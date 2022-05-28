«Великолепная» пятерка
Обзор новых и самых дешевых, но проблемных китайских автомобилей в России
Российские покупатели все больше обращают внимание на автомобили из Китая. А так как доходы падают, интересны самые доступные автомобили. Азиатским производителям действительно есть, что предложить. Однако надо помнить, что у авто из Поднебесной есть свои слабые места. О самых дешевых «китайцах» и их «болячках», в этом обзоре.
В этой подборке мы собрали машины разных классов, но главное, что их объединяет, это сравнительно бюджетный ценник и… небюджетные поломки. Впрочем, судите сами.
JAC J7
Презентация модели прошла в конце 2020 года и приятно удивила тем, что машина получила поистине огненный дизайн. А еще она радует огромнейшим багажником и некоторыми оригинальными решениями в салоне. Например, в передней панели разместили крупный сенсорный планшет, на который выводится множество полезной информации. Такое есть разве что у Tesla Model S и Volvo XC90.
Что касается мотора, то он один. Это 1,5-литровый наддувный агрегат отдачей 136 л. с. работающий в паре с «механикой» или вариатором. Модель свежая, но один довольно неприятный недостаток у нее все-таки есть. Вариатор даже у новых машин потеет маслом, так что состояние агрегата постоянно нужно контролировать.
Теперь о ценах (цены указаны на момент публикации материала). Базовый J7 стоит от 1 930 000 рублей. За эти деньги покупатель получает авто с кондиционером, парктрониками и ключем с дистанционным управлением. Вариант Luxury с тем самым «сопливым» вариатором обойдется в 2 338 000 рублей.
GEELY COOLRAY
Теперь — пара компактных кроссоверов, которые имеют большущие шансы на успех. Первым выделим амбициозный Coolray, который хвастает красивой внешностью и весьма богатым оснащением. Но если смотреть на него с кормы, возникает диссонанс. Выхлопных труб у машины больше, чем цилиндров у мотора. Действительно, нам предлагают только один малообъемный силовой агрегат. Это трехцилиндровый наддувный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 150 сил. Он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».
Особенность таких «малообъемников» в том, что их трудно отбалансировать. Поэтому на холостых оборотах мотор будто бьет озноб. Причем от этого не спасают даже два балансировочных вала. Поэтому в городе придется смириться с тремором автомобиля. Ну а вибрации — спутники массы проблем в будущем: от сбоев в электрике до нарушения герметичности системы охлаждения. А если нарушится герметичность корпуса воздухоочистителя, то у мотора появится масложор. Про рывки и перегрев пресловутого «робота» вы наверняка и так все знаете.
Что касается цен, то Coolray стоит от 2 299 990 рублей.
CHERY TIGGO 4
«Четверка» — самый компактный кроссовер в модельном ряде Chery в России. Его длина — 4318 мм, а колесная база — 2610 мм. То есть он соперничает с тем же Coolray. В базе машина предлагает немало. Есть две подушки безопасности, ESP, кнопка запуска двигателя, задний парктроник, кондиционер, подогрев передних сидений и другие блага цивилизации.
Радует и набор силовых агрегатов. Базовый — 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 113 сил, который работает с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Далее идет 2-литровый мотор с отдачей в 122 л. с. У него тот же набор «коробок». А топовым вариантом считается 1,5-литровый наддувный движок мощностью 147 «лошадей». К нему приставлен шестиступенчатый «преселектив» с двумя сухими сцеплениями. Вот он и вызывает вопросы. С «сухим роботом» намучились «немцы», да так, что отзывали свои машины для ремонта или замены коробки передач. Автовладельцы же частенько ночевали в технических центрах. И как бы теперь китайцам не повторить их путь.
Если же говорить о ценах, то начинаются они с 1 649 900 рублей.
GEELY ATLAS
Теперь затронем более дорогие кроссоверы. Тем более, что если смотреть на сегмент среднеразмерных SUV в целом, то получается, что модели из КНР все равно одни из наиболее доступных на рынке. Здесь выделим Geely Atlas, который хорошо известен нашим покупателям.
Кроссовер предлагают с 2,4-литровым агрегатом объемом 148 л. с. Хотя, если посчастливится, то у дилеров еще можно успеть наткнуться и на 2-литровый мотор мощностью 141 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и «автомат».
Безусловно, у «Атласа» неплохое оснащение, есть и полный привод, что нравится нашим покупателям. Но вместе с тем топливный бак висит очень низко и на бездорожье его можно «приложить» о грунт. А еще толщина лакокрасочного покрытия у модели слабая, потому со временем на нем образуются множественные сколы. Если запустить процесс, то обернется это появлением коррозии. А еще «Атласы» самовоспломеняются. Точнее, случаи такие были зафиксированы неоднократно. А вызван был пожар повреждением топливных трубок — от топливного модуля к топливному фильтру — из-за воздействия статического электричества. Впрочем, замена компонентов вопрос разрешила. Вроде бы…
Базовый «прайс» на «Атлас» стартует от 1 838 990 рублей, что по нынешним временам не кажется чем-то запредельным.
HAVAL F7
Это, пожалуй, самый известный и красивый SUV китайского бренда в нашей стране. Сейчас в продаже есть как обновленная модель, так и дореформенная. На ней, собственно, и остановимся.
Российским покупателям доступны кроссоверы с двумя моторами. Оба наддувные с непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Первый — объемом 1,5 л (150 л. с.), второй — 2,0 л (190 л. с.) Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением: подчеркнем, что это агрегат с «мокрым» сцеплением, то есть более надежный и стойкий к перегреву, нежели «сухой» аналог.
И все бы ничего, но «Хавейлы» горят не хуже, чем «Джили». Машины, по словам собственников, загорались во время дистанционного прогрева двигателя, но были и случаи, когда кроссоверы вспыхивали прямо в движении. Проблема связана с нарушением герметичности топливной системы. Хорошо, что производитель признал ее довольно быстро и провел необходимую работу над ошибками. Надеемся, что не повторится. Впрочем, иконки на торпедо лишними не будут.
Что касается цен на Haval F7, то «прайс» начинается от 2 639 000 рублей.