Электроник на войне
Как средства радиоэлектронной борьбы стали идеальным оружием для армии Путина и почему они не помогут российским военным победить Украину
В России существует особый род войск. Он называется Войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации (Войска РЭБ ВС РФ). С 2014 года и по сей день их возглавляет генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
У них есть свой праздник, который отмечают 15 апреля. У них есть огромное количество частей и видов вооружения с названиями, будоражащими воображение: «Палантин», «Былина», «Спектр», «Ртуть-РТ», «Инфауна», «Дивноморье», «Самарканд», «Борисоглебск», «Житель», «Лесочек», «Красуха», «Леер-3» и пр.
Эти комплексы способны, по мысли их создателей, сбивать вражеские беспилотники и давать им ложные координаты, перехватывать управление дронами, имитировать работу сотовых станций, подрывать радиовзрыватели на безопасной дистанции от цели, глушить GPS и связь противника, подавлять радары и самолеты АВАКС, и даже, как гигантские микроволновки, поджаривать всю электронику противника.
Большая часть этого оружия представляет собой крупные, дорогостоящие комплексы на базе КАМАЗов или многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ, иногда — на вертолетах или беспилотниках. Точные характеристики, а также цена всех этих чудодейственных средств, неизвестны. Количество экземпляров, в которых они существуют, неизвестно тоже, но можно с уверенностью сказать, что таких войск РЭБ нет ни в одной стране мира.
Правда, текущая версия страницы в русской Википедии утверждает, что в США есть некий оперативный штаб Психологической войны (!) и Радиоэлектронной борьбы ВМС. Ниже та же статья в Википедии называет его штабом Информационной войны.
На самом деле речь идет о United States Cyber Command (USCYBERCOM), занимающемся кибербезопасностью. Разница между кибербезопасностью и психологической войной понятна, надеюсь, всем, кроме авторов текста в Википедии.
Войска РЭБ активно участвуют в войне с Украиной, и участники боевых действий отмечают их успехи.
«То немногое, что у России работает и работает эффективно — это их борьба со связью. Она действительно была мощная. Это крайне сильно, иногда даже критично мешает ведению боевых действий. Когда нет никакой связи и рации не работают, управлять подразделением очень сложно. Мы постоянно на себе ощущаем РЭБ в разных регионах, в том числе и под Киевом», — говорит экс-командир «Азова» Максим Жорин, новая добровольческая часть которого обороняла Киев с первых дней войны.
«Почти со всеми наступающими колоннами шли дивизионы РЭБ», — утверждает военный эксперт и полковник запаса ВСУ, бывший сотрудник Генштаба ВСУ Олег Жданов. А компания Hawkeye360 зафиксировала факт глушения системы спутниковой навигации GPS в Украине с момента вторжения.
Более того, РЭБ активно применялась на Донбассе с 2014 года, что также подтверждает Hawkeye.
Виктор Кевлюк, который в 2014 году воевал под Луганском и был замначальником штаба командования «Север», а сейчас занимается производством беспилотников «Посейдон», отмечал в разговоре со мной деятельность станции «Леер-3», которая встраивается в систему сотовой связи, имитируя работу соты. «Леер-3» якобы присылала ему с телефона жены смски: «Я устала, ухожу».
Тогда же, в 2014-м году, украинское подразделение пошло под Луганском в наступление, прихватив с собой свои мобильники. «Леер-3» засек скопление мобильников, и по этому месту был нанесен сокрушительный удар. «Наши военные на собственной шкуре научились не брать мобильники на войну», — говорит Виктор Кевлюк.
Однако не все станции РЭБ работали по назначению. Кевлюк вспоминает, как над Луганском летал американский беспилотник Global Hawk. «Под ним работала станция РЭБ «Красуха», но она не оказывала на него никакого действия. Хотя «Красуха» специально разработана, чтобы сбивать Global Hawk. Это ее прямое назначение», — говорит Кевлюк.
РЭБ против сетецентрической войны
Существование в России войск РЭБ является ответом на западную концепцию сетецентрической войны.
Сетецентрическая война — это военная доктрина, которая имеет целью превратить информационное превосходство, достигаемое с помощью информационных технологий, в военное превосходство путем объединения географически разбросанных, но информированных об обстановке войск в одну надежно защищенную компьютерную сеть.
Такая война предполагает использование:
Глобальной системы позиционирования (GPS) или ее аналогов, которые позволяют точно определить местонахождение целей, подразделений или дронов на театре военных действий. Александр Македонский, во времена которого считали, что Ганг — это начало Нила, продал бы за такую систему свою душу.
Мгновенную связь между подразделением и штабом, а также между подразделениями на горизонтальном уровне с помощью зашифрованных линий армейской связи или через спутник.
Систему защищенного вай-фая, Secure Wi-Fi. В недалеком будущем такие системы смогут связывать Тасtical Operations Center бригады со специальными военными планшетами всего подразделения, порождая беспрецедентный уровень интеграции боевой силы.
Использование для разведки спутников и самолетов.
Интеграцию в боевые порядки беспилотников и дронов-камикадзе как для нанесения ударов, так и для получения информации. Беспилотник, висящий над полем боя, исключает возможность, что подразделение заблудится, потеряет ориентацию или незаметно подпустит к себе противника. Он дешев — часто он дешевле ракеты, которая может его сбить, а главное, крушение собственно беспилотника не влечет за собой потерю человеческой жизни.
Асимметричный ответ
Проблема Генштаба РФ заключалась в том, что воспроизвести эту концепцию с точки зрения технологий Россия не может. Современная сетецентрическая война находится за пределами технических возможностей России.
И тогда в Генштабе РФ был разработан асимметричный ответ. Путину сказали: мы не можем построить дроны с такими характеристиками. Но мы способны зашвырнуть в эту систему валенок и убить ее.
Ниже я постараюсь показать, что этот асимметричный ответ не работает.
Я ни в коем случае не подвергаю сомнению тот факт, что РЭБ есть, что в ряде узких случаев она эффективна, и часть установок работает по назначению.
Но я постараюсь показать, что:
Для радиоэлектронной борьбы уязвимы в первую очередь гражданские системы, а не военные (не включай на войне мобильник!).
