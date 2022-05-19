Минфин зальет искусственный дефолт рублями
Национальной валюте предстоит вновь обесцениться ради федерального бюджета
Если в Минфине США действительно в конце мая решат не продлевать для России лицензию, позволяющую погашать госдолг в иностранной валюте, то российский Минфин тут же, как того и требует график, приступит к расчетам в рублях. Деньги для этого есть, уверил министр Антон Силуанов. Одни эксперты полагают, что для нас искусственный дефолт не станет критической проблемой, но другие предупреждают о рисках конфискации странами Запада российских активов в интересах держателей госдолга РФ. И вне зависимости от ситуации с госдолгом рублю предстоит фаза нового ослабления, ожидают эксперты. Ведь сейчас он примерно на 10% дороже заложенных в бюджет-2022 параметров.
«Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть, – уверил в среду глава Минфина Антон Силуанов, выступая на марафоне «Новые горизонты». – Будем рассчитываться в рублях». По уточнению министра, уровень госдолга России сейчас составляет около 14% ВВП, причем перед иностранными кредиторами – около 3%. На фоне стран, госдолг которых может достигать и 100, и 300% ВВП, это очень скромный показатель.
По данным Минфина, представленным на его официальном сайте, объем внешнего госдолга РФ составлял по состоянию на 1 апреля 2022-го примерно 57 млрд долл., из них около 37 млрд долл. – задолженность по внешним облигационным займам.
Поводом для таких заявлений стали появившиеся накануне сообщения агентства Bloomberg о том, что, по данным его источников, администрация Байдена якобы готовится полностью заблокировать возможность России платить держателям американских облигаций после истечения срока специальной лицензии на следующей неделе – 25 мая.
Это, как ожидают на Западе, приблизит Москву к грани дефолта и станет еще одним способом финансового давления. Правда, в Bloomberg уточняли, что, по словам другого источника, американское казначейство еще не приняло окончательного решения. Затем, в среду, глава Минфина США Джанет Йеллен назвала маловероятным продление для России лицензии на оплату внешнего долга.
Речь идет о лицензии, которая была выпущена Управлением контроля над иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина) после заморозки части валютных резервов Центробанка РФ: она позволяла России до 25 мая платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам.
При этом, как напоминает Интерфакс, в апреле США заблокировали для России возможность платить по долларовым обязательствам в том числе из замороженных внешних резервов, заявив, что Москва должна использовать имеющуюся у нее валюту. В ответ на это Минфин РФ осуществил выплаты по выпускам «Россия-2022» и «Россия-2042» в рублях, но международные рейтинговые агентства тут же пригрозили, что такой шаг как раз и будет расцениваться как дефолт. И до момента истечения 30-дневного льготного периода российский Минфин все же осуществил выплаты в долларах, отодвинув угрозу дефолта.
Теперь России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций 27 мая, практически сразу после «дедлайна», обозначенного для специальной лицензии.
Как считают эксперты, вероятность, что власти США действительно в конце мая перекроют для России возможность совершать выплаты по госдолгу в иностранной валюте, высокая. Расходятся же эксперты в своих оценках последствий такого решения для экономики РФ.
«Пострадают только иностранные держатели. Поскольку дефолт будет искусственным, никакого значимого влияния он (на Россию) не окажет. Это скорее безумие США, которое разрушает систему международного финансирования», – полагает исполнительный директор департамента «Универ Капитал» Артем Тузов. «Рынки сначала негативно отреагируют на дефолт, а через несколько дней все затихнет», – ожидает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«На самом деле у России заморожена только почти половина международных резервов. И объемы внешнего долга меньше этой половины. Даже в случае реализации худшего сценария денег хватает на то, чтобы дефолта не было, – считает доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. – Вторая сторона вопроса – насколько Россия готова осуществлять данные переводы не в рублях, а в свободно конвертируемой валюте».
«Большинство свободно конвертируемых валют мы не можем использовать для оплаты, поэтому осуществить платеж будет технически сложно, – уточняет эксперт. – Можно делать это через другие страны, но насколько эти государства будут готовы участвовать в такой цепочке платежей – сейчас предсказать трудно». Хотя, рассматривая разные варианты, можно утверждать, что у страны, как говорит эксперт, есть возможности избежать дефолта.
