Мюнхенская дочь Владимира Путина
Президент России называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила со своим избранником Игорем Зеленским на две страны — Россию и Германию
Девятого декабря 2019 года в ВИП-терминале аэропорта «Внуково» приземлился чартерный рейс из Мюнхена с необычными пассажирами на борту. С трапа самолета сошли: трое засекреченных сотрудников Службы безопасности президента России, учительница фортепиано, две няни, известный артист балета и его спутница — бывшая танцовщица акробатического рок-н-ролла — с их двухгодовалой дочкой.
В течение двух лет, с 2017 по 2019 год, матери маленькой девочки приходилось летать этим маршрутом — из Москвы в Мюнхен и обратно — многие десятки раз. Она жила в России, а отец её дочери — в Германии, где руководил Баварским государственным балетом. Его зовут Игорь Зеленский. А её — Катерина Тихонова. Она — младшая дочь Владимира Путина.
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Новый избранник
Мы пришли к выводу, что новым избранником Тихоновой стал известный артист Зеленский, на основании информации из четырех источников.
Во-первых, в нашем распоряжении есть список пассажиров, о котором шла речь выше: Тихонова, Зеленский, ребенок, няни, охрана — все они прилетели на одном рейсе из Мюнхена. Этот документ нам передал несколько месяцев назад источник в аэропорту «Внуково». Во-вторых, у нас есть данные о перелетах Катерины Тихоновой — за последние два года она летала в Мюнхен, где работал Зеленский, более 50 раз. В-третьих, в нашем распоряжении есть документы из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента (СБП) и личного охранника Тихоновой Алексея Скрипчака — их нам передал тот же анонимный источник, что почти два года назад прислал в редакцию «Важных историй» архив писем бывшего мужа Тихоновой Кирилла Шамалова. В документах Скрипчака есть паспорта дочери Путина, Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году, — охранник Тихоновой покупал им всем билеты. Имя ребенка мы не раскрываем по этическим соображениям, достаточно лишь сказать, что её отчество — Игоревна, что соответствует имени Зеленского. В-четвертых, источник Der Spiegel в Баварском балете на вопрос о своем бывшем руководителе сразу ответил, что Зеленский «скорее всего партнер дочери Путина», хотя журналисты даже не спрашивали об их семейных связях.
Мы не знаем, когда и как познакомились Тихонова и Зеленский. Судя по архиву писем Кирилла Шамалова, младшая дочь Путина рассталась со своим первым мужем не позднее 2017 года, и с этого же времени Тихонова начинает активно, порой по несколько раз в месяц, летать в Мюнхен.
Игорь Зеленский возглавил Баварский государственный балет в 2016 году и с тех пор, видимо, жил в Германии. Репортеры Der Spiegel пришли по адресу регистрации Зеленского в Мюнхене, но застали дома его бывшую супругу — экс-балерину Мариинки Яну Серебрякову (у бывшей пары — трое совместных детей). Она отказалась отвечать на вопросы журналистов.
К концу 2019 года Катерине Тихоновой, видимо, надоело постоянно летать в Мюнхен, и она решила переехать к своему партнеру. По крайней мере, об этом говорит одно из писем в архиве охранника дочери Путина Алексея Скрипчака. В конце октября 2019 года офицер СБП получил письмо с говорящим названием «Переезд в Германию», в котором представитель компании, занимающейся международными переездами, объяснял, как нужно правильно описывать и оценивать перевозимые предметы. В письме отдельно оговаривалось, что делать с книгами, которых, видимо, было много. О том, что у Тихоновой обширная и дорогая библиотека, «Важные истории» писали два года назад. Например, только ковер в библиотеке дочери Путина в доме на Рублевке стоил 54 тысячи евро — более 2 миллионов рублей по тогдашнему курсу (за такую цену можно купить квартиру во многих городах России).
Что известно о Зеленском
Игорю Зеленскому 52 года. Он один из самых успешных и известных танцоров балета из России. Зеленский был солистом Мариинского театра, где танцевал все ведущие партии, затем — премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен. «В наличии у господина Зеленского руководящего опыта и связей с Западом сомневаться не приходится», — писала о нем в 2011 году газета «Коммерсант».
Партнершами Зеленского в разное время были Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева и другие известные балерины. Под занавес танцевальной карьеры Зеленский стал совмещать танец с менеджментом: руководил балетом в Новосибирском театре и балетной труппой московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Как худрук Зеленский привлек в Москву скандального артиста Сергея Полунина, экс-премьера лондонского Королевского балета. В знак благодарности Полунин набил изображение Зеленского у себя на плече. Эта татуировка соседствует с татуировкой Путина — президент выбит на груди Полунина.
В 2016 году Зеленский возглавил Баварский государственный балет в Мюнхене. Перед тем как заступить на пост, будущий художественный руководитель на пресс-конференции публично надеялся на мирное решение крымского кризиса: «Я не политик, но они должны сесть за один стол и успокоиться. Искусство спасет мир».
В балетном мире ходили слухи о «крутом нраве» худрука и его репутации «плохого парня». В 2016 году авторитетный балетный критик «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова писала, что Зеленский, по «непроверенным данным», пользуется серьезной поддержкой на высоком уровне. Через год она же прочила ему роль балетного худрука Большого театра, повторяя, что у Зеленского есть чрезвычайно влиятельные покровители.
С 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда «Национальное культурное наследие», который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Первые комплексы должны были появиться в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерове. Этот проект инициировал лично Владимир Путин.
Как писала русская служба «Би-би-си», деньги на проект — 120 миллиардов рублей — выделил «Роснефтегаз». Эту компанию Владимир Путин называл «нефтяной кубышкой», в ней аккумулируются нефтегазовые доходы России. Осваивать эти гигантские средства, по сообщениям «Би-би-си» и «Медузы», должны были компании ближайших друзей президента России — Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга.
Но из-за пандемии, как писала «Медуза», сотни сотрудников фонда были уволены, после чего они принялись писать жалобы Путину, премьер-министру и другим чиновникам. Пока ни один из культурно-образовательных комплексов не был построен до конца.
«Как и многие мюнхенцы»
В колонке для немецкого издания Sueddeutsche Zeitung в 2021 году Игорь Зеленский так описывал свой распорядок недели: по понедельникам он, как и «многие мюнхенцы», любит бегать в Английском саду, по вторникам предпочитает итальянскую кухню, а по четвергам покупает свежие продукты на местном рынке, чтобы приготовить что-нибудь всей семьей. Суббота — тоже семейный день: «Сначала поспим, а потом направимся в сторону Тегернзее. Баварские предгорья Альп просто прекрасны».
Такое описание идиллической бюргерской жизни на Западе вряд ли должно понравиться деду дочери Зеленского — Владимиру Путину, который в середине марта, на третью неделю развязанной им страшной войны в Украине, назвал «национал-предателями» граждан России, ориентирующихся на Запад. «Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией», — заявил Путин.
Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2026 году, но в апреле этого года он объявил об уходе из театра по семейным обстоятельствам: «Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. В настоящее время, однако, моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке».
Судя по всему, Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию за военную агрессию против Украины. Об этом пранкерам Вовану и Лексусу рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, думая, что беседует с министром культуры Украины: «Мы с ним [Зеленским] говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно. У нас с ним состоялся разговор, и я подвёл его к такому выводу», — пояснил руководитель оперы.
Где с тех пор находятся Зеленский и дочь Путина Катерина Тихонова, нам неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не снял трубку. «Важные истории» отправили сообщение Тихоновой и ждут ее ответа.
Cовместное расследование «Важных историй» и немецкого издания Der Spiegel