Для того, чтобы противодействовать военным системам, нужно строить системы РЭБ на порядок более дорогие, чем система, которой вы собираетесь противодействовать. Например, если вы собираетесь сбить беспилотник ценой 100 тыс. дол, вам надо задействовать систему радиоподавления ценой в несколько десятков миллионов. Действующая РЭБ дороже, а не дешевле конвенционального оружия, особенно если ваша армия наступает. «Чтобы использовать РЭБ во время наступления, надо быть кретинами», — говорит военный эксперт Роман Свитан, полковник запаса и бывший летчик ВСУ.
Когда РЭБ работает, она более опасна для собственной армии, чем для чужой.
И, наконец, любая работающая система РЭБ является маяком, который кричит: я здесь! Ударь по мне! Чем мощнее он работает, тем легче по нему наводиться. При этом, в отличие от любого самолета, миномета, системы ПВО, система РЭБ сама по себе является беззащитной. Сама стрелять она не может. Ее надо прикрывать. Она может стрелять только невидимыми лучами.
Путину продали идею, что можно просветить армию противника лучами, а самому закрыться шапочкой от фольги.
Как так получилось?
Да очень просто. Это произошло благодаря главному качеству РЭБ. РЭБ — невидимое оружие.
И это делает такое оружие идеальным для вранья и показухи. Если вы во что-то запустили ракету и не попали, то это наглядно видно. А тут вы реально говорите — мы просветили противника лучами. И никаких видимых следов этого нет.
Путину продали новый РЭБ короля.
Децентрализация боевых операций и советское наследие
Однако дело не только в технических подробностях.
Сетецентрическая война — это не просто техническая концепция. Это концепция, которая принципиально изменяет суть и структуру армейской иерархии. Как только вы раздаете информацию о поле боя всем, кто на нем находится, вы создаете условия, при которых каждый участник войны, а не только начальник, принимает решение.
Сетецентрическая война дает огромные преимущества. Она увеличивает силу подразделений в разы. Но эти преимущества срабатывают только тогда, когда ваш солдат является мыслящей, действующей, сознательно стремящейся к победе единицей, а не деморализованным и оболваненным пушечным мясом, которое слушается только приказов, да и те саботирует.
Иначе говоря — сетецентрическая война несовместима с тем, как устроена российская армия.
Для того, чтобы сделать российскую армию способной на сетецентрическую войну, надо не просто поставить в войска беспилотники и создать вместо дивизий батальонно-тактические группы.
Надо изменить весь порядок принятия решений. Надо превратить солдата из существа, лицом которого драят унитазы, в центр самостоятельного принятия решений.
В этом смысле появление войск РЭБ можно рассматривать как попытку ответа российской армии массового образца на новые военные реалии. Как попытку их отрицать.
Откровение Сокирко
Читателю это, скорее всего, неизвестно, но радиоэлектронные войска России уже по крайней мере восемь лет ведут бескомпромиссную войну с НАТО. Более того, они эту войну выигрывают.
Вот как один из эффектных эпизодов этой войны описывается в статье военного обозревателя Виктора Сокирко с хрестоматийным названием «Русские РЭБ заставляют НАТО биться в истерике от полной беспомощности».
Г-н Сокирко рассказывает о беспримерном поединке, случившемся 11 апреля 2016 года в Черном Море между американским эсминцем «Дональд Кук» и одним-единственным российским бомбардировщиком Су-24, под брюхом которого была подвешена станция РЭБ «Хибины».
Согласно Сокирко, «Хибины» ни более ни менее вывели из строя всю электронику эсминца.
«Американские моряки тогда просто не видели самолет на радарах, хотя он совершил более десяти имитирующих атаку заходов на корабль. «Кук» спешно убрался тогда на натовскую стоянку в румынскую Констанцу», — пишет Сокирко.
Российская пропаганда приводит и дальнейшие свидетельства этой неслыханной победы. 27 моряков после этого пролета были так душевно травмированы, что подали заявления об увольнении. Они заявили, что «не собираются рисковать своими жизнями».
«Новейшее российское электронное оружие способно полностью парализовать функционирование электроники, установленной на ракетах, самолетах и кораблях», — пишет Сокирко.
На самом деле это все, конечно, если воспользоваться словами тоже ультрапатриотического, но все-таки элементарно грамотного эксперта, а именно замглавы АСТ Центра Сергея Денисенцева «сумасшедшая чепуха».
Как легко убедиться, «Дональд Кук» не только видел Су-24, но и снял его пролеты на видео. «Дональд Кук» также слал самолету «многочисленные запросы и предупреждения». А сам самолет был предусмотрительно невооружен — иначе он мог быть просто сбит.
Мощность РЛС кораблей в сотни и тысячи раз больше РЛС самолета, и к тому же на корабле обычно находится несколько РЛС, работающих в разных диапазонах. Если одной РЛС мешают помехи, то вторая РЛС все равно будет видеть самолет, и к тому же РЛС может сменить частоту и отстроиться от помех.
«Сокирко нарушает фундаментальный закон физики. — говорит инженер-разработчик РЛС Андрей Горбачевский. — Станция РЭБ излучает помеху фиксированной мощности, и по мере приближения самолета к РЛС мощность помехи возрасти не может (а интенсивность помехи, то есть мощность на единицу площади, при приближении помехи, возрастает как единица деленная на квадрат расстояния — Ред.). Сигнал РЛС, отраженный от цели, на больших дальностях имеет очень малую интенсивность, и подавить его помехой несложно. Но по мере подлета к РЛС интенсивность принятого приемником отраженного сигнала нарастает быстрее, чем интенсивность помехи (как единица деленная на расстояние в четвёртой степени). Начиная с некоторой дальности R (для РЛС ЗРК Иджис эсминца «Дональд Кук» 30-100 км), РЛС не будет подавлена ни одной РЭБ. А уж про разработку 80-х годов «Хибины» и говорить не приходится».
Или, если совсем уже просто. Давайте запомним одну очень простую вещь.
Чтобы заглушить один сигнал, второй сигнал должен быть более мощным. А чтобы сигнал был более мощным, у него должен быть более мощный источник энергии.
Мощность, которую может выдать эсминец длиной 150 метров и водоизмещением в 7 тыс. тонн, заведомо превосходит мощность, которую может выдать что-то, подвешенное под брюхом самолета. Рассказать, что РЭБ самолета заглушила РЛС эсминца, — это все равно, что рассказывать, что мотоцикл влетел в самосвал, раздавил самосвал и поехал дальше.
