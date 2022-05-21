В семье не без иноагентов
Дети попавших под санкции разжигателей войны продолжают жить и отдыхать на Западе
Западные санкционные списки активно пополняют все новые российские чиновники, политики и силовики. Однако зачастую они оформляют активы на родственников, которые продолжают пспокойно развлекаться в странах НАТО. Приводем несколько примеров того, как родственники и близкие виновников в развязывании войны против Украины продолжают жить или отдыхать на Западе, вести там бизнес и владеть недвижимостью.
«Многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь с нашим народом, не с Россией. И это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе», — говорил Путин про мифическую «пятую колонну», а как будто про семьи своих ближайших соратников. Все псевдопатриотические речевки Путина и его стремление привить ненависть к своим противникам обнуляются, если просто посмотреть, как коррупционные деньги обеспечивают комфорт близких путинской элиты на Западе.
Сергей Лисовский
Депутат от «Единой России» Сергей Лисовский, один из основных подозреваемых в убийстве журналиста Владислава Листьева, открыто поддержал нападение на Украину («у России не было другого выхода») и вместе со всеми голосовал в Думе за признание «ДНР» и «ЛНР». При этом его не смущает, что его дети обладают гражданством одной из стран НАТО.
В своей декларации Лисовский указал безвозмездное пользование жильем площадью 154,5 кв. м. Согласно имеющейся информации из выписки из Росреестра, эту квартиру в доме № 18/1 в Чапаевском переулке депутат сначала купил, а затем переоформил на детей.
В документе дочь Лисовского Анастасия фигурирует без отчества, указаны только фамилия и имя. Так делается, если у собственника иностранное гражданство. В случае с дочерью единоросса, согласно утекшим базам лиц с двойным гражданством и ВНЖ, это Эстония.
В Таллинне родилась гражданская супруга парламентария Анна Минаева. Она также имеет эстонский документ, как и сын Лисовского Максим. Оба ребенка единоросса родились в Швейцарии.
Алексей Чепа
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа часто критикует Запад и даже входил в специальную комиссию парламента по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Как и его однопартийцы он поддержал нападение на Украину, хотя в самой войне винил Запад, заявляя, что «эта война необходима Америке для того, чтобы расколоть дружественные народы». Дети Чепы, однако, резиденты стран НАТО. Так, у сына депутата Чепы нашлись владения в Испании. 25-летний Даниил Чепа руководит фирмой Leniz Inversiones. Эта компания с капиталом в 2,9 млн евро управляет недвижимостью.
Пока сын депутата-патриота владеет бизнесом и виллой в Испании, дочь Анастасия числится бенефициаром британской компании Aperse Ltd., которая занимается продажей «роскошных предметов одежды и аксессуаров».
Из британского реестра можно узнать, что дочь депутата имеет английское резидентство. Сам Алексей Чепа включен в санкционные списки ЕС и Великобритании, а вот его дети — пока нет.
Сегодня Чепа — на острие информационной войны с Европой. Он «предрекает» развал Евросоюза, выступает за присоединение Херсонской области Украины к России и обвиняет НАТО в русофобии.
Анатолий Выборный
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный долгое время проработал в структуре военной прокуратуры и в Госдуме часто лоббирует интересы силовиков. В частности, он продвигал закон, который расширяет право полицейских на вторжение в личное жилище граждан. Также он выступает инициатором репрессивных мер, таких как увеличение в 20 раз штрафов за оскорбление власти.
Выборный родился в Украине, а именно в Шепетовке, в Хмельницкой области. Он закончил Львовское высшее военно-политическое училище, его братья до сих пор живут в Украине: родной брат Владимир в Одессе, а двоюродный, подполковник Николай Кондрацкий, сегодня воюет в составе ВСУ. Это не помешало Выборному поддержать в прямом смысле слова братоубийственную войну. Страну, где все еще живут его родственники, он называет «фашистской»:
«Нацисты, фашисты и террористы убивают, насилую и сжигают заживо мирных граждан. Мы призывали европейские и международные организации отреагировать на нарушения прав человека на Украине. Но Европа игнорировала фашистские и националистические настроения, идущие от киевских властей».
При этом депутат спрятал виллу в одной из стран НАТО, а именно в Черногории, переписав этот особняк на сына. В реальности дети единоросса не могли бы себе позволить приобрести эту дорогостоящую зарубежную недвижимость.
СМИ узнали место работы и размер зарплаты сыновей Выборного. Оба пристроены в Сбербанке: Александр получает в госбанке 367 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, Виталий — 112 тысяч.
Черногория присоединилась к санкциям ЕС против депутатов, включая Выборного. Если в список включить еще и детей парламентария, то черногорское имущество его семьи можно арестовывать.
Владимир Ресин
86-летний депутат Владимир Ресин долгие годы был вице-мэром Москвы, курирующим строительство, и среди прочего прославился тем, что носил часы DeWitt Pressy Grande Complication за $1 млн. В Госдуме он был знаменит в первую очередь авторством закона о реновации (как позже выяснилось, он оказался аффилирован с компаниями-бенефициарами реформы). Как и все остальные депутаты, он активно поддерживал нападение на Украину, обосновывая это без лишней фантазии: «Европа намеренно игнорирует откровенно фашистские, националистические настроения, бытующие на Украине. Прославление тех «героев», которые встали на сторону Третьего рейха против собственных граждан».
