WhatsApp, Telegram и Viber. И если кто-то и мог пойти навстречу без вопросов, то это, наверное, только последний».

Теоретически банки могут договориться с мессенджерами о совместном противодействии мошенникам. Однако практически решить этот вопрос крайне сложно, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов: «Должна быть добрая воля разработчика оператора сервиса, только в этом случае можно будет осуществлять фильтрацию внутри самого сервиса.

Внешними средствами это сделать практически нереально. Любую фильтрацию внутри отдельно взятых платформ, особенно если они неподконтрольны и нет каких-то рычагов влияния, будет осуществить проблематично. Или надо как-то заинтересовывать бизнес зарабатывать деньги.

Тут может быть обратная ситуация, если пользователи поймут, что есть какая-то фильтрация, ограничения, это может повлиять на уменьшение активной базы, и это, конечно, не на руку мессенджерам».

Центробанк в то же время зафиксировал активизацию аферистов, которые звонят россиянам именно по телефону. В частности, с начала мая регулятор инициировал блокировку 25 тыс. мобильных номеров мошенников, что на 13% больше, чем в апреле. При этом в мае ЦБ сообщал, что в первом квартале злоумышленники похитили у клиентов банков более 3 млрд руб. — год к году сумма увеличилась на 14%.

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