Посмотрим, что же случилось с «Дональдом Куком» дальше. В апреле 2017 года режим Асада применил химическое оружие против мирного населения, и президент США Дональд Трамп приказал в ответ ударить «Томагавками» по авиабазе «Шайрат». Удар нанести должен был все тот же «Дональд Кук».
Кремлю это страшно не понравилось. Россия заявила, что это будет иметь страшные последствия. Что она отомстит.
Если бы Су-24 действительно мог безнаказанно пролететь мимо эсминца, то было самое время привести в действие угрозы и подвесить на этот раз под брюхо Су-24 не только «Хибины», но и самые настоящие боевые ракеты. Это была бы убедительная демонстрация мощи российского РЭБ.
Однако никакой «Дональд Кук», естественно, никто бомбить не осмелился.
«Дональд Кук» ударил по базе «Шайрат» 59 Томагавками, поразив намеченные цели, включая российскую установку ПВО «Куб» из пяти машин.
Российские военные оказались в очень неприглядном положении. Они обещали наказать американские корабли. Они врали, что российские Су-24 безнаказанно летают над «Дональдом Куком». Теперь российским генералам надо было объяснить, почему они ничего не сделали.
И тогда РЭБ пришло на помощь снова.
Российские пропагандисты заявили, что благодаря работе станции РЭБ «Красуха» ракеты американцев не попали в цель. Мы снова одержали победу в войне с применеием РЭБ. Такая мелочь, как спутниковые снимки, показывавшие полное поражение всех целей, намеченных на базе, генералов, естественно, не смутили.
Но самое интересное, что РЭБ действительно, судя по всему, в этой истории применялась. Просто против «Томагавков» она была как мертвому припарки.
«Томагавки, как и наши Х-101, очень хорошо защищены от помех. Их РЛС рассматривают только местность вокруг себя и делают это на частоте, соответствующей длине волны 5 мм, где станций РЭБ не изготавливают», — уточняет инженер-разработчик РЛС Андрей Горбачевский.
После этого в Сирии Россия начала массированно использовать глушилки. Судя по всему, они были направлены против MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, но на них они не действовали тоже.
Зато они действовали на американские разведывательные дроны — такие, как AeroVironment RQ-20A Puma и Boeing Insitu MQ-27A ScanEagle, с инфракрасной оптикой и миниатюризированным оборудованием для разведки.
Кроме этого, Россия начала глушить GPS для транспортников «Атлас», взлетающих с английской базы в Акротири, Кипр. Гражданский аэропорт при этом страдал, но попытка заглушить сигнал для военных самолетов успеха не имела.
Оружие хулигана
На примере этих историй — как реальных, так и выдуманных, — мы можем судить о двух особенностях, связанных с использованием РЭБ.
Во-первых, РЭБ — это идеальное оружие хулигана. Бомбить эсминец или выстрелить из ПЗРК по садящемуся английскому самолету без объявления войны — это даже для Путина чересчур.
А вот создать самолету помехи — это самое оно. Это такой электронный «Новичок». Всем все ясно, но следов не оставляет и к делу не пришьешь.
А во-вторых, РЭБ — это идеальное оружие для самой отчаянной показухи. В отличие от всякого другого оружия, действие РЭБ — невидимо. Даже российская армия не сможет утверждать, что ее ЗРК «Куб» сбила «Томагавк», если на самом деле это «Томагавк» уничтожил ЗРК «Куб». Но РЭБ — штука невидимая. Вы всегда можете заявить, что вы просветили противника лучами. И эти лучи на него подействовали.
В мире нормальных вооружений, если между Су-24 и эсминцем США не было боя, значит, боя не было. Кто сильней, неизвестно, все остались при своих. А в мире РЭБ-показухи можно доложить: «Раз эсминец не сбил наш самолет, значит, эсминец был повержен и растоптан».
В деле применения невидимого оружия, не оставляющего никаких следов своей деятельности, но позволяющего тратить на это оружие гигантские деньги, российская армия добилась выдающихся результатов.
Теперь вернемся с невидимого фронта в видимый и попытаемся ответить на простой вопрос.
А на этой войне-то что происходит? Как мы уже сказали, украинские военные единодушно признают высокое качество российской РЭБ.
«Российский РЭБ работает и мешает серьезно», — говорит Максим Жорин. На передовой у его подразделения вовсе не было связи. Помогали только специально прошитые рации, которых опять-таки не было. Почему же это не помогло российским войскам выиграть битву под Киевом? Как же так получилось?
РЭБ против радиосвязи
Адепты РЭБ рассказывают, что российские «глушилки» в один момент могут подавить радиосвязь, вырубив коммуникацию между войсками. Г-н Сокирко напоминает, что в апреле 2019 года российские станции «ослепили» аж всю Норвегию.
Это — правда. Заглушить радиосигнал, причем любой — несложно. Еще в советское время вокруг Москвы стояли глушилки, которые глушили «Голос Америки».
«Чтобы подавить любой приемник, надо всего лишь послать на него сигнал гораздо сильнее, чем он ожидает принять. Тогда происходит насыщение, приемник не отличает помехи от сигнала. Подавить можно все, что угодно, если у вас есть достаточные мощности», — говорит инженер Андрей Горбачевский.
Но есть детали, которые часто упускают из виду, когда говорят о невидимых и неосязаемых человеку радиоволнах. Командиры, компьютеры, беспилотники, рации могут связывать друг с другом в огромном диапазоне — от сантиметровых до метровых волн.
«Голос Америки» работал на одной частоте (точнее, в узком диапазоне частот). Но любой военный приемник, если его глушат, немедленно поменяет диапазон.
Вы можете сказать: «Тогда мы построим станцию, которая будет глушить все частоты»! Это тоже возможно. Но тогда возникает сразу две проблемы.
Во-первых, эта ваша станция будет прежде всего глушить ваш собственный сигнал. Вы-то тоже управляете войсками не с помощью голубиной почты.
А во-вторых, ваша станция потребляет энергию. Каждый раз, когда вы удваиваете полосу частот, которых вы хотите заглушить, ваше энергопотребление увеличивается ровно в два раза. Поэтому — при равной мощности — если вы хотите иметь глушилку, которая действует далеко, то вам надо глушить в узком диапазоне. А если вы хотите при той же мощности глушить во всех диапазонах, то радиус действия глушилки будет невелик.
