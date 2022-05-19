Меню
Общество
Сколько стоит «Яхта Путина»
Авторская колонка
19 мая 2022, 14:48
Михаил Пожарский: Никакой великой империи нет и больше никогда не будет
Пожарский Михаил

Публицист и блогер

Все авторы

Михаил Пожарский: Никакой великой империи нет и больше никогда не будет

Михаил Пожарский: Никакой великой империи нет и больше никогда не будет

В историях с советскими памятниками в странах Балтии есть еще один важный нюанс. Говорят, что эти памятники являются точкой сбора идентичности для местной русской общины. Если это действительно так, то впору задуматься: почему русские нуждаются в таких громоздких культурных артефактах, чтобы оставаться самими собой? Я полагаю, к этому имеет отношения тот факт, что русские в мире - одна из самых дезорганизованных диаспор. Русские быстро растворяются в других европейских народах, а те, кто не растворяется, но сохраняют свою идентичность - превращаются в то самое болото, пляшущее с красными флагами вокруг памятников. Проще говоря, русская идентичность организовывается вокруг имперских политических символов, либо исчезает вовсе.

При этом возьмем примеры крупных мировых диаспор. Скажем, ирландцы в США. Что значит быть ирландцем? Ирландец может ответить: вот наши танцы, вот наши песни, вот наши легенды и мифы, вот наш Св. Патрик, вот наш чертов клевер и т.д. Политические утверждения если и прозвучат, то не в первом ряду (в мире празднуют день Св. Патрика, а не день Пасхального восстания). Взять тех же украинцев в Канаде (диаспора почти в 1.5 млн. человек). Что значит быть украинцем в Канаде? Едва ли бы кто-то ответил «молиться на Бандеру и Шухевича». Скорее всего украинский ответ был бы близок к ирландскому: вот наши песни, вот наши танцы, вот наша история. Разумеется, невозможно полностью отделить культуру от политики: «гэльское возрождение» так или иначе связано с борьбой за независимость Ирландии, равно как и украинская культура связана с борьбой за независимость Украины. Однако суть в том, что ирландская или украинская идентичность строится вокруг этнической культуры в широком смысле, а не вокруг конкретных политических символов.

Теперь возьмем русских. Отними у русского в Латвии советский флаг, советский День Победы и советскую «Катюшу» - у него останется ЧТО? В том-то и дело, что ничего. Быть может, у нас есть русские песни, русские танцы, русские праздники? Все это есть, конечно, но в основном либо в виде «высокой культуры» на подмостках театров, либо пылится в музеях - в любом случае никому не приходит в голову обращаться к этому, как к источнику актуальной идентичности. В итоге источник актуальной идентичности - это «деды воевали» и «можем повторить». Проще говоря, русские - это максимально деэтнитизированный и максимально политизированный народ (в том смысле, что привязанный к политическим символам).

Почему так? Очевидно, это расплата за роль титульной имперской нации. Будучи гумусом империи, русская идентичность подавалась как «дефолтная». А это значит - носительница имперских политических символов. В ходе формирования этой политизированной идентичности, реальная этническая русскость превратилась в пыльный экспонат из музеев и театров. Как говаривал Егор Просвирнин, русский национальный костюм - это не косоворотка, а военный мундир. Все так. Сними с русского военный мундир и под ним не будет косоворотки - там будет пустота. А вот сними с украинца военную униформу - под ней будет вышиванка. В ней украинец споет вам пяток народных песен, а под конец спляшет гопака (имперцы раньше любили иронизировать над «селюками», но на третий месяц «блицкрига» им уже, кажется, не до иронии). Пока русская пустота будет уныло мычать про день победы, дедов и великую империю от Находки до Калининграда.

Но проблема в том, что никакой великой империи нет и больше никогда не будет. Строить вокруг нее свою идентичность - это попросту лобзания с мертвечиной, политическая некрофилия, от которой воротит всех вокруг. Есть единственный выход - перестать быть имперским народом, научиться собирать русскость вокруг этнической культуры, а не вокруг политических символов. Это вполне реально - у англичан же как-то получилось. Тем более, что с русской культурой все в порядке - надо просто достать из того чулана, куда ее убрала империя. Однако, увы, мало кому хочется этим заниматься. И даже новое поколение эмиграции повторяет старые ошибки, организуя себя не вокруг русской культуры в широком смысле, а вокруг присяги бело-сине-белому знамени.

