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КПРФ
Алексей Чернышев
«КОММЕРСАНТЪ»
27 мая 2022, 12:59

Коммунисты раскололись по-украински

Члены фракции КПРФ в заксобрании Приморья выступили против специальной военной операции

Коммунисты раскололись по-украински

Сегодня на заседании законодательного собрания Приморского края разразился скандал. Член фракции КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление «от группы депутатов» к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию и вывести российские войска с территории Украины. Губернатор Олег Кожемяко («Единая Россия») назвал депутата изменником, а глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев пообещал жестко разобраться с инициаторами демарша. Еще в ходе сессии два члена фракции компартии отреклись от своей причастности к документу.

При обсуждении повестки дня сессии парламента Леонид Васюкевич попросил слово и неожиданно зачитал обращение к президенту с требованием прекратить спецоперацию на Украине. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше»,— заявил господин Васюкевич. По его словам, обращение к главе государства подписали четыре депутата из фракции КПРФ: он сам, Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Александр Сустов.

Выступление Леонида Васюкевича вызвало бурю возмущения в президиуме регионального парламента. Губернатор Олег Кожемяко, который на сегодняшней сессии выступил с отчетом о деятельности за прошлый год, призвал вывести из зала господина Васюкевича и Геннадия Шульгу.

«Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник»,— отреагировал господин Кожемяко, уже дважды успевший съездить в расположение 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, задействованной в спецоперации на Украине.

Впрочем, по предложению справоросса Алексея Козицкого заксобрание ограничилось лишением депутатов Васюкевича и Шульги права голоса на сегодняшнем заседании (за проголосовали 25 парламентариев, против — 5 и 3 — воздержались).

Анатолий Долгачев, глава фракции КПРФ, в состав которой входят 14 депутатов (всего парламент Приморья состоит из 40 человек), заявил, что выступление коллег — это несогласованный «абсолютный демарш», и пообещал дать ему политическую оценку и принять «самые жесткие меры». «Вы порочите честь КПРФ подобными заявлениями»,— заключил лидер приморских коммунистов. Большинство депутатов одобрили эти слова аплодисментами.

Еще в ходе сессии, после перерыва, депутаты Кочугова и Сустов попросили слова и публично дезавуировали свою причастность к обращению в адрес президента.

«Обращение я не подписывал. Без меня меня женили», — посетовал господин Сустов.

А коммунистка Кочугова заверила, что обращение не только не подписывала, но и не читала, и появление ее фамилии в списке подписантов стало для нее сюрпризом.

Геннадий Шульга пояснил, что «технически» подписи под документом депутаты еще не ставили. «Мы все обговорили устно, все четверо сказали, что согласны»,— сообщил законодатель. Изменение позиции двоих коллег он объяснять не стал, но пообещал, что свою подпись под обращением поставит обязательно. «Две подписи точно будет», — сказал господин Шульга. Он добавил, что, как и Леонид Васюкевич, не является членом КПРФ. «Из партии нас нельзя исключить, только из фракции», — уточнил собеседник. Добавим, депутаты Васюкевич и Шульга были избраны в одномандатных округах, расположенных во Владивостоке.

Стоит отметить, что ранее о несогласии со специальной военной операции на Украине и одобрения ее руководством КПРФ заявил депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков. В конце февраля он подал заявление о выходе из партии. «Я не согласен с позицией руководства партии. Оно фактически поддержало военные действия на Украине, использование российских войск на территории соседнего государства. А я против войны в принципе», — объяснял  свой демарш господин Каменщиков. Недавно стало известно, что господин Каменщиков покинул территорию России и был задержан на границе США при попытке перебраться в эту страну.

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