«Вы можете устроить глушилку, которая глушит на всех частотах, но тогда она действует в очень коротком радиусе. Или вы можете устроить глушилку, которая будет действовать на большом расстоянии, но тогда она будет глушить только в узкой полосе», — напоминает Виктор Кевлюк.
И, наконец, еще одно печальное отличие глушилки, которая глушила «Голос Америки» от той, которая глушит связь в бою, заключается в том, что чем эффективней эта глушилка работает, — тем более удобной мишенью для поражения она является. Она буквально излучает во всех диапазонах сигнал «целься сюда». Есть специальные противорадиолокационные ракеты, которые и устроены для того, чтобы наводиться на любые источники излучения — от радара до РЭБ.
Это все равно, как если бы противник передавал сообщения посредством лучей света, отражающихся от зеркал, и делал это по ночам.
И вы бы сказали: слушайте, у меня есть шикарное средство его ослепить. Я зажгу такой костер, что этих лучиков не будет видно.
Ну, будет или нет видно лучики — это еще вопрос.
Но что ваш костер будет отлично виден — это к гадалке не ходи.
При этом вашу глушилку, чтобы она действовала, нужно держать на передовой. РСЗО «Смерч» бьет на 120 км. Американская РСЗО M270 MLRS с ракетами ATCOMS может бить на 300 км. Крылатая ракета может лететь две тысячи км. Но сколько-нибудь мощная глушилка должна находиться на передовой, потому что, напоминаем, для связи (и, стало быть, для глушения) используются метровые и сантиметровые волны, а они распространяются в пределах прямой видимости. А если подвесить глушилку под беспилотник и запустить в тыл противника, как делается в том же «Леере-3», то мощность этой глушилки будет от 2 до 10 ватт.
Иначе говоря, вместо современного оружия, которое бьет на тысячи километров, вы в буквальном смысле возвращаетесь к оружию с радиусом действия средневековых бомбард. Эта бомбарда сияет, как елка, и глушит собственные войска.
И самое главное, — этот объект, на который была потрачена куча дефицитных ресурсов, которые с большим эффектом можно было потратить на что-то другое, не уничтожает ни войск, ни оборудования, ни боевой мощи противника. Она просто лишает их связи.
Беспилотники начинают и выигрывают
Сторонники РЭБ годами внушали Путину, что беспилотники — это бесперспективно. Беспилотники, мол, хороши только против талибов, а наша РЭБ может перехватить управление беспилотником, или заглушить сигнал, или сбить с курса беспилотник, передав ему фальшивые координаты (т.н. спуфинг).
Вышеупомянутый Виктор Сокирко, к примеру, перечисляет: «портативные и малогабаритные комплексы типа «Пищаль», «Сапсан-Бекас», «Солярис-Н», которые удобны и эффективны в использовании против беспилотников». «Пищаль», — пишет Сокирко, — к примеру, весит всего 3,5 кг, внешне чем-то напоминает автомат с объемным кожухом вместо ствола, действует на 2 километра в условиях прямой видимости цели. Принцип действия основан на дистанционной постановке помех на частотах спутниковых навигационных систем и каналов связи и управления».
Здоровенный «Сапсан-Бекас» стоит на автомобиле и должен выводить беспилотник из строя на расстоянии в 6 км.
Ну и, наконец знаменитый комплекс «Красуха», который состоит аж из трех — или двух — в случае «Красухи-4» машин, смонтированных на шасси Камаза. «Красуха» является главным легендарным оружием в той самой невидимой для всех (и для НАТО в том числе) войне, которую российское РЭБ ведет против НАТО. Именно «Красуха», если верить Минобороны России, отклонила в Сирии с пути «Томагавки», а в Нагорном Карабахе она сбила аж девять беспилотников «Байрактар».
У любого современного дорогого беспилотника — включая «Байрактар», — связь идет через спутник. Перехватить такую связь вообще нет возможности. По той простой причине, что тарелка для этой связи направлена вверх. И одновременно ослабляет в 100-1000 раз сигнал, который идет снизу. РЭБ идет снизу. «Антенна, направленная вверх, делает две вещи. Они усиливает сигнал со спутника. И одновременно она экранирует сигнал снизу», — объясняет Виктор Кевлюк.
А если это беспилотник подешевле, который связан с оператором напрямую? Тоже не беда. Он использует технологию ППРЧ — псевдоподстройки рабочей частоты. Если вы его глушите на одной частоте, он тут же переходит на другую. А если вам все-таки удалось его заглушить, «он просто сворачивает связь и летит в автономном режиме: «двести метров направо — триста налево», объясняет Виктор Кевлюк.
Можно ли перехватить им управление? Нет, нельзя, потому что канал связи с любым военным беспилотником зашифрован 256-битным ключом.
На его расшифровывание вам, если у вас нет квантового компьютера, потребуется пара миллиардов лет.
А квантового компьютера у России нет, хотя, конечно, если дать Минобороны пять миллиардов долларов, то они тут же их на квантовый компьютер освоят и вскоре принесут работающий прототип, купленный за двенадцать долларов на Алибабе. Скажут, что прототип построен, и осталось доработать некоторые детали.
И, разумеется, — опять-таки возвращаясь к пройденному выше, «Красуха», которая должна кого-то там глушить, сияет, как рождественская елка. Это идеальная цель. Когда вы передаете сильную помеху — это прежде всего значит, что вас очень хорошо видно, и тот же самый «Байрактар», связь которого с оператором вы стараетесь прервать, в вас же ракетой и запустит.
Значит ли это, что управление никакими беспилотниками заглушить нельзя? Конечно, нет. Есть очень дешевые беспилотники. Старые беспилотники. Или вообще гражданские квадрокоптеры. Их сигнал действительно можно заглушить с помощью «Пищалей», «Солярисов» и тем более «Красух».
Но тут возникает другая проблема. Эти квадрокоптеры стоят копейки, и их очень много. Константин Немичев, один из командиров Харьковского «Азова», рассказывал мне, что в первый же день войны под Харьковом украинские добровольцы начали корректировать огонь артиллерийских батарей ВСУ с помощью квадрокоптеров, с которых они раньше снимали свадьбы.
