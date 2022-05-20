Летите, головы
Официальный Лондон подтвердил информацию украинской военной разведки о чистках в российской военной верхушке
Несколько российских военачальников уволены в связи с военными провалами в Украине, сообщает Минобороны Великобритании, подтверждая таким образом информацию украинской военной разведки.
Командующего 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, по данным британской военной разведки, отстранили за провал с захватом Харькова. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов (в сообщении Минобороны Великобритании ошибочно назван вице-адмиралом) был отстранен в связи с затоплением крейсера «Москва» - флагмана ЧФ.
«Российский начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, вероятно, остается на посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина», - отмечает британское военное ведомство.
Осипов не появлялся на публике с 14 апреля, когда украинские военные атаковали «Москву». 9 мая парад в Севастополе принимал его первый зам - начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Сергей Пинчук, а 13 мая Осипова не было на праздничных мероприятиях в честь Дня ЧФ. Российский «губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил отсутствие Осипова на концерте тем, что он «сейчас на боевом посту и, конечно, ему сейчас не до социальных сетей и поздравлений».
8 мая издание РПЦ «Севастопольское благочиние» сообщило об участии Осипова в прошедшей днем ранее церемонии выноса знамен на Сапун-Горе в рамках акции «Знамена славы». Впоследствии публикацию исправили, убрав из нее имя Осипова и указав, что вместо него в церемонии участвовал врио замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан I ранга Вячеслав Витольд.
Во вторник Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что за потерю «Москвы» Осипов был отстранен и помещен под арест, а также были начаты следственные действия в отношении Пинчука.
ГУР МО также сообщило об отставках ряда российских командиров: за «беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники» был отстранен командующий 6-й общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Владислав Ершов, по тем же причинам отстранили Киселя, в связи с «неудовлетворительным выполнением поставленных задач» должности лишился командующий 22-м армейским корпусом береговых войск ВМФ (дислоцируется в Крыму) Аркадий Марзоев, уволен также командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения (Белогорск Амурской области) полковник Михаил Пономарев.
В марте украинский журналист Роман Цимбалюк, бывший корреспондент агентства УНИАН в Москве, писал, что генерал Ершов не просто уволен, но и отправлен под домашний арест, так как министр обороны Сергей Шойгу обвинил его в огромных потерях личного состава. «По предварительным данным, потери личного состава 6-й общевойсковой армии составляют больше 2000 военнослужащих, из которых около 180 человек - солдаты-срочники», - отмечал Цымбалюк.
В конце марта журналист писал также, что снят с должности и арестован командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Михаил Зусько.
После вторжения в Украину репрессии и увольнения прошли в 5-й службе (службе оперативной информации и международных связей) ФСБ. По данным журналиста-расследователя Христо Грозева, без работы остались или были арестованы около 150 офицеров. Сайт Agentura.ru сообщал, что под домашний арест были помещены начальник 5-й службы генерал-полковник Сергей Беседа и его бывший подчиненный на должности начальника Департамента оперативной информации Анатолий Болюх, а затем Беседу перевели в СИЗО «Лефортово». Репрессии были связаны с «хищениями средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также заведомо ложной информацией о политической ситуации в Украине». Однако телеканал RTVi сообщил, что 27 апреля Беседа выступил на похоронах бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР Анатолия Леонова.