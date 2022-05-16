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16 мая 2022, 14:40
Андрей Зубов: Печальная Россия
Зубов Андрей

Историк, религиевед

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Андрей Зубов: Печальная Россия

Андрей Зубов: Печальная Россия
Фото: Андрей Зубов

Впервые с начала войны я решился предпринять небольшое путешествие. С женой и сыном мы отправились в Старую Ладогу и сейчас я пишу из этого удивительного места - древнейшей крепости северной Руси, которая недавно отметила свои 1250 лет.

Но путь наш лежал через места, отмеченные событиями намного более недавними. Здесь, на берегах Волхова жил великий государственный деятель начала 19 века Алексей Андреевич Аракчеев. Здесь располагалось его прекрасное имение Грузино - шедевр классической русской архитектуры, соединенной с именами Василия Стасова и Федора Демерцова, скульпторов Ивана Мартоса и Тома де Томона. Сюда не менее 11 раз приезжал император Александр Павлович и несколько раз его младший брат император Николай. Здесь был и похоронен генерал от артиллерии Аракчеев, отказавшийся от чина генерала-фельдмаршала, отказывавшегося от бриллиантов к императорскому портрету, отдавшего все почти деньги на благотворительность. «Предан без лести» - таковы были простые слова девиза не его гербе.

Человек, организовавший всё снабжение русской армии в Отечественной войне 1812 года и в Зарубежном походе 1813-14 гг., создавший по почину Императора военные поселения, чтобы освободить русских простых людей от тягостной 25 летней рекрутчины, соединен с Грузино и окрестными местами тысячью нитей.

Да, он был далек от совершенства. Малограмотный, ревнивый до царской ласки, склонный к интриге. Но все ради чести и любви царской, а не ради богатства, которое он презирал. Со всеми своими достоинствами и недостатками граф Алексей Аракчеев был одним из самых выдающихся людей России, достойным памяти благодарных потомков.

Его дворцы, по совершенству архитектурных форм, по красоте парковых ансамблей, спускавшихся к разливам Волхова, имели мало аналогов в России. Чистый, беспримесный александровский классицизм. Дивные скульптуры Павла I и Александра I украшали этот ансамбль. В соборе апостола Андрея Первозванного, который по преданию посетил эти места на своем пути из Черного моря в Балтийское, был воздвигнут Василием Стасовым собор, где и стояла скульптура Павла, а близ нее по воле хозяина усадьбы похоронили и его самого в 1834 году.

Так было, но теперь здесь ничего нет. В великолепной усадьбе не просто мерзость запустения, в ней полная пустота. От былого великолепия остались только фрагменты пьедестала памятника императору Александру. Убогое бетонное здание краеведческого музея, обшарпанные бедные домики и деревянная новая церквушка во имя апостола Андрея. Все также прекрасен Волхов, но прекрасных дел рук человеческих на его берегах больше нет. Всё истреблено до камушка. Официальная версия гласит, что ансамбль разрушен во время Второй мировой войны немецкими оккупантами. Но я не верю в это. Так во время войны разрушить нельзя. Руины всегда останутся. Так можно разрушить только желая стереть всю память до последнего байта. Безумие? Но мало ли в большевицкой жизни безумия. Уверен - этот великолепный ансамбль уничтожили не немцы, а те, кто ненавидели старую Россию, ненавидели Аракчеева, ненавидели красоту той жизни, которую отверг в безумном угаре русский народ в 1917-22 годах. Возможно, ансамбль и пострадал во время войны, но его можно было восстановить, хотя бы законсервировать, но его последовательно превратили в полное ничто, застроив село убогими бараками.

Конечно, и та жизнь, как сам наш герой, была далеко не идеальна. Но она заслуживала не уничтожения, а исправления, а была именно уничтожена, стерта вполне. Зачем? Затем, чтобы и памяти о ней не осталось. Чтобы все заканчивалось Лениным и 1917 годом.

Сильный ветер с Волхова качает последние кряжистые деревья старинного парка. Робкая весенняя зелень чуть припушила их ветви. Жизнь, кажется, боится победить. А мы всё убиваем и убиваем - убиваем свое прошлое, убиваем будущее, убиваем в бессмысленной войне людей и воспеваем страшных человекоубийц прошлого, которым в каком-то безумии восстанавливаем памятники - не созидателям России, а ее губителям.

И это мы называем нашей традицией...

Недалеко от Грузин, в Селищах сохранились руины казарм военных поселений. Фундаментальные краснокирпичные постройки с церковью, тоже построенные по проекту Стасова в 1818-23 гг. Колонны с чугунными капителями, правильные классические арки, но все давно без крыш, все давно в воде... Когда-то здесь служил Лермонтов, родился Дягилев. Эти казармы посещали цари и, конечно, Аракчеев. Во время советско-нацистской войны здесь располагался наш госпиталь, и немцы его расстреливали из орудий и бомбили. Но все же многое осталось и было забыто. А вот от Грузин не осталось ничего. Так не бывает, если чья-то рука не желала стереть всю память о сподвижнике императора Александра. Печально видеть такую ненависть к собственному прошлому.

Сейчас, оставляя за собой руины своего прошлого, свою, заросшую борщевиками разоренную землю, мы идем в соседнюю страну, чтобы разорять и жечь ее, чтобы убивать ее граждан и искоренять ее память.

Соотечественники, посмотрите, что у нас за спиной. Обернувшись, мы поймем, что, если любим Россию, надо хранить ее прошлое и сохранять ее народ, постепенно воспитывая его, возвращая ему память.

Зачем новыми преступлениями на чужой земле утрачивать последние крохи памяти о своей собственной, и пятнать себя так, что не отмоемся ни мы, ни дети наши?

Тяжкие мысли в тяжкое время...

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