При этом, как напоминает эксперт, с каждым новым пакетом санкций негатива и так прибавляется, «наши рейтинги и так уже спекулятивные, неинвестиционные, поэтому объявление дефолта не сделает Россию еще менее привлекательной в инвестиционном смысле». Всем понятно, что данный дефолт будет техническим, связанным исключительно с блокировкой валютных резервов, поясняет Белянчикова.
Однако, как предупреждает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, с внешнеполитической точки зрения создание ситуации технического дефолта для России означает репутационные риски: «Наша страна сразу будет восприниматься как рынок крайне неустойчивый». Кроме того, как уточнил эксперт, «такая перспектива означает возможность конфискации странами Запада – в интересах держателей российского госдолга – средств РФ, находящихся в зарубежных банках и ранее заблокированных санкциями».
В дополнение к этому эксперты предупреждают, что рубль вскоре начнет снова обесцениваться, причем, похоже, при любом развитии ситуации с госдолгом. Тем более что финансовые власти РФ уже приступили к постепенному смягчению введенных на фоне нового санкционного обострения валютных ограничений. Ранее Центробанк повысил для физлиц лимит на перевод средств за рубеж в пять раз – до 50 тыс. долл. в месяц.
В среду Антон Силуанов объявил, что теперь власти смягчают требование по продаже валютной выручки для отдельных экспортеров – они могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%. «Сейчас приняли решение о том, чтобы уменьшать эти продажи на сумму погашения долгов перед российскими банками. Мы для отдельных компаний (у нас есть инструмент) даже устанавливаем более низкие уровни этой продажи», – пояснил Силуанов. Ведь по мере стабилизации ситуации в российской экономике появилась возможность снимать ограничения, которые были введены как меры экстренного реагирования.
Как пояснил Тузов, при текущем курсе рубля, который сейчас на бирже составляет около 64 руб. за 1 долл., «страдают экспортеры, им и так приходится давать скидки новым потребителям». Так что, по его мнению, от финансовых властей стоит ждать дальнейшего ослабления валютных ограничений и ослабления нацвалюты – «до 70 руб. за доллар».
«Курс рубля будет совершенно точно ослаблен, так как его укрепление до текущих уровней сокращает доходы компаний-экспортеров и бюджета, – соглашается Сидоров. – Для покрытия возможного дефицита в бюджете курс доллара должен составлять более 70 руб.».
«Динамика курса рубля напрямую зависит от действий регулятора в отношении экспортеров и восстановления импорта», – отметил Антонов. Эксперт напоминает, что в бюджете-2022 был заложен более низкий курс рубля, от которого напрямую зависело пополнение казны сырьевыми доходами после их конвертации.
Уточним, разница между параметрами бюджета-2022 (около 72 руб. за 1 долл.) и фактическим курсом (сейчас примерно 64 руб. за 1 долл.) уже составляет 10%. «Минэкономразвития при этом ожидается курс доллара на уровне 76 руб. к концу года», – продолжил эксперт. И по его мнению, сейчас для наполнения бюджета и развития производства «комфортный диапазон 85–95 руб. за доллар».
Хотя, как поясняет Белянчикова, послабления длятся уже несколько недель: «На сегодняшний день обязательная продажа может быть уменьшена за счет погашения валютных кредитов. К этому добавляется возможность уменьшения обязательной продажи, если компания и импортер, и экспортер одновременно». В этом случае разрешение частично не продавать валюту приведет к тому, что компании сэкономят на комиссии банков, а еще смогут как раз не докупать валюту для выполнения импортных контрактов, следует из пояснений эксперта.
Так что текущие решения, по мнению Белянчиковой, на валютный курс не окажут влияния, и в ближайшие месяцы рублю ничего не грозит, однако «ближе к осени может стать сложнее, так как бюджет и поддержка не безграничны». Но если рынок валюты останется таким же узким, рычаги влияния у регулятора тоже останутся.