Сейчас на главной
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена»
всероссийские движения
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена»
Предполагается, что участие в организации будет добровольным, а его филиалы и отделения должны появиться по всей стране
Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
импортозамещение
Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена»
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили
автосборка
Под маркой «Москвич» будут собираться китайские автомобили
КАМАЗ рассматривает локализацию модели JAC iEVS4. При этом «принципиальное решение» по модели, которую будут производить на заводе, пока не принято
Общество
Мюнхенская дочь Владимира Путина
Президент России называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила со своим избранником Игорем Зеленским на две страны — Россию и Германию
Пляс выходит в минус
санкции
Пляс выходит в минус
Депутаты сразу нескольких фракций Европейского парламента собираются проголосовать за постановление, призывающее к введению санкций против Герхарда Шредера, остающегося главой наблюдательного совета «Роснефти» и члена наблюдательного совета «Роснефти» Карин Кнайсль
В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
цензура
В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
В Беларуси запретят продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» о жизни в тоталитарном обществе. Власти потребовали снять с продажи все варианты книги Оруэлла «1984» до 19 мая текущего года
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о непризнании решений ЕСПЧ
ЕСПЧ
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о непризнании решений ЕСПЧ
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который разрешает не исполнять в России постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта 2022 года
Минфин зальет искусственный дефолт рублями
курс рубля
Минфин зальет искусственный дефолт рублями
Если в Минфине США действительно в конце мая решат не продлевать для России лицензию, позволяющую погашать госдолг в иностранной валюте, то российский Минфин тут же, как того и требует график, приступит к расчетам в рублях
«Родина - это не жопа президента, которую надо целовать»
юрий шевчук
«Родина - это не жопа президента, которую надо целовать»
В телеграме и твиттере появилось видео с Юрием Шевчуком, который высказался о родине во время концерта группы ДДТ. Где и когда была сделана запись, не уточняется
Финляндия отключит поставки российского газа в пятницу или субботу
финляндия
Финляндия отключит поставки российского газа в пятницу или субботу
Gasum продолжает готовиться к сложившейся ситуации вместе со своими клиентами и органами, отвечающими за национальную безопасность снабжения
Пленных бойцов «Азова» привезли в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога
война в украине
Пленных бойцов «Азова» привезли в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога
Часть бойцов украинского полка «Азов», сдавшихся в плен российским военным, поместили в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога. Об этом сообщают ростовские издания «Дон24» и 61.ru
В сети появилась карта с утекшими данными ГИБДД, «Яндекс.Еды» и СДЭК
киберпреступность
В сети появилась карта с утекшими данными ГИБДД, «Яндекс.Еды» и СДЭК
На сайте с утечками данных есть поиск по фамилии или номеру телефона. В списки публичных людей попали номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих
Авторская колонка
Виктор Шендерович: Два витка одного сюжета
Самое, может быть, человечески любопытное в происходящем сегодня - там, наверху - это потеря берегов. Не подлость даже, и не коррупция (этому удивляться поздно), а вот именно это удивительное отупение, сопровождающее сползание человека в нравственную пропасть
Шендерович Виктор
Власти Германии договорились лишить Шредера привилегий экс-канцлера из-за его связи с Россией
санкции
Власти Германии договорились лишить Шредера привилегий экс-канцлера из-за его связи с Россией
Соответствующее решение было принято в связи с отказом экс-главы правительства покинуть несколько руководящих постов в российских корпорациях
Российские власти сняли ограничения на выезд в Грузию на машине
государственная граница
Российские власти сняли ограничения на выезд в Грузию на машине
В соответствии с постановлением главы правительства Михаила Мишустина также снимаются ограничения на транзитный проезд через Литву в Калининградскую область, а также из области в другие регионы России
Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета российских банков в евро и долларах
банки
Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета российских банков в евро и долларах
Deutsche Bank еще в марте уведомил российские банки о закрытии их корсчетов 8 апреля, однако фактически счета были закрыты только 20 апреля
В другой модальности
Украина
В другой модальности
Близкий соратник Путина со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга, на протяжении двух десятилетий занимавший ключевые посты в Кремле и правительстве и выполнявший наиболее важные задания президента, попал в опалу после начала вторжения России в Украин
Россия может выйти из Болонской системы, а студенты не смогут учиться за границей
образование
Россия может выйти из Болонской системы, а студенты не смогут учиться за границей
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отказаться от Болонской системы и вернуться к «традиционной русской системе образования»