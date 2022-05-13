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цены на нефть
Виталий Гайдаев
13 мая 2022, 01:47

Рублевая нефть уходит в дефицит

Доходы от продажи могут не покрыть расходов бюджета

Рублевая нефть уходит в дефицит
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Цена на российскую нефть Urals опустилась до девятимесячного минимума, закрепившись ниже 5 тыс. руб. за баррель. За два месяца Urals подешевела вдвое на фоне снижения долларовых цен и стремительного укрепления курса рубля. По оценкам аналитиков, при сохранении текущих цен и росте расходов до конца года бюджет может закончить его с дефицитом 2–2,5%.

По оценкам издания “КоммерсартЪ”, основанным на данных Investing.com, 12 мая цена российской нефти Urals опускалась до 4,88 тыс. руб. за баррель. Это на 3% ниже значений закрытия 11 мая и минимум значение с 24 августа 2021 года.

Уверенное снижение цены продолжается с начала марта (тогда впервые в истории она достигла 15 тыс. руб. за баррель) и лишь отчасти связано с падением долларовой стоимости, которая с 5 марта уменьшилась лишь на 25%, до $78 за баррель. За это же время североморская Brent подешевела на 17%, до $108 за баррель. На фоне военных действий на Украине и санкций многие европейские потребители уже начали отказываться от Urals, что привело к расширению спреда по отношению к Brent с 10% в начале марта до 30% сейчас.

Однако основной причиной падения рублевой цены и обновления многомесячного минимума стало укрепление российской валюты. Курс доллара на торгах Московской биржи 12 мая достигал отметки 63,2 руб./$, минимума с начала февраля 2020 года. По итогам дня курс остановился на отметке 63,3 руб./$, что почти вдвое ниже значений начала марта.

Давление на курс американской валюты в России оказывает обязательная продажа 80% экспортной выручки. Даже с учетом послаблений ЦБ, позволяющих растянуть продажу на два месяца, предложение не находит достаточного спроса из-за сократившегося объема импорта, падения спроса на валюту со стороны населения и компаний, а также прекращения действия бюджетного правила. По оценке Банка России (.pdf), профицит текущего счета платежного баланса в первом квартале превысил $58 млрд, что более чем в 2,5 раза выше результата годичной давности.

Пока средняя стоимость российской нефти с начала года составляет 7,4 тыс. руб., более чем вдвое выше значения, заложенного в бюджете (3,2 тыс. руб.). Но основной вклад в расчетную величину внесли февраль и март, когда средние цены составляли соответственно 7,5 тыс. и 10 тыс. руб. Это позволило, по оценкам Минфина, свести первый квартал с профицитом 1,15 трлн руб. Но в апреле средняя стоимость упала до 5,8 тыс. руб.

В итоге, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, профицит федерального бюджета в январе—апреле составил около 800 млрд руб., то есть в апреле он был сведен уже с дефицитом около 350 млрд руб.

«При сохранении цены на нефть Urals на уровне 5 тыс. руб. за баррель до конца года нефтегазовые доходы, по нашим оценкам, могут снизиться до 8,7 трлн руб. против заложенных в бюджете 9,5 трлн руб.»,— считает господин Васильев.

Возвращение к дефицитности бюджета связано не только со снижением нефтегазовых доходов, но и с ростом расходов. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, власти уже объявили о дополнительных расходах на поддержку экономики в размере до 4 трлн руб., еще 1,5 трлн руб. потребуется для погашения ОФЗ и выплаты купонов по ним, а также на компенсацию выпадающих доходов из-за невыплаты дивидендов рядом госкомпаний. «Бюджет по итогам года удастся выполнить с умеренным дефицитом (около 2–2,5% ВВП) при заметном увеличении расходов от первоначального плана»,— оценивает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

В таких условиях аналитики не исключают шагов по снижению давления на валюту. ЦБ уже сообщал о планах смягчения требований по обязательной продаже выручки экспортерами.

По мнению Дениса Попова, не стоит исключать и мер по расширению расчетов в рублях за внешнеторговые операции, что может сформировать дополнительный спрос на рубли, особенно в случае дальнейшей деградации геополитической ситуации. Важно, полагает господин Попов, чтобы укрепление не сменилось резким ослаблением, так как волатильность будет негативно влиять на скорость адаптации экономики к текущей структурной трансформации.

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