Виктор Шендерович: Два витка одного сюжета
I
Самое, может быть, человечески любопытное в происходящем сегодня - там, наверху - это потеря берегов. Не подлость даже, и не коррупция (этому удивляться поздно), а вот именно это удивительное отупение, сопровождающее сползание человека в нравственную пропасть. Как будто мать-природа решает облегчить человеку его суицидальный выбор, отрезав от рефлексий.
Вот, например, премьер Мишустин - берет вдруг и лишает премии Правительства РФ режиссера Римаса Туминаса!
Нет, ей-богу: одно дело - одобрить войну с Украиной. Тут деваться некуда. Сидишь такой ты, а напротив тебя сидит такой Путин - и в глаза смотрит. И ты понимаешь, что живым из зала Совета Безопасности тебе уже не выйти: укрепят законность прямо тут же и пожизненно. Ну, и голосуешь за войну.
Подлость, но осмысленная хотя бы.
А тут-то зачем было суетиться? И повод грязноватый (где правительство РФ, а где Вован и Лексус, разведшие великого режиссера на разговор), но главное: никто и не вспомнил бы, что Туминаса награждали этой грамотой, никому дела нет до этой цацки... И вряд ли из бункера звонили про Туминаса - не до того там, в бункере...
Но вот поди ж ты - высунулся Мишустин и сам о себе напомнил, сам навлек на свое имя позор и потеху. Зачем?
Точнее - почему?
Мой ответ - это именно отупение, потеря берегов, неадекватность.
Просто Мишустин (как и все они там) уже давно не видит, как выглядят снаружи их поступки. Он привычно обитает в особенной среде, где уже не действуют гравитация, правила приличия, нравственные материи... Он не в состоянии - при всем своем интеллекте (говорят, он есть) - осознать безумие и позор ситуации. И подсказать уже некому...
Это очень типовая номенклатурная лажа, производное и свидетельство беспощадной деградации. Напоминание о том, что на этих руководящих этажах почти никогда не выживают ментально.
II
А второй виток этого печального сюжета - про театр Вахтангова, собственно. Тот самый театр, всемирную славу которому, через век после основателя, принес Римас Туминас! И уж вахтанговцы-то, кажется, должны были бы дать отпор номенклатурному идиотизму...
Но «кажется» это - только тому, кто пропустил пару последних десятилетий. А остальные даже не удивились предсказуемой вассальной немоте.
Ни слова протеста, ни речи в поддержку. Тишина. А директор театра Кирилл Крок многозначительно рассуждает на своей странице в фейсбуке об отмене вахтанговских гастролей в Израиле в контексте «уничтожения русской культуры»...
Евреи, конечно, известные враги русской культуры, их мацой не корми, дай отканселить Мандельштама какого-нибудь, - но не поискать ли проблему поближе?
Позорнейшая череда запретов на имена не вчера началась (с появлением Путина, собственно, и началась). Это, уже очень и очень давно, - абсолютная норма на тех этажах, где получают государственное финансирование. Черные политические списки для СМИ быстро пошли метастазами по культуре...
Привычное административное рвение заставило того же вахтанговского директора отменить премьеру спектакля по моей пьесе восемь лет назад, крымской весной 2014-го года. Просто стерли с афиши мою фамилию, на всякий случай. Я не Туминас - и речь, разумеется, не о вкладе в культуру, а о принципах существования. О мокрых штанах, в которых осуществляется административное руководство. О номенклатурной трусости, легко переходящей в «праведную» ярость во времена, когда подлость легитимизируется новым уровнем политической бесстыжести. Тут-то тишайший Крок оборачивается безумной Ямпольской, а уклончивые рассуждения о недостаточном художественном уровне сменяются откровенно погромными речами.
Пестрые двадцатые годы ХХ века, как мы хорошо помним, почти мгновенно перешли в «ясные» тридцатые - аналог, надо заметить, чище некуда. И сегодняшний водораздел, разумеется, проходит не между уехавшими от обезумевшего Путина и оставшимися в стране (как и сталкивать Бунина и Ахматову - дело, замечу, очень странное). Он проходит между собственно культурой - и политическим обслуживанием власти, культурой только притворяющимся, вот и все.
Советская власть «отканселила» русскую культуру ХХ века так, как не мог бы мечтать ни один русофоб. Сегодняшний политический морозильник с буквой Z вместо всех букв родного алфавита продолжает эту традицию.
И Льва Толстого, кстати, уже помаленьку «канселят» вовсе не израильтяне: его антивоенный текст уже признан экстремистским юридически и лег в основу решения Хамовнического (sic!) суда по делу о пикете Любови Сумм...