Дочь единоросса Владимира Ресина Екатерина Демидова живет в Чехии. Ей и ее мужу принадлежат 11 квартир в Праге. Внук же Ресина Владимир Демидов обосновался в Израиле, в качестве своего адреса он указывает квартиру в Тель Авиве.
Алексей Езубов
После нападения на Украину и последующих санкций олигарх Олег Дерипаска заявил, что война в Украине является «безумием», за которое «нам еще долго будет стыдно перед потомками». Однако дядя олигарха, депутат Алексей Езубов, послушно голосовал за признание «ДНР» и «ЛНР», что стало первым актом этого военного сценария. Езубова не остановило то, что его сын живет и работает на Западе. У Езубова-младшего есть кипрское гражданство, о чем можно узнать из коммерческого реестра Великобритании, где он владеет компанией Terra Services Ltd, доставшейся ему от Дерипаски.
Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited). Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco Holdings) и Австрии (LPG Project Development GmbH).
Андрей Горохов
Депутат Андрей Горохов поддержал нападение на Украину четко по методичке: «Россия до последнего момента отдаляла принятие жестких решений. Мы постоянно говорили: принятие Украины в НАТО — угроза для существования нашей страны. Россию не послушали, наоборот, ускорили накачку вооружениями. И другого выхода просто не осталось. Это вопрос выживания».
В Госдуме Горохов новичок и примечателен в первую очередь своим состоянием: перед выборами Горохов задекларировал годовой доход в размере 7,5 млрд рублей, еще 11 млрд находилось на его банковских счетах. Политику принадлежит производство Мирамистина и других препаратов. А вот детей депутат отправил заниматься бизнесом на враждебный Запад. Сыновья депутата Дмитрий и Евгений Гороховы владеют и управляют в Австрии двумя фирмами: HIGOR и Megainpharm.
Матвиенко и другие сенаторы
Не отстают и родных депутатов и дети членов Совета Федерации. Дочь сенатора Алексея Пушкова Дария Пушкова живет в Италии. Она работает директором Российского Центра науки и культуры в Риме.
Дочь еще одного члена Совета Федерации Вячеслава Тимченко владеет домом в Чехии. Ранее The Insider выяснил, что этот сенатор годами прятал свой элитный особняк в России от декларирования и налоговой.
Сыну спикера верхней палаты Валентины Матвиенко принадлежит итальянская вилла. Кроме того, он официально фигурирует в российской базе лиц как обладатель вида на жительство в Италии.
Невестка спикера Совфеда Юлия Матвиенко неоднократно замеччена во Флоренции.
Александр Бабаков
Перешедший из Совфеда в Госдуму Александр Бабаков недавно лишился особняка во Франции: недвижимость неподалеку от Версаля была записана на детей депутата. Французские власти арестовали семейное владение.
Имя 28-летнего Михаила Бабакова встречается и в телефонном справочнике Парижа. В качестве его адреса указан дом № 11 на Rue Jean Nicot.
На дочь Ольгу вице-спикер Госдумы Бабаков переписал офшор AED International Limited с Британских Виргинских островов, следует из утечки Panama Papers.
В качестве своего адреса Ольга указала арендованную квартиру в Лондоне.
Бабаков известен как посредник при получении французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен российского финансирования. Он занимал пост спецпредставителя Владимира Путина по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. За время политической карьеры Бабаков несколько раз сменил партии. Был депутатом от «Справедливой России», потом перешел в «Единую Россию», затем стал одним из лидеров партии «За правду» Захара Прилепина, после слияния которой с партией Сергея Миронова в очередной раз избрался в Госдуму уже от нее.
Дети правительства «в изгнании»: Лавров, Мишустин, Силуанов и др.
Хрестоматийный же пример антизападного лицемерия — глава МИД Сергей Лавров. Его падчерица Полина Ковалева владеет квартирой в Лондоне, купленной за 4,4 млн фунтов (600 млн рублей по нынешнему курсу). Муж дочери Лаврова Екатерины, Александр Винокуров, получил гражданство Израиля. Отец зятя главы МИД Семен Винокуров владеет квартирой в Женеве.
Сыновья премьера Мишустина тоже связаны со Швейцарией: они получили образование в школе-интернате Institut Le Rosey. Стоимость обучения в этом заведении превышает $100 тысяч в год.
Сын вице-премьера Марата Хуснуллина, по данным СМИ летает в Женеву на отдых. Среди популярных у 26-летнего Альберта Хуснуллина направлений также Дубай, Ибица, Кипр, Греция, Ницца и Стокгольм.
На сына Хуснуллина оформлено множество бизнес-активов в Татарстане. Основной — агрохолдинг «Чистополье», чьи активы оцениваются дороже миллиарда рублей. Сын правительственного чиновника выращивает зерно, занимается молочным хозяйством. В общем, от роста цен на еду он только выигрывает.
Падчерица министра финансов Антона Силуанова училась в Великобритании, в Kingston University. Отчим Дарьи Белоусовой, будучи главным куратором ВТБ от правительства, устроил ее на работу в госбанк с зарплатой в 1,3 млн рублей в месяц.
Дочь министра юстиции Константина Чуйченко тоже училась в Лондоне. Она получила диплом британского университета Goldsmiths.
Дочь Чуйченко в Великобритании
Алина Новак, дочь вице-премьера Александра Новака, проживала в Испании.
Она училась в частной бизнес-школе ESADE в Барселоне.