Сергей Асланян: Эпоха возрождения
«Москвич-2141» встанет на конвейер всего за 1,5 млрд. Долларов
Вполне современная машина канувшего СССР - «Москвич-2141». Автомобиль незатейливый, без излишеств, подходящий под грядущее состояние всемирной изоляции. В этой машине деталей было чуть более шести тысяч. Никаких ABS, впрыска, климат-контроля и мультимедиа, что гарантирует независимость от чипов. Конструктор Александр Антонов в 1994 году предупреждал: «Нам нужен автомобиль простой, как автомат Калашникова». И «сорок первый» вполне годится на данную роль. Давайте попробуем разобраться во сколько обойдется возвращение модели.
Первое и самое главное - завод придется строить заново, отобрав у Renault все, что получится понять и приспособить. Поскольку нет ни одного штампа и если крылья, и капот можно гнуть на зиг-машине, то днище, крышу, боковины требуют прессового оборудования. Сварочные кондукторы сгодятся от Renault. Как и конвейер, который за несколько пятилеток удастся приучить к единственной модели вместо гибких технологий.
Остальные проблемы знакомы и потому не пугают. Как и во все времена существования АЗЛК, негде взять мотор и нет коробки передач. МКП от модели 2141 до последнего вздоха делалась с применением обходных технологий. Зато мотор можно будет выпросить у АВТОВАЗа, вернув под капот привычный двигатель от «Нивы». И пока Bosch-Саратов с нами, ставить впрыск.
А за это время возродить сгинувший «Димитровградский автоагрегатный завод» или хотя бы «Московский карбюраторный завод». В Кинешме решительно взяться за производство амортизаторов и вакуумных усилителей. В привычном качестве, на которое слезой отзовутся ветераны. А молодежь пусть привыкает.
Но еще придется потратиться на ГПЗ. То есть на подшипники. Из которых не выжил ни один. Попутно предстоит масштабная задача по строительству заводов нормалей. Прежняя продукция АЗЛК собиралась болтами и гайками иного стандарта, навсегда устаревшего и утраченного. Поэтому чертить и проектировать «Москвич-2141» предстоит заново: с очередного нуля.
Согласно современным подсчетам, сделанным профессиональными технологами, в прежней жизни работавшими на АЗЛК, заново создать производство «Москвича-2141» будет стоить примерно полтора миллиарда долларов в ценах марта 2022 года.
За эти деньги страна получит привычный автомобиль без потребительских свойств и опций, в единственной версии по цене Hyundai Solaris в комплектации с АКП, мультимедиа, климат-контролем и системами пассивной и активной безопасности. Но гордиться корейским автомобилем непатриотично. А родным «Москвичом» не только безопасно, но и необходимо.
И не стоит переживать, что потребитель откажется покупать русский автомобиль конца пресловутых 90-х. В СССР даже на «Запорожцы» стояла очередь. Достаточно воссоздать плановое хозяйство, начертить стране особый путь с опорой на собственные ноги, как очередь за «Москвичами» сама собой не только возникнет, но и растянется на десять лет, став привилегий для работников обкомов «ЕР», ФСБ, ФСИН и возрожденных «шарашек».