То же самое говорил мне Максим Жорин: глазами и ушами украинской армии в первые дни войны были гражданские дроны и просто гражданские. «Большинство этой работы на себя взяли обычные гражданские с самими обычными квадрокоптерами», — говорит Жорин.
Сейчас в сети легко найти кадры, на которых никакой не военный, а совершенно гражданский, купленный буквально за копейки и явно личный квадрокоптер летит над российскими позициями и под управлением оператора ловко роняет гранату в люк российской машины. И не падает.
А если бы упал?
Да ничего страшного!
Такие квадрокоптеры стоят гроши. А цена Красухи — 125 млн. руб, и количество произведенных «Красух» вряд ли превышает пару десятков.
Если вы собьете квадрокоптер, то вы потеряете тысячу евро. Их так много, что один упавший квадрокоптер ничего стратегически не изменит.
«Беспилотники такого уровня мы считаем расходным материалом, — говорит Жорин, — Они падают, их сбивают, их уводят очень много. Мы всегда понимаем, что высока вероятность его потерять. Но и цена его несоизмерима с ценой «Фурии» или «Лелеки», которые стоят десятки тысяч. Ты за тысячу можешь купить приличный квадрокоптер».
Отметим также, что «Фурия» и «Лелека» — это украинские разведывательные дроны, созданные за эти восемь лет.
Выдвину предположение: когда Путину демонстрировали волшебное действие РЭБ, ему как раз показывали, как прототип «Красухи» сбивает купленные за тысячу долларов гражданские дроны.
И да, маленькое уточнение. «Красуха-2», — та самая, которая на трех машинах, которая должна глушить «Глобал Хоук», но не глушит, и должна глушить «Байрактар», но не глушит, выполнена на аналоговом оборудовании.
На войну без GPS
Обратимся теперь к глушению GPS.
В современном мире все привыкли ориентироваться по GPS. Любой турист, который не знает ни языка, ни местности, теперь уверенно доезжает из точки А в точку Б просто по своему мобильнику. Любой десятилетний ребенок может ориентироваться в незнакомой местности.
Тот, кто стал пользоваться GPS, знает, что это просто два разных мира. Одно дело — планшет или мобильник, на котором точно обозначено, где ты находишься, а другое — бумажная карта. Точно также критичной является GPS для военных. В 1991 во время операции «Буря в пустыне» высокоточные удары наносились с помощью GPS, и его применение ознаменовало коренной поворот в военном деле и переход к новой, высокоточной войне.
При этом, напомню, GPS-ориентация может происходить в «авиарежиме». «Ваш телефон или планшет может никаких сигналов не подавать, обнаруживая себя. Это может быть процесс полностью пассивный. Для этого просто достаточно заранее закачать карту и перевести мобильник в авиарежим», — напоминает Сергей Подшивалов, директор калифорнийской компании Broadcom, которая как раз специализируется на GPS.
И вот Россия, нам говорят, все это может заглушить. При этом она может продолжать пользоваться своей системой, ГЛОНАСС, которая действует на другой частоте. (1,5 ГГц для GPS, 1,6 Ггц для ГЛОНАСС).
Как мы уже сказали, GPS российские войска действительно глушили, и устойчивая деградация сигнала GPS наблюдалась как компанией Hawkeye360, так и самими украинцами. Делалось это с помощью целого ряда устройств, включая уже упомянутый «Леер-3», он же — аэродинамически забрасываемый передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи стандарта GSM.
«Леер-3» состоит из КамАЗа с соответствующей начинкой плюс двух-трех беспилотников «Орлан».
«Леер-3» крепится на «Орлане», «Орлан» летит в тыл противника и там имитирует работу соты сотовой связи. В общем, «Леер» может глушить GPS, он может глушить сотовую связь, он может вычислять скопление сотовых абонентов (по которым нанесут артиллерейский удар).
Круто, да?
Вернемся теперь к деталям.
«Заглушить сигнал GPS не представляет собой никакой проблемы. Спутник GPS летают на расстоянии 20,2 тыс. км от земли, а мощность излучаемого им сигнала — 40 ватт. Глушилку для того, чтобы его подавить, можно сделать на коленке», — говорит Сергей Подшивалов.
Джаммер для GPS можно купить на Алибабе за 5 и 7 евро. Продавать такие джаммеры в США незаконно, поэтому на Амазоне их нет, но на Алибабе — сколько угодно.
Такие глушилки на Западе покупают водители-дальнобойщики, на машинах которых установлены GPS-трекеры. Сергей Подшивалов рассказывает о случае, когда в одном из американских аэропортов постоянно глушился сигнал GPS. Оказалось, что возле аэропорта был стрип-клуб, любимый дальнобойщиками. Чтобы хозяева не узнали, куда едет машина, они ехали в стрип-клуб и включали глушилку. А глушилка за 5 евро заодно давила GPS на самолетах.
Этот случай, возможно, просто анекдот, но вот вам другой пример: некий Гери Бойчек посадил такую штуку на свой грузовик, чтобы не платить за платную дорогу, и ездил при этом возле аэропорта Ньюарк. В результате джаммер Бойчека регулярно забивал сигнал GPS возле аэропорта.
Дело вскрылось, Бойчека оштрафовали на 31 тыс. долларов, а потом еще и уволили. В 2015 году такая же история случилась в Northeast Philadelphia Airport. Дальнобойщик на парковке аэропорта использовал джаммер, который выводил из строя систему ориентирования самолетов по GPS за милю до аэропорта.
Таким образом, как мы видим,
для глушения GPS совершенно необязательно создавать гигантский многомиллионный комплекс, Б-341В «Леер-3» на шасси КАМАЗ-5350 (6х6) с боевым расчетом в 5 человек.
Потому что проблема решается в один клик на «Алибабе» и стоит 5 евро. Да, вы при этом не сымитируете работу базовой станции и не сможете корректировать огонь артиллерии по скоплению мобильников, но ведь скоплений мобильников в современной войне не наблюдается.
Иногда сигнал GPS действительно забивают военные.
К примеру, в январе 2007-м году, в Сан-Диего, Калифорния, рухнуло все. GPS для садящихся самолетов. Пейджеры для чрезвычайных ситуаций, которыми пользовались врачи в Naval Medical Center. В гавани умерла система навигации, у людей перестали работать сотовые, а из банкоматов нельзя было снять ни цента. Проблема продолжалась 2 часа.
