Меню
Экономика
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
курс рубля
Дмитрий Бутрин, Виталий Гайдаев
КОММЕРСАНТЪ
25 мая 2022, 18:30

У нас валютой печи топят

Норматив продажи валютной выручки будет снижен до 50%

У нас валютой печи топят

Механизм обязательной продажи валютной выручки в ближайшие дни будет частично ослаблен: для несырьевых экспортеров он сохраняется, но общая планка норматива снижается с 80% до 50%. Минфин предполагает «стабилизацию» рубля на текущем уровне, после объявления он даже несколько укрепился: изменение норматива ничего принципиально не меняет. Спрос на валюту по крайней мере в ближайшие месяцы (возможно, и годы) не сбалансируется предложением рублей за нее. Возвратить курс к привычному для бюджетной системы курсу порядка 70 руб./$ могут или очень плохие новости, или механизм обязательной покупки валютной выручки — если бы валюту экспортных контрактов было кому и зачем массово скупать в условиях риска расширения санкций.

Режим обязательной продажи 80% валютной выручки, введенный указом президента 28 февраля, действовал три месяца: подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (ее возглавляет глава Минфина Антон Силуанов, она создана также 28 февраля) рекомендовала сократить этот норматив до 50% — Минфин, собственно, и распространил эту информацию. Норматив в 80% введен указом президента, для изменения его нужна правка указа, на что, вероятно, уйдет несколько дней, но решение принято. Рубль при публикации сообщения даже немного укрепился (напомним, с прошлой недели курс составляет менее 60 руб./$), при этом на следующей неделе сырьевые экспортеры будут конвертировать экспортные доходы для уплаты налогов — аналитики допускают, что в конце мая доллар может стоить до 55 руб./$. Тем не менее в июне новый норматив уже заведомо будет действующим, как и анонсированные Банком России смягченные нормативы по достаточности валютной ликвидности.

Мгновенная реакция рубля на «ослабление валютного контроля» неудивительна: данные платежного баланса за 2021 год позволяют оценить объемы добровольной продажи валютной выручки экспортерами в те же 75–80%. При этом с марта 2022 года ситуация с платежным балансом радикально изменилась: каналы оттока по капитальному счету перекрыты решениями правительства, ЦБ и санкциями ЕС, США и других крупных юрисдикций, а профицит платежного баланса резко вырос из-за сильного роста цен на экспортные энергоносители и из-за обвала импорта в РФ из стран ОЭСР (санкции и эмбарго) и Юго-Восточной Азии (локдауны, риски вторичных санкций).

Рекордный профицит в другой ситуации, видимо, позволил бы ЦБ к концу 2022 года восполнить две трети замороженных США, ЕС, Японией, Канадой, Австралией и Швейцарией международных резервов РФ, но сам Банк России «вторые ЗВР» создавать, естественно, не будет.

Напомним, ЦБ в конце апреля уже предлагал Минфину сократить норматив по продаже валютной выручки до 50% (что и реализуется сейчас), отменить норму для «дружественных» валют, а для несырьевых экспортеров — аннулировать. Неизвестно, принято ли решение по последнему вопросу, но с 5 мая действует сходная норма: экспортеры могут уменьшать нормативы на объемы импортных закупок. Но в последующие месяцы даже полное снятие требования обязательной продажи системно не изменит конструкцию: спрос на валюту в течение двух-трех лет будет явно меньше предложения.

И, поскольку механизмы трансграничного движения капитала, которые могли бы балансировать курс рубля, заблокированы, рубль уже вернул себе статус полноценной нефтяной валюты при дорогой нефти. Впрочем, своеобразной: с марта 2022 года курс зависит не столько от цен на нефть Urals, сколько от сумм ее продажи за пределы РФ. Ситуацию может несколько изменить нефтяное эмбарго ЕС, но и этот эффект ограничен, поскольку это наверняка вызовет взлет нефтяных цен в мире и также поддержит платежный баланс РФ и рубль.

В широкой перспективе до 2024 года и при условии сохранения и санкций, и торговых эмбарго, и ограничений на капитальные операции для нерезидентов профицит будет сокращаться. Впрочем, напомним, рубль и до военной операции РФ на Украине считался классическим примером недооцененной сырьевой валюты, возможность его фундаментального укрепления остается, и даже полное возвращение для резидентов внутрироссийских условий для капитальных операций мало что поменяет.

При этом Банк России рассчитывает, что постепенно стабилизируется и разрыв между курсом наличного и безналичного доллара/евро — несмотря на эмбарго США и ЕС на поставку в РФ банкнот, приток их в РФ полностью не закрыт.

Обратной стороной медали является то, что рубль — валюта экономики с очень проблемными среднесрочными перспективами: именно поэтому эксперты сильно расходятся даже в том, укрепится или ослабнет курс в течение лета. Евгений Миронюк из «БКС Мир инвестиций» полагает: «Снижение порога продажи до 50% выручки может привести к ослаблению рубля в район 72–78 руб./ $ на горизонте одного-трех месяца». В то же время Гельды Союнов из банка «Зенит» уверен: «Решение не приведет к устойчивому развороту курса рубля в сторону ослабления. Данная мера лишь снизит избыточное предложение валюты на рынке. Для ослабления курса рубля необходим спрос, который может быть сформирован за счет роста импорта или послаблений в режиме валютного контроля».

