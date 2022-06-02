Александр Шестун: Забальзамированная
Вы бы сюда еще на танке въехали!
В начале очередного судебного заседания 26 мая в Домодедовском суде шли монотонные дежурные объяснения норм закона, как вдруг с заднего хода, откуда вводят заключенных, мимо меня промаршировал отряд бойцов в камуфляже, с автоматами наперевес.
Сначала мелькнула шальная мысль: «Не батальон ли «Азов» (запрещенная организация в РФ) захватил священное здание Российской Федерации – храм правосудия?»
- Что за вооруженные люди в зале суда? Вы бы сюда еще на танке въехали! – непроизвольно вылетело из моих уст.
Лишь спустя пять минут я разглядел сгорбленную, обрюзгшую женщину в брючном костюме зелено-черных тонов, слившуюся с пятнистой одеждой вооруженного сопровождения. Не меньше времени ушло на идентификацию главного свидетеля обвинения – подольской судьи Юферовой. Я не верил своим глазам: как из молодой, цветущей дамы кустодиевского типажа всего лишь за год она превратилась в мрачную фурию с тоннами косметики на лице, словно у забальзамированной мумии. Регресс «Людмилы Прокофьевны» из «Служебного романа», превратившейся обратно в «мымру», не подходил как аналогия. Столь разительная перемена облика скорее напоминала превращение в «Собачьем сердце», а еще точнее – в советском фильме «Вий» при перерождении Натальи Варлей из Паночки в ведьму. Жаль, нельзя было сделать фото или видео для рубрики «без комментариев»!
Когда же потерпевшая Юферова начала давать показания, устроившись за трибуной, то мне стало еще страшней. Мела у меня с собой не было, чтобы, как семинаристу Куравлеву, очертить круг.
- Шестун угрожал меня сжечь на костре и застрелить из ружья! – скривив губы, как после инсульта, заявила она.
Блуждающий взор потерпевшей с безжизненными зрачками лишь усилил впечатления от странной мимики.
«Может, она хочет впечатлить судью Жукову для более сурового приговора? Сыграть так правдоподобно невозможно, да и никакой гример не справился бы с таким преображением, - рассуждал я про себя. – Никаких ружей и костров я не припомню в обвинительном заключении. У нее проблемы с психикой?»
- Подсудимый пел песню про убийство моей мамы и меня, - продолжала ошеломлять меня Юферова. – Обзывал меня зооморфными образами, сравнивая с различными животными.
«Вообще-то жаба – земноводное. Кстати, Навальный повторил это же преступное слово», - думал я.
- В нынешнем образе вам никакой зооморфный образ не подойдет, - сказал я вслух, перебирая в памяти всех экзотических зверей.
Пытался узнать мелодию или хотя бы строчку из песни-угрозы, но все безрезультатно. Правда, потерпевшая уточнила, что в материалах дела нет про ружье, что об этом я говорил с адвокатом в перерыве, после выключения протокольной аудиозаписи. Во-первых, по закону запрещено подслушивать конфиденциальные разговоры с защитником. Во-вторых, если аудиозапись выключили, то как тогда зафиксировали этот фантастический разговор?
- Почему вы год отклоняли все мои ходатайства о свидании с малолетними детьми?
Этот вопрос, как и все остальные, безапелляционно снимались коллегой Татьяны Юферовой. Младшие сыновья прозвали ее «Злой Юферой». Когда они приехали через год после приговора в колонию Бежецка на длительное свидание, то 8-летний Матвей сразу забрался ко мне на руки, с опаской поглядывая по сторонам.
- Сыночек, ты чего озираешься?
- А нас Злая Юфера не прогонит?
- Нет, малыш, она была в Подольском замке, на службе гвардии сеньора Лучка, - пытался перевести я на понятный ребенку язык сказок (как в «Чиполлино»).
Напомню, после «успешного» завершения «Дела Шестуна» Юферову повысили до заместителя председателя Видновского городского суда (госзащиту в виде вооруженных омоновцев продлили). Судью Потапову из Красногорского суда тоже ждал карьерный взлет за тотальную конфискацию имущества у моих родственников и знакомых предпринимателей без каких-либо оснований. Только на процесс по лишению многодетной семьи Шестуна всего на свете меня не пускали, вот и не заработал на еще одно уголовное дело. Что ж говорить, потрудились на славу ряженые тетеньки!
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» следователя СКР Видюкова, после вступления в силу решения суда о лишении меня свободы на 15 лет. После расправы над Шестуном Видюкову доверили уголовное дело Навального. Не иначе теперь присвоят звание генерала за столь высокие риски оказаться на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. На днях Алексею Навальному оставили в силе приговор – 9 лет строгого режима, в том числе и за оскорбление судьи. Основатель ФБК (организация признана экстремистской В РФ и иноагентом) красочно сформулировал в последнем слове одну из моих мыслей: «Нынче вообще время и власть тьмы, но вас это даже не задевает, а воодушевляет: «мы крутые, мы – власть тьмы!» Ну, и дальше про адский огонь, который и мне вменили как угрозу убийством.
В исторических справках много данных о том, как Сталин защищал своих палачей, участвовавших в массовых расстрелах. Кстати, впервые патриарх Кирилл не отслужил традиционный молебен по убиенным на Бутовском полигоне священникам. Однако ничто не вечно… Возможно, страх перед ответственностью за столь неправосудный приговор Шестуну в случае смерти Путина так покорежил судью Юферову, словно ее потомки будут прокляты на страдания до 15-го колена. Безусловно, она войдет в историю за эту грубую заказуху, которую на комиссии «Мемориала» (организация признана иноагентом), признавшей меня политзаключенным, описали примерно так: «Вместо показательного коррупционного процесса мы увидели неприкрытое преследование за свои убеждения». Военнослужащие Великобритании и США – союзники СССР – заставляли пленных немцев после победы смотреть разоблачительные фильмы об ужасах концлагерей и других зверствах фашистов. Трудно поверить, но большинство гитлеровцев под влиянием пропаганды не представляло себе масштаба катастрофы. Очнутся и мои соотечественники, когда Россия осознает и очнется от потоков лжи Кремля, льющихся из зомбоящика.