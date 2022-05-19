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санкции
Виталий Портников
19 мая 2022, 11:14

Пляс выходит в минус

Пляс выходит в минус

Как пишет издание «Грани», депутаты сразу нескольких фракций Европейского парламента собираются проголосовать за постановление, призывающее к введению санкций против бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера, остающегося главой наблюдательного совета «Роснефти» спустя несколько месяцев после начала вторжения его друга Владимира Путина в Украину.

Еще одна фигурантка этого направленного против европейских «путинферштееров» постановления - бывшая руководительница австрийского дипломатического ведомства и член наблюдательного совета «Роснефти» Карин Кнайсль, на свадьбе которой в 2018 году отплясывал сам кремлевский фюрер. Вообще эта свадьба - пожалуй, лучшее доказательство «антифашистских» устремлений Путина, озабоченного «денацификацией» Украины. Кнайсль - формально беспартийный политик, но в правительство она входила по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая появилась на политической сцене страны - какой парадокс! - именно потому, что другие партии не хотели принимать в свои ряды бывших членов НСДАП.

Вот так вот конкретненько. Можно рассказывать по телевизору про азовцев, нациста Зеленского и еврея Гитлера, а можно танцевать на свадьбе представительницы партии, чей первый председатель был членом НСДАП и бригаденфюрером СС. Ну а потом еще и обеспечить ей хлебное место.

У Шредера, конечно, куда более приличная биография. Была. Но теперь стоит задаться вопросом: понимал ли этот человек, который, судя по его последним интервью, великолепно разбирается в политике и амбициях своего кремлевского друга, что становится фактическим соучастником войны. Ведь Шредер был не просто свадебным генералом Путина. Он активно лоббировал интересы «Газпрома» все эти годы. А главный смысл этих интересов заключался в усилении энергетической зависимости Германии от России. И в строительстве системы обходных газопроводов с понятной целью: создать возможности для прокачки газа в Европу в ситуации, когда украинскую ГТС нельзя будет использовать из-за военных действий.

Украинские политики и эксперты предупреждали своих немецких собеседников, что когда последний из этих обходных газопроводов будет построен, начнется большая война в Европе, но такие, как Шредер, поднимали их на смех и объясняли подобные прогнозы глупостью и жадностью украинцев. А все произошло ну ровно так, как и предсказывали: достроили газопровод и начали войну. Но Шредера даже это не отрезвило. И хочется, конечно, понять, почему - из-за жадности и нежелания терять доход или из-за такой прочной связки с Путиным, которую уже и разорвать невозможно.

В любом случае возможное попадания бывшего федерального канцлера в санкционный список - явление само по себе беспрецедентное и демонстрирующее, как стремительно меняется мир после российского нападения на Украину. Шредер - не российский чиновник и не олигарх, не Лавров и не Абрамович. Он плоть от плоти той самой политической элиты, часть которой - и весьма авторитетная часть - не стеснялась одновременно говорить о ценностях цивилизованного мира и прислуживать Путину. И если европейские депутаты понимают, что эти высокопоставленные лицемеры с подмоченными репутациями больше не должны чувствовать себя комфортно, то это первый шаг к выздоровлению.

Депутаты сразу нескольких фракций Европейского парламента собираются проголосовать за постановление, призывающее к введению санкций против бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера, остающегося главой наблюдательного совета «Роснефти» спустя несколько месяцев после начала вторжения его друга Владимира Путина в Украину.

Еще одна фигурантка этого направленного против европейских «путинферштееров» постановления - бывшая руководительница австрийского дипломатического ведомства и член наблюдательного совета «Роснефти» Карин Кнайсль, на свадьбе которой в 2018 году отплясывал сам кремлевский фюрер. Вообще эта свадьба - пожалуй, лучшее доказательство «антифашистских» устремлений Путина, озабоченного «денацификацией» Украины. Кнайсль - формально беспартийный политик, но в правительство она входила по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая появилась на политической сцене страны - какой парадокс! - именно потому, что другие партии не хотели принимать в свои ряды бывших членов НСДАП.

Вот так вот конкретненько. Можно рассказывать по телевизору про азовцев, нациста Зеленского и еврея Гитлера, а можно танцевать на свадьбе представительницы партии, чей первый председатель был членом НСДАП и бригаденфюрером СС. Ну а потом еще и обеспечить ей хлебное место.

У Шредера, конечно, куда более приличная биография. Была. Но теперь стоит задаться вопросом: понимал ли этот человек, который, судя по его последним интервью, великолепно разбирается в политике и амбициях своего кремлевского друга, что становится фактическим соучастником войны. Ведь Шредер был не просто свадебным генералом Путина. Он активно лоббировал интересы «Газпрома» все эти годы. А главный смысл этих интересов заключался в усилении энергетической зависимости Германии от России. И в строительстве системы обходных газопроводов с понятной целью: создать возможности для прокачки газа в Европу в ситуации, когда украинскую ГТС нельзя будет использовать из-за военных действий.

Украинские политики и эксперты предупреждали своих немецких собеседников, что когда последний из этих обходных газопроводов будет построен, начнется большая война в Европе, но такие, как Шредер, поднимали их на смех и объясняли подобные прогнозы глупостью и жадностью украинцев. А все произошло ну ровно так, как и предсказывали: достроили газопровод и начали войну. Но Шредера даже это не отрезвило. И хочется, конечно, понять, почему - из-за жадности и нежелания терять доход или из-за такой прочной связки с Путиным, которую уже и разорвать невозможно.

В любом случае возможное попадания бывшего федерального канцлера в санкционный список - явление само по себе беспрецедентное и демонстрирующее, как стремительно меняется мир после российского нападения на Украину. Шредер - не российский чиновник и не олигарх, не Лавров и не Абрамович. Он плоть от плоти той самой политической элиты, часть которой - и весьма авторитетная часть - не стеснялась одновременно говорить о ценностях цивилизованного мира и прислуживать Путину. И если европейские депутаты понимают, что эти высокопоставленные лицемеры с подмоченными репутациями больше не должны чувствовать себя комфортно, то это первый шаг к выздоровлению.

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