В любом случае новый норматив продажи выручки никак не повлияет ни на спрос, ни на импорт, ни на создающуюся высоким курсом проблему роста дефицита бюджета в 2022–2023 годах (расчеты на 2024–2025 годы все более условны). Проблемы мог бы устранить институт обязательной покупки валютной выручки — вместо ранее занижавших курс покупок ЦБ и Минфином валюты в резервы в рамках валютного правила. Но после ареста части резервов «новые ЗВР» будут накапливаться на частных счетах под ежедневными рисками санкций к российским банкам. Возможно, что уже не невозможность купить доллары, а бегство от доллара, недоверие не только к рублю, но и к валюте и нестабильность курса к концу 2022 года будут обновленной реальностью.

Материалы по теме
Клиент скорее мертв, чем жив
Минфин зальет искусственный дефолт рублями
Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
Сейчас на главной
Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов
Импланты
Россия столкнулась с нехваткой силиконовых имплантов
В России полностью исчезли импланты для операций по изменению формы ягодиц. Менее критическая ситуация сложилась с поставками грудных имплантов
Счетная палата не видит способов предотвратить спад российской экономики
кризис
Счетная палата не видит способов предотвратить спад российской экономики
Согласно последнему макропрогнозу Минэкономики, наибольший спад российской экономики придется на третий квартал 2022 года, а возвращение к экономическому росту возможно только в 2024 году
Общество
Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки, отменяющие верхний возрастной предел для заключения контракта с ВС РФ
Согласно действующему законодательству, контракт могли заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет
В Салехарде строительный кран полгода поддерживает дом
строительство
В Салехарде строительный кран полгода поддерживает дом
Жилой дом в Салехарде второй год подряд подпирают краном во время сильного ветра, сообщается в паблике «Подслушано Салехард». Региональная прокуратура начала проверку
Минтранс предлагает ввести для авиапассажиров новый сбор
авиакомпании
Минтранс предлагает ввести для авиапассажиров новый сбор
Министерство транспорта России предлагает ввести новый сбор для авиапассажиров. За счет этих средств планируется сформировать специальный фонд на случай банкротства авиакомпаний
Минфин США отказался продлевать лицензию, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг
санкции
Минфин США отказался продлевать лицензию, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг
Министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга
Рестораны KFC заменили импортную газировку на «Дюшес» и «Байкал»
фастфуд
Рестораны KFC заменили импортную газировку на «Дюшес» и «Байкал»
В меню сети ресторанов быстрого питания KFC вместо импортных газированных напитков появились отечественные аналоги. Традиционные 7Up, Pepsi и Mirinda заменили лимонады «Дюшес», «Кола» и «Байкал»
Российские IT-компании начали увольнять украинских сотрудников из-за возможных «диверсий»
IT-компании
Российские IT-компании начали увольнять украинских сотрудников из-за возможных «диверсий»
Негласное распоряжение увольнять украинцев поступило от государственных заказчиков. Последние якобы опасаются «диверсий» со стороны выходцев из Украины
Власти острова Джерси ведут расследовании в отношении активов Абрамовича
санкции
Власти острова Джерси ведут расследовании в отношении активов Абрамовича
За последние годы большая часть состояния Абрамовича была зарегистрирована на Джерси, пишет WSJ со ссылкой на финансовые записи и слова источников. Среди его активов — компании, владеющие недвижимостью, вертолетами и яхтой
В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Венгрия
В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине. Эта мера даст правительству страны «пространство для маневра»
Авторская колонка
Комфорт капитуляции
Если 10 дней назад мои рассуждения о вероятности выигрышного для Путина сценария замораживания конфликта вызвали волну возмущения, то сегодня это не только общепризнанный базовый сценарий развития событий, но и точка приложения усилий крупного западного лобби «прекращения огня»
Рогов Кирилл
УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов с надписью «Мир» на русском языке
УЕФА
УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов с надписью «Мир» на русском языке
УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Мяч выполнен в белом и серебристом цветах, с логотипами турнира и компании-производителя Adidas, а также словом «Мир» на русском и английском языках
Клиент скорее мертв, чем жив
курс рубля
Клиент скорее мертв, чем жив
Приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе за счет внутренних валютных ограничений, несут риски «голландской болезни» экономики, когда высокий курс приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе
«Дружественный» Казахстан заблокировал на счетах «дочек» российских банков 22 млн долларов
банки
«Дружественный» Казахстан заблокировал на счетах «дочек» российских банков 22 млн долларов
Финансовые власти Казахстана заблокировали на счетах местных «дочек» российских банков, которые входят в западный санкционный список, 22 млн долларов
Греция закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний до конца июня
авиакомпании
Греция закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний до конца июня
Одновременно с этим Управление гражданской авиации страны продлило запрет на полеты самолетов греческих авиакомпаний над территорией Украины в связи с проведением спецоперации
Крупнейшая судоходная компания России распродает флот, чтобы сохранить репутацию у западных партнеров
санкции
Крупнейшая судоходная компания России распродает флот, чтобы сохранить репутацию у западных партнеров
«Совкомфлот» продала одну шестую часть своего флота, чтобы погасить долги и иметь возможность вернуться на международные рынки после снятия санкций
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки
война в украине
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки
Выступая перед журналистами в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи, которые они направят Киеву
Советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине
ООН
Советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине
Член российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев объявил о своей отставке из-за войны с Украиной. Копию его заявлени опубликовал правозащитник Гиллель Нойер в своем твиттере