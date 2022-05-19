Михаил Пожарский: Никакой великой империи нет и больше никогда не будет
В историях с советскими памятниками в странах Балтии есть еще один важный нюанс. Говорят, что эти памятники являются точкой сбора идентичности для местной русской общины. Если это действительно так, то впору задуматься: почему русские нуждаются в таких громоздких культурных артефактах, чтобы оставаться самими собой? Я полагаю, к этому имеет отношения тот факт, что русские в мире - одна из самых дезорганизованных диаспор. Русские быстро растворяются в других европейских народах, а те, кто не растворяется, но сохраняют свою идентичность - превращаются в то самое болото, пляшущее с красными флагами вокруг памятников. Проще говоря, русская идентичность организовывается вокруг имперских политических символов, либо исчезает вовсе.
При этом возьмем примеры крупных мировых диаспор. Скажем, ирландцы в США. Что значит быть ирландцем? Ирландец может ответить: вот наши танцы, вот наши песни, вот наши легенды и мифы, вот наш Св. Патрик, вот наш чертов клевер и т.д. Политические утверждения если и прозвучат, то не в первом ряду (в мире празднуют день Св. Патрика, а не день Пасхального восстания). Взять тех же украинцев в Канаде (диаспора почти в 1.5 млн. человек). Что значит быть украинцем в Канаде? Едва ли бы кто-то ответил «молиться на Бандеру и Шухевича». Скорее всего украинский ответ был бы близок к ирландскому: вот наши песни, вот наши танцы, вот наша история. Разумеется, невозможно полностью отделить культуру от политики: «гэльское возрождение» так или иначе связано с борьбой за независимость Ирландии, равно как и украинская культура связана с борьбой за независимость Украины. Однако суть в том, что ирландская или украинская идентичность строится вокруг этнической культуры в широком смысле, а не вокруг конкретных политических символов.
Теперь возьмем русских. Отними у русского в Латвии советский флаг, советский День Победы и советскую «Катюшу» - у него останется ЧТО? В том-то и дело, что ничего. Быть может, у нас есть русские песни, русские танцы, русские праздники? Все это есть, конечно, но в основном либо в виде «высокой культуры» на подмостках театров, либо пылится в музеях - в любом случае никому не приходит в голову обращаться к этому, как к источнику актуальной идентичности. В итоге источник актуальной идентичности - это «деды воевали» и «можем повторить». Проще говоря, русские - это максимально деэтнитизированный и максимально политизированный народ (в том смысле, что привязанный к политическим символам).
Почему так? Очевидно, это расплата за роль титульной имперской нации. Будучи гумусом империи, русская идентичность подавалась как «дефолтная». А это значит - носительница имперских политических символов. В ходе формирования этой политизированной идентичности, реальная этническая русскость превратилась в пыльный экспонат из музеев и театров. Как говаривал Егор Просвирнин, русский национальный костюм - это не косоворотка, а военный мундир. Все так. Сними с русского военный мундир и под ним не будет косоворотки - там будет пустота. А вот сними с украинца военную униформу - под ней будет вышиванка. В ней украинец споет вам пяток народных песен, а под конец спляшет гопака (имперцы раньше любили иронизировать над «селюками», но на третий месяц «блицкрига» им уже, кажется, не до иронии). Пока русская пустота будет уныло мычать про день победы, дедов и великую империю от Находки до Калининграда.
Но проблема в том, что никакой великой империи нет и больше никогда не будет. Строить вокруг нее свою идентичность - это попросту лобзания с мертвечиной, политическая некрофилия, от которой воротит всех вокруг. Есть единственный выход - перестать быть имперским народом, научиться собирать русскость вокруг этнической культуры, а не вокруг политических символов. Это вполне реально - у англичан же как-то получилось. Тем более, что с русской культурой все в порядке - надо просто достать из того чулана, куда ее убрала империя. Однако, увы, мало кому хочется этим заниматься. И даже новое поколение эмиграции повторяет старые ошибки, организуя себя не вокруг русской культуры в широком смысле, а вокруг присяги бело-сине-белому знамени.