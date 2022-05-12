Меню
Техномир
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
коррупция
12 мая 2022, 00:22

Отсутствие защиты, некомпетентность или диверсия

Эксперты о падении RuTube, в который власти вкладывали миллиарды рублей

Отсутствие защиты, некомпетентность или диверсия

Некомпетентность руководства сервиса, применение новых технологий для кибератак и внутренний саботаж могли стать причинами взлома RuTube, говорят эксперты. Российский «аналог YouTube», в который администрация президента РФ вкладывала миллиарды рублей, перестал работать утром 9 мая. Виноват в этом экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, который курирует развитие сервиса, сообщил исполнительный директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев. Сам Жаров за 10 месяцев работы над созданием RuTube заработал в семь раз больше, чем за 8 лет работы в РКН, — почти 300 млн рублей.

***

По словам Климарева, группировка Anonymous, представители которой заявили о своей причастности к взлому RuTube, вряд ли была в этом замешана:

Скорее всего, это взлом с уничтожением данных, но это точно не группировка Anonymous, которая на такое не способна. Есть киберармия Украины, которая «дедосит» Госуслуги РФ, есть пророссийские такие же группировки, которые пытаются организовать похожие атаки на украинскую инфраструктуру. Но никто из них не может взломать RuTube с миллионами пользователей, иначе все подобные сервисы были бы уже взломаны. Масштабный сбой в работе видеохостинга означает, что в этом сервисе вообще отсутствовала информационная безопасность, им управляют некомпетентные люди.

В ходе стрима на канале «Ходорковский Live» Климарев, говоря о структуре RuTube, провел аналогию с устройством библиотеки:

Представьте себе это в виде библиотеки. У вас лежат по полочкам файлы с видео, и что вам надо, чтобы достать необходимое видео? Вам нужен каталог, метаданные. Если б я хотел испортить RuTube, я бы стер метаданные. В итоге у вас все видео есть, но вы не можете достать его, как это просит пользователь. То есть был сожжен каталог библиотеки. Восстановление этих данных — это восстановление данных по миллионам роликов.

«Но что конкретно случилось, мы не знаем, потому что RuTube молчит и не скажет, что произошло, а если скажет, то наврет. Но есть еще две версии, помимо некомпетентности руководства сервиса: применение новых технологий для кибератак и внутренний саботаж, — сообщил эксперт в разговоре с The Insider. — Если это саботаж, то, скорее всего, нашлись неравнодушные люди внутри RuTube, которые устроили диверсию. Я склоняюсь к хакерской атаке. Возможна и комбинация из этих вариантов — это могли сделать хакеры при помощи инсайдера внутри».

Климарев также отметил, что в происходящем с RuTube виноват экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, курирующий развитие российского видеохостинга:

Вся ответственность за то, что происходит с RuTube, лежит лично на Жарове, потому что он создавал эту систему, он проталкивал политические решения, вынуждавшие госорганы и вузы пользоваться RuTube, он убеждал всех, что RuTube — это замена YouTube. Продвигая по служебной лестнице лояльных, Жаров оттеснял на второй план более компетентных сотрудников, которые к тому же могли не поддерживать войну [в Украине].

Эксперт Алексей Шкиттин в разговоре тоже усомнился в том, что разработчики RuTube соблюдали хотя бы элементарные правила безопасности:

Судя по тому, что в RuTube не могут даже поставить нормальную заставку, ситуация у них крайне паршивая. Резервные копии всегда есть, но вопрос в том, как именно они их хранят и добрались ли до них хакеры. Думаю, само хранилище вряд ли пострадало, так как оно, скорее всего, отдельно от движка системы должно стоять (если же нет, тогда разработчики RuTube — феерические дураки). Думаю, кто-то просто уничтожил сам движок сайта и все, что на нем было, включая личные кабинеты пользователей. Конечно, все эти данные сохранились в платежной системе, которая осуществляет биллинг, но забирать их по API теперь некуда.

Если все, что представляло собой систему стриминга видеофайлов, удалено, надо разворачивать все заново из места, где они ведут разработку и хранят бэкапы. Для этого обычно используют отдельные серверы. Если до них хакеры не добрались, то есть шанс, что за какое-то время удастся восстановить работу сервиса. Но если хранили все в одном месте, то тогда «шеф, все пропало». В таком случае придется заново все собирать из кусков и лепить на скорую руку что-то работоспособное.

Но более-менее очевидный сценарий выглядит, скорее всего, так: с большой долей вероятности у них просто нет разработанного плана восстановления, как вести себя в данном случае, и они фактически вырабатывают его сейчас на ходу. Плюс, похоже, они пока не нашли уязвимость, а при такой ситуации нет смысла разворачивать систему из бекапа, даже если он и есть, ее все равно снова взломают и положат.

Провал интернет-проекта «Телевизор»

Активные попытки российских властей популяризировать RuTube начались в 2020 году после отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и митингов в его поддержку. В 2021 году к топовым российским блогерам начали поступать предложения перейти в RuTube и публиковать свой контент там. Как сообщил один из таких блогеров, ему предложили зафиксировать месячный доход от канала и добавить к этой сумме треть — получившуюся цифру выплачивали бы как зарплату. Средства на это выделял «Газпром-медиа» (ГПМ) «или связанное с ними агентство», говорил блогер.

«Это госструктура, они пытаются интернет превратить в телевизор, где нельзя ни комментировать, ни узнать просмотры», — так характеризовал RuTube продюсер крупного YouTube-канала, клиентам которого тоже поступали предложения сменить видеохостинг.