Оказалось, что два военных корабля в гавани Сан-Диего отрабатывали на учениях систему управления кораблем в условиях потери коммуникаций, и для симуляции оных условий заглушили все радиосигналы, — в том числе и для гражданских.
То есть еще раз обратите внимание. Учения были не о том, как можно заглушить все коммуникации. А о том, как в отсутствии этих коммуникаций управлять кораблями.
В 2016 году FAA предупредила пилотов о том, что 7 июня с 9:30 до 15:30 GPS не будет действовать на высоте 50 футов от уровня моря в радиусе 470 км — на всем пространстве над Лос-Анджелесом, Сан-Франциско и Лас-Вегасом. Причиной было как тестирование РЭБ в Naval Air Weapons Station at China Lake, California.
Английский регулятор Ofcom регулярно предупреждает граждан о военных учениях, связанных с глушением на различных частотах. Последние такие учения имели место 19-21 апреля 2022 года, глушилки работали с 08:00 до 18:00 в Солсбери, а частоты глушились в районе 24Мгц.
Как мы видим, не одна Россия умеет глушить GPS.
Неоднократно от глушилок страдали и аэропорты, близкие к театру военных действий, — к примеру, аэропорты в Тель-Авиве и в Ларнаке. Они жаловались как на российские, так и на американские джаммеры в Сирии. А всего отчет Secure World Foundation’s 2021 Global Counterspace Capabilities report упоминает о подавлении сигналов GPS Россией в Сирии и на Черном море, Ираном в Персидском заливе и Китаем на островах Спратли, они же Коралловые.
Как работает физика подобного подавления? Послушаем Сергея Подшивалова.
Поскольку сигнал GPS очень слаб, заглушить его очень легко.
Гражданский GPS работает на частоте в полтора гигагерца, что соответствует длине волны в 20 см. Радиоволны этого типа распространяются в зоне прямой видимости. Иначе говоря, глушилка, установленная на равнине на высоте человеческого роста, глушит до горизонта, то есть на расстояние до 4 км.
Это — расстояние, на которое стреляла пушка Армстронга в 1859 году. Это расстояние, на которое стреляли канонерки коммодора Перри. Вы можете сами себе представить результат битвы канонерки коммодора Перри с современным эсминцем.
Но это максимальное горизонтальное расстояние. В горах, в лесу, в городе, — то есть везде, где сигнал наталкивается на какое-то препятствие, это расстояние падает. А если глушилка (или объект, на котором глушат GPS) находится в воздухе, то расстояние, наоборот, растет.
Именно поэтому жертвой копеечных глушилок так часто становятся самолеты, и именно поэтому самолетам запрещено пользоваться GPS как единственным средством навигации.
Кроме того, мощность вашего сигнала (помехи) падает обратно пропорционально квадрату расстояния. На расстоянии в два метра она падает в 4 раза, на расстоянии в 4 метра — в 16 раз, и т.д.
«Предположим, у вас есть глушилка мощностью один киловатт. Чтобы ее запитать, вам достаточно генератора с движком от бензопилы. Если вы хотите увеличить ее дальность в десять раз, то вам надо повысить мощность в сто раз. То есть теперь вам нужен двигатель от трактора. А если вы запитаете глушилку еще в десять раз более мощным двигателем, например газотурбинным от танка, то дальность увеличится всего в три раза. Т.е. переход от бензопилы к танку даст вам увеличение радиуса всего в 30 раз», — говорит Сергей Подшивалов.
Таким образом, рассказы об «уникальных российских глушилках», как мы видим, несколько преувеличены.
Сигнал GPS действительно легко заглушить, но для этого не надо тратить миллиард. Для этого достаточно водителя грузовика, который не хочет платить за проезд по платной дороге, и устройства за 5 (прописью — пять) евро. Что же касается более мощных военных глушилок, — они есть также и у НАТО. Они могут вырубать GPS на сотни миль на территории нескольких штатов.
Можно ли заглушить военный GPS? Да, можно.
«GPS гражданский и военный между собой принципиально ничем не отличаются. Ну да, у военного сигнала полоса в 10 раз шире, плюс он зашифрован (что к помехоустойчивости не относится) но это не суть важно. Подавляются они тоже одинаково. Просто для подавления военного сигнала полоса глушилки должна быть в десять раз больше», — говорит Сергей Подшивалов.
Военные решают проблему подавления GPS двумя способами. Во-первых, ее можно решить сложно и дорого, с помощью фазированной антенной решетки.
Второй путь решения проблемы гораздо проще и дешевле. Мы его уже упоминали. Дело в том, что все самолеты оборудовались различными радио- и инерциальными навигационными системами задолго до появления GPS. И инерциальная система все равно есть в каждом самолете и в каждом военном БПЛА, потому что GPS может быть ненадежен без всяких глушилок.
«Точность инерциальной системы пропорциональна кубическому корню из ее цены. «Суть вопроса, — за час полета накапливается ошибка позиционирования в сотни метров, что абсолютно не критично», — говорит Сергей Подшивалов. Виктор Кевлюк оценивает накопленную ошибку в 300 метров.
Иначе говоря, если забить GPS-сигнал любого военного дрона, он полетит так, как летали самолеты задолго до появления GPS.
Патриотический спуфинг
Может быть, этот дрон можно заманить не туда с помощью фальшивых координат? У такой тактики есть даже специальное новое название: спуфинг — spoofing. Говоря по-научному, Сусанин занимался спуфингом.
У спуфинга та же самая проблема, что «Леера», который наводит артиллерию на скопление мобильников. Первый раз операция проходит чрезвычайно успешно. А во второй раз мобильников никто с собой не берет.
Первые попытки спуфинга были чрезвычайно успешны.
Например, в 2012 году профессор Тодд Хамфрис из университета Сarnegie Mellon заспуфил яхту за 80 миллионов долларов. Эксперимент проходил с полного согласия владельцев яхты.
«Мы контролировали 80-миллионную яхту с помощью коробочки, которая стоит 2 тыс. дол, — говорил профессор Хамфрис. — Мы потратили лишний год или два и добились, чтобы наши сигналы в точности соответствовали тому, что должен видеть приемник. Ведь вы можете наблюдать до 10 сигналов в любой данный момент. Мы получали эти сигналы тоже, и мы генерировали сигналы, которые были не просто идеальными копиями, а которые были также идеально направленными, — это делает перехват управления совершенно незаметным. Никто даже не вздрогнул».
