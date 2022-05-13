Кирилл Рогов: Инерционный сценарий – победа партии деградации и второй фронт Украины
Чтобы точнее сформулировать и зафиксировать, да и для тех, кто не любит слушать и смотреть, изложу сценарий, который описал в эфире «Живого гвоздя», он же «Особое мнение».
I
Российская армия так или иначе оккупирует большую часть Луганской области, Донбасса, часть Запорожья и Херсонскую область. Создается сухопутный коридор в Крым. Кремль объявляет о выполнении исторической миссии по денацификации исконно русских земель, отданных Лениным в украинскую националистическую неволю, – освобождении Новороссии.
II
Армия закрепляется на этих рубежах, и отбить их для украинской армии выглядит делом малореальным. Украина не признает оккупации, формально война продолжается, но активные действия не ведутся. Российская армия не наступает, а украинская наталкивается на мощный заслон. Военные действия постепенно затухают. Это стандартный сценарий «замораживания конфликта» на постсоветском пространстве.
III
По факту, Путин победил, т.к. значительно увеличил российскую зону оккупации, проложил коридор в Крым. А российский флот доминирует в Черном море и осуществляет морскую блокаду украинских портов, условием снятия которой является подписание соглашения, закрепляющего фактически сложившиеся рубежи.
IV
Российская экономика выброшена на свалку. Но Путину это все равно, а народ это вполне осознает примерно через год – полтора. Экономика будет деградировать технологически от уровня страны с доходами выше средних до уровня страны с доходами ниже средних (Пакистан, Египет, Нигерия, Филиппины). Но это будет происходить постепенно, а значит – и политический эффект деградации будет размазан.
V
Сейчас Путину важно дотянуть до второй половины июня. И это получится. Дальше общество войдет в летне-отпускной период и протянет его на запасах. В центре политической повестки будут шашлыки и купание. Тем более, что пока более-менее платят работникам остановившихся предприятий, а россияне уверены, что, как и предыдущие кризисы, этот будет скоротечным. И все вернется на круги своя.
VI
Резкое ухудшение будет ощущаться осенью. Сильно вырастет фактическая безработица, а значит – упадут доходы. Технологическая деградация начнет бросаться в глаза. Потери в доходах от санкций против нефти и газа составят примерно 30 - 40% (то есть если цена нефти, скажем, 100 долларов, то для России это будет как при 60, что тоже неплохо).
VII
Однако экономическую статистику будут нещадно фальсифицировать, а попытки публичных проявлений недовольства преследовать по модели преследования антивоенных протестов. Сначала – 10 суток, потом – два года. Это позволит какое-то время сдерживать консолидацию протестных настроений. Это обеспечит временную победу «партии деградации».
***
Сценарий – не предсказание. Это значит, что есть значительная вероятность развития событий по этой траектории, не более того. В данном случае речь идет об инерционном сценарии, т.е. таком, который основан на продлении трендов сегодняшнего дня. Однако сценарий позволяет нам увидеть будущие вызовы и подумать над тем, что может быть противопоставлено такому развитию событий.
Главный вызов этого сценария для Запада и Украины – это украинская экономика. Собственно, уже сегодня это ГЛАВНЫЙ вызов, который вытесняет главную проблему марта-апреля – проблему вооружения украинской армии.
Сегодня Украина живет экономически за счет западной помощи. Но в сценарии замораживания конфликта так продолжаться долго не может. Более того, в условиях, когда украинская армия потеряет эмоциональное преимущество успешного сопротивления превосходящим силам, перспектива невозможности скорого возвращения территорий станет очевидной, а потери войны будут ощущаться особенно остро – все это приведет к эмоциональному упадку и обострению внутриполитических противоречий.
Только масштабный экономический проект может открыть для Украины «второй фронт». Этот экономический проект должен учитывать как утрату морских путей, так и продолжение войны – вероятность удаленных ударов по инфраструктуре, которыми путинский режим будет стремиться принудить Украину к заключению пусть промежуточного соглашения, признающего фактические рубежи. Несмотря на это, он необходим сегодня Украине, чтобы выстоять, не меньше, чем оружие в предыдущие два месяца.