Александр Шестун: Почерневший Шойгу
Это был самый печальный Парад Победы на моей памяти. Военная техника на Красной площади уже не вызывала гордости. Торжественный марш военнослужащих напоминал мне о десятках тысяч смертей молодых ребят на Украине.
Как отец четырех сыновей я с особой болью в сердце думал о братском кровопролитии. Шестуны родом из Запорожского села Благовещенка Белоцерковского района. Мать моего отца по фамилии Осиновская была жительницей Харькова.
Пребывая в столь гнетущих мыслях, я обратил внимание на мрачное и обреченное лицо министра обороны, принимавшего Парад. Казалось, даже поднимать веки ему было тягостно.
Сергей Шойгу был главой Подмосковья, и мне приходилось общаться с ним по различным служебным вопросам. Само собой, главы муниципалитетов сравнивали его с предыдущим губернатором – Борисом Громовым. Оба руководителя – незаурядные личности (в отличие от нынешнего главы региона). Оба награждены Звездой Героя. Оба до Подмосковья имели опыт работы на федеральном уровне. Оба (второй, правда, уже впоследствии) командовали крупнейшими боевыми войсковыми операциями в сопредельных странах в новейшей истории. Только Шойгу тогда был временным человеком в Подмосковье, что чувствовалось в каждом его шаге. Он никогда глубоко не вникал в суть проблем, а оживлялся только возле камер центральных телеканалов, как мастер пиара. Громов после командования воинским контингентом в Афганистане служил: командующим Киевским военным округом, заместителем министра МИД и МВД, но венцом своей карьеры считал пост губернатора Московской области. Работал с полной самоотдачей, любил Подмосковье от всей души, а жители и муниципальные служащие отвечали ему взаимностью. Борис Всеволодович называл войну в Афганистане фатальной ошибкой, из-за которой развалился Советский Союз.
Сергей Кужугетович открыто призывает идти до победного конца в Украине, не сомневаясь в благих целях и силе российской армии. Может, и почернел он на брусчатке Красной площади из-за того, что уверенность улетучивается с каждым днем?
Прекрасно помню 2013 год, когда Шойгу передавал власть по наследству сыну своего первого заместителя в МЧС и партнера по рыбному бизнесу в компании «Русское море» Юрия Воробьева. Сергей Кужугетович пришел в Дом Правительства Подмосковья на банкет уже в должности министра обороны, воодушевленный и посвежевший. Мой стол был в трех метрах от боярского сословия Воробьевых-Шойгу. Они довольно чокались бокалами, лица светились от счастья. Эйфория! Ярлык на княжение столичной губернии передан в надежные руки, получен пост воеводы. Воробьев-старший тоже попал на теплое место заместителя председателя Совета Федерации. На новоиспеченном главе военного ведомства был шикарный синий костюм из особо тонкой шерсти. Он буквально взлетал по ступенькам сцены для выступления, по-хозяйски щурясь на подчиненных в зале. В тот момент мне вдруг вспомнились слова из древней притчи о жизненных перипетиях: «Так будет не всегда». Мои коллеги по очереди фотографировались на прощание с Шойгу, но мне почему-то не хотелось, хотя я люблю фотолетопись. Было какое-то неприятное предчувствие…
Сегодня, рассуждая в полуподвальной одиночке старинной Каширской тюрьмы о крае пропасти, возле которой стоит солнцеликий Сергей Шойгу в закатных лучах славы, я подумал, что мое нахождение на самом дне не так уж и страшно – падать-то некуда. Горе тщеславному полководцу, сыну Кужугета, если он оставит печальный след в истории ратного дела нашего государства.
P.S. Напоследок анекдот для экс-главы МЧС.
Встречаются два одноклассника.
- Ты знаешь, я на работу в пожарную часть устроился.
- И как там?
- Коллектив дружный, зарплата большая, график удобный. Все отлично, но как пожар, так сразу хоть увольняйся.