Профессор Хамфрис предложил шифровать сигнал гражданского GPS, или добавлять к сигналу шифрованную часть, чтобы сделать такой спуфинг невозможным.
Параллельно с экспериментами процессора Хамфриса спуфинг в промышленных масштабах стала использовать Россия. Например, спуфинг использовали, чтобы скрыть координаты знаменитого дворца в Геленджике.
Доклад вашингтонского Center for Advanced Defense Studies (С4ADS) насчитал около 4600 случаев спуфинга в акватории Черного моря между 2016 и 2018 годами, включая случай, когда во время визита президента Путина в Анапу капитаны иностранных судов, идущих в Новороссийск, вдруг обнаружили, что их GPS сообщает им, что они находятся в 26 км от Геленджика.
Но легко заметить, что все эти случаи спуфинга, мягко говоря, не были успешны. Ровно наоборот, они привлекли внимание. Никто из капитанов и знать бы не знал, что в Анапу приехал Путин, если бы внезапно их электроника не стала им показывать, что они вот-вот поплывут по горам Кавказа. Это был как раз тот классический случай, когда некое мероприятие, проделанное, чтобы пустить пыль в глаза начальнику («Владимир Владимирович, мы тут сбили с курса все сухогрузы в Черном море, чтобы никто не мог в вас прицелиться») на самом деле, с точки зрения реальной безопасности, работало в чистый минус.
Теоретически спуфинг возможен потому, что приемник не знает, откуда приходит сигнал. «Многие считают, что приемник «видит» спутник и его положение на небе, — объясняет Сергей Подшивалов. — На самом деле это не так. Приемник знает, где в небе находится спутник, получает сигнал и вычисляет свою позицию. Спуфер посылает все эти сигналы — 11-12 сигналов спутников — с одного устройства. Это, грубо говоря, как если бы к вам пришли 12 писем с адресом отправителя «Бирмингем», «Вашингтон», и т.д. И вы решили, что они отправлены из всех этих мест. На самом деле они от мошенника. Этот мошенник даже на почту не заходил. Он сидел рядом с почтовым ящиком получателя, подделывал обратный адрес, и засовывал в ящик письма».
Даже тот факт, что военный сигнал GPS зашифрован, не спасает положения, — его структура тоже хорошо известна, и ее часто используют продвинутые гражданские приемники.
Однако есть и маленькая деталь. Для того, чтобы начать работать, спуферу надо также быть и джаммером. Ему надо не просто послать свой сигнал — ему надо заглушить чужой, что предполагает резкое скачкообразное изменение мощности сигнала. Современные военные аппараты научены ловить такие скачки мощности и при первом же подозрении, что их пытаются обмануть, переходить на движение по инерциальной системе. «Вообще спуфинг пока — это больше разговоры, чем реальность», — говорит Сергей Подшивалов, — больше всего про него пока говорят те, кто продает антиспуфинговые устройства. Они рекламируют свой товар».
РЭБ против наземных войск: выигрывает Starlink
И тут вы скажете: да бог с ним, с беспилотником! Если мы включим «Леер», мы лишим связи и GPS-ориентации войска противника. Они не будут знать, где они находятся. А вы же сами говорите, что ориентирование на местности для армии — это проблема номер один.
Вот именно. Это проблема номер один. Особенно — для армии, которая сражается в чужой местности.
Что должно было происходить с российскими войсками в Украине в теории и что с ними происходило на практике?
Посмотрим.
Российская теория радиоэлектронной войны предполагала, что GPS противника будет заглушен доблестным российским РЭБ, а сами российские войска будут пользоваться ГЛОНАСС, работающим на другой частоте.
Кроме этого — на тот случай, если противник заглушит ГЛОНАСС, предполагалось ориентироваться по картам. Сильно подозреваю, что последнее решение было принято генералами, которых последние 20 лет возит шофер и которые просто не подозревают глубины и размера революции, совершившейся в ориентировании.
Кроме этого, у всех российских солдат перед границей поотбирали мобильники. Это происходило по двум причинам. Во-первых, российские начальники знали, что есть РЭБ, которая отслеживает скопления мобильников и не доверяли солдатам, что те способны подойти к делу ответственно и использовать, к примеру, мобильники в авиарежиме.
А во-вторых, начальники не доверяли солдатам вообще. Они прекрасно знают, что они набирают в войска человеческий материал такого качества, который плохо принимает самостоятельные решения, если это, конечно, не решение украсть мультиварку. Они вообще не хотели, чтобы солдат самостоятельно ориентировался.
Если он будет ориентироваться самостоятельно, то он еще, чего доброго, сбежит или перейдет на сторону Украины.
Поэтому философия российской армии была другая. Солдат идет, куда приказывает офицер, а вот уже офицер ориентируется с помощью комплекса ГЛОНАСС или карт и получает команды из центра по закрытой связи.
«Закрытая связь и спутниковые приемники для ГЛОНАСС в российской армии существовали, но только от уровня бригады ВДВ или пехотной дивизии», — говорит военный эксперт Олег Жданов. Построены они были, разумеется, на основании западных компонентов.
При этом сами генералы не знали, как ими пользоваться.
«Российская армия построена как советская, — говорит Жданов, — генерал не набирает номер телефона. Ему дают трубку. И он не знает, как ее использовать, а использовать ее довольно сложно. Если это цифровая станция — то там надо быть на нужном канале, иметь нужный номер кода, и часто бывало такое, что связист, который должен был подавать трубку генералу, тоже мог эту станцию не учить, а учить в училище что-то другое».
В итоге сложилась фантастическая ситуация. В 21-м веке, когда любой ребенок может ориентироваться по приборам спутниковой навигации в незнакомой местности, российские войска ориентировались по устаревшим советским картам 1987 года выпуска, на которых были изображены города, которые переименовали, и дороги и мосты, которых больше не было.
А украинские войска? Так они, как Сусанин, и так знали, где находятся, особенно тероборона.
«У самолетов есть режим «свободной охоты», — говорит полковник ВСУ и бывший военный летчик Роман Свитан. — Это когда самолет летит в полном радиомолчании и без полетной карты вдоль линии фронта и сам выбирает, на что ему охотиться. Еще с 2014-го года, когда я воевал на Донбассе, мы ввели аналогичную практику для наших ДРГ. ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) двигалась в режиме полного радиомолчания и сама выбирала цели. Местность она знала наизусть».
То же самое происходило в Харькове. «В четыре утра мы узнали, что началась война, — рассказывает Константин Немичев, один из командиров харьковского «Азова», — в четыре пятнадцать мы начали рассылать смски бойцам, в восемь наши добровольцы выстроились на плацу, а уже вечером приняли первый бой». Для всего этого добровольцам «Азова» не нужна была координация с центром. Им нужно было только свое собственное решение. И каждую подворотню в Харькове, в который прорвался небольшой — 150-200 человек — российский десант, они знали наизусть без всякого GPS.
Да, отсутствие GPS и связи — вещь крайне неприятная. Максим Жорин описывает ее так:
«Одна из проблем для бойцов, у которых нет связи с вышестоящим командиром, — у них очень часто начинаются околопанические настроения. Тебе кажется, что ты остался один, решения надо принимать самому, такая ситуация очень сильно напрягает».
Жорин рассказывает, что во время одной из операций подразделение чуть не потеряло группу бойцов из-за того, что подразделению пришлось внезапно отступить, а группу предупредить было невозможно.
«Она не знала, что поменялась обстановка и туда, откуда они ушли, уже нельзя было возвращаться», — говорит Жорин.
Однако группа, оставшаяся за линией фронта, в конце концов вышла к своим. Как? Самостоятельно принимая решения. «Своей смекалкой и упорством, — говорит Жорин, — они сами начали оценивать обстановку, двигались по ночам, прощупывали дороги».
При этом Максим Жорин подтверждает, что для российских войск отсутствие связи было куда более губительно. «Из-за того, что не было связи, у них терялись части подразделений, которые попадали в плен, или у них терялась связь с командирами и они не знали что делать дальше».
Но и это еще не все. Потому что с того момента, когда Илон Маск начал поставлять украинцам Starlink, РЭБ перестал на них действовать. «Starlink сейчас играет роль криптографической защищенной связи для украинских военных, и российские средства РЭБ на него не действуют», — отмечает Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team.
Благодаря наличию уже упоминавшейся фазированной решетки все попытки российской РЭБ заглушить Starlink терпят неудачу.
Таким образом, мы можем констатировать, что все миллиарды, потраченные на РЭБ, якобы вырубающий РЛС эсминца, в реальных боевых условиях оказались неспособны справиться с гражданской (!) общедоступной (!) технологией, а «Леер-3» оказался совершенно бесполезным, потому что связь с сотового телефона через Starlink при использовании мессенджера никак соту не задействует. И «Леер-3» такой телефон обнаружить не может.
В общем и целом, при всех проблемах, связанных с лишением связи и ориентации, та армия, которая проявляла инициативу и действовала на знакомой местности, — выигрывала, а та, которая запрограммирована на строгое послушание и действовала в незнакомой местности, — проигрывала.
Так произошла беспримерная в истории войны история. За свои же собственные деньги российские войска выкололи себе глаза.
«Мы встречали случаи, — говорит Олег Жданов, — когда устаревшая аналоговая электроника российских РЭБ вырубала российские же системы связи, а на наши, более продвинутые, не действовала».
И теперь мы возвращаемся к главному. К тому, почему все это происходило. Как устроена армия — так устроено общество.
В увлечении Кремля, Путина и верхушки армии идеей РЭБ мы видим сразу несколько диагнозов.
Первое. РЭБ — это идеальное оружие для армии, которая занимается фейками. Вам не надо вообще демонстрировать никаких реальных побед. Вы можете облететь натовский эсминец и сказать, что он побежден и в шоке.
Вам не надо сбивать натовских ракет. Достаточно сказать, что их отклонили. Вам не надо сбивать беспилотников. Достаточно подождать, пока какой-то натовский беспилотник сломается и куда-то упадет, — и вы можете с торжеством отрапортовать, что его приземлила российская РЭБ.
Второе.
РЭБ — это идеальное оружие для воровства: стоит дорого, устроено непонятно, реальную эффективность оценить невозможно.
И третье — увлечение Кремля РЭБ, конечно, подспудно выдает их ужас перед идеей сетецентрической армии. Армии, в которой каждый солдат обладает огромной полнотой информации, позволяющей ему оптимально сочетать собственную инициативу с приказами офицеров. Такая армия, с точки зрения Путина и его генералов, не выполняет своей главной задачи. Да, она умеет воевать, но ей нельзя драить сортиры и ее нельзя использовать в качестве пушечного мяса и орудия террора.
Итоги: российский РЭБ против собственных генералов и солдат
Реальных следствий увлечения идеей РЭБ для российской армии было два.
Первое. Беспилотники на наших глазах становятся в новой сетецентической войне ударным оружием номер один. Но в России хороших беспилотников нет. В том числе и потому, что Путину все время говорили, что беспилотники бесполезны. Мы, мол, можем перехватить управление ими или уничтожить связь между беспилотником или командным пунктом.
И второе. В Украине мы наблюдали удивительную картину. Российские колонны тыкались вслепую по украинским дорогам, ориентируясь по картам 1987 года выпуска. Как мы видим, эта картина была связана с тем, что российские генералы думали, что им придется работать в условиях тотального радиоподавления. Мол, ни у кого не будет сигналов, и глупые украинцы потеряют свой GPS и будут слепые, как котята, а мы-то хитрые. У нас будут карты.
Поэтому российская армия потеряла возможность ориентироваться на местности, а украинская армия и добровольцы находились в местности, которая была знакома им как свои пять пальцев и где они при ориентации ни в каком GPS не нуждались.
В результате российская армия, построенная на строгой иерархии, потеряла связь с командованием и не знала, куда идти и что делать, а украинские подразделения превосходно знали, что делать, в любой момент времени, потому что они принимали решения сами.
По словам Алексея Арестовича, советника офиса президента Зеленского, украинское командование восстановило систему координации между частями где-то на третий-четвертый день войны.
Российские генералы обещали Путину, что у них есть средства ослепить противника и разрушить связи в его мозгу. Вместо этого они выкололи себе глаза сами и сами себе сделали лоботомию. Аналогов подобному поведению нельзя найти ни в одной армии мира.
Это прекрасный пример того, что война не прощает вранья.