Уже тогда в RuTube действовала цензура: в контенте не должно было быть «шуток и вопросов на религиозные и политические темы».

Наряду с ГПМ в RuTube инвестировал и Институт развития интернета (ИРИ). Его возглавляет бывший сотрудник администрации президента Алексей Гореславский, а в наблюдательный совет входит первый замруководителя АП Сергей Кириенко.

На развитие RuTube выделялись миллиарды рублей, говорилось в расследовании «Агентства» и «Важных историй». Резко выросли и доходы бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова, который в качестве главы ГПМ курировал проект. Всего за 10 месяцев работы над созданием RuTube он заработал в семь раз больше, чем за 8 лет работы в РКН. Его доход за неполный 2020 год составил 299 млн рублей. А во время работы в Роскомнадзоре в 2011–2018 годах Жаров заработал всего 36,5 млн рублей.

Проработав в ГПМ всего около года, Жаров стал обладателем огромной резиденции в элитном коттеджном поселке Павлово Истринского района Подмосковья.

С начала 2022 года в RuTube стали буквально сгонять аудиторию. На площадку переводили госучреждения, упрощали модерацию для окологосударственных компаний и разными способами привлекали популярных блогеров. После начала российского вторжения в Украину на RuTube переехали многие российские телеканалы. Их каналы в YouTube были заблокированы. А в начале апреля Минобрнауки отправил в вузы письма с рекомендацией перенести контент с видеохостинга YouTube на российские платформы RuTube и VK.Video.

Материалы по теме
Хакеры из группировки Anonymous заявили, что Rutube после взлома «исчез навсегда»
Гульбахор и Саодат спешат на помощь
Региональных чиновников обяжут сообщать о попытках склонить их к коррупции
Сейчас на главной
В мире
Сенат Чехии признал геноцидом вторжение России в Украину
Сенат Чехии принял резолюцию, в которой вторжение российской армии на территорию Украины названо геноцидом. Решение опубликовано на сайте Сената
«Rutube», возможно, «исчез навсегда»
хакеры
«Rutube», возможно, «исчез навсегда»
Хакерская группировка Anonymous заявила, что Rutube, который российские власти называют отечественным аналогом видеохостинга YouTube, возможно, «исчез навсегда».
Гастроли патриотов
Музыкальный марафон
Гастроли патриотов
В апреле - начале мая в российских регионах прошел марафон «Za Россию». На него власти потратили рекордную сумму - почти 100 млн рублей. Артисты заработали на патриотических концертах крупные гонорары, а приглашал их близкий Кремлю Экспертный институт
ЕС может предоставить Венгрии компенсацию в обмен на поддержку эмбарго российской нефти
эмбарго на поставки нефти
ЕС может предоставить Венгрии компенсацию в обмен на поддержку эмбарго российской нефти
Евросоюз может предоставить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы премьер-министр страны Виктор Орбан поддержал шестой пакет санкций против России
Военно-морской флот США представил свой первый в истории подводный беспилотник
Военные беспилотники
Военно-морской флот США представил свой первый в истории подводный беспилотник
Беспилотник, получивший название «Косатка», является продуктом проекта Orca в рамках военного контракта, заключенного с Boeing на сумму около 274 миллионов долларов
Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
курс рубля
Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
Ассоциация трейдеров развивающихся рынков рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи
Робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше» Роскосмоса
робот федор
Робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше» Роскосмоса
Человекоподобный робот-космонавт Федор заявил об отказе участвовать в «фашистском шабаше», который устроили государственная корпорация Роскосмос и ее глава Дмитрий Рогозин
Украина предупредила «Газпром» о прекращении приема газа для транзита через Луганскую область
украинский газовый вопрос
Украина предупредила «Газпром» о прекращении приема газа для транзита через Луганскую область
Украина предупредила о прекращении приема газа для транзита в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков»
Семья Ротенбергов обходит западные санкции с помощью бывшего омоновца
олигархи
Семья Ротенбергов обходит западные санкции с помощью бывшего омоновца
Журналисты выяснили, что владельцем роскошной яхты семьи Ротенбергов значится человек, который работал смотрителем их дома в Финляндии. Изначально бывшего омоновца нанимали в качестве телохранителя
Авторская колонка
Большая разница
В разговоре с итальянским корреспондентом - я сейчас говорю с журналистами куда больше, чем мне хотелось бы, но стараюсь не отказывать никому, особенно русским медиа - возник вопрос о том, насколько нынешняя ситуация похожа на СССР 1980-х и Российской империи перед Революцией. С одной стороны, похожа, с другой - есть разница
Сонин Константин
Германия заявила о планах «навсегда» отказаться от энергоресурсов из России
эмбарго
Германия заявила о планах «навсегда» отказаться от энергоресурсов из России
8 мая страны «Большой семерки» (G7), куда входит Германия, договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести вслед за США эмбарго
Главы Томской области и Кировской области объявили об уходе в отставку
губернаторы
Главы Томской области и Кировской области объявили об уходе в отставку
Первым о своем увольнении по собственному желанию сообщил глава Томской области Сергей Жвачкин. В своем телеграм-канале он заявил, что в январе ему исполнилось 65 лет, а 17 марта «исполнилось 10 лет его губернаторства»
Минфин прогнозирует рекордное падение российской экономики из-за санкций
ВВП
Минфин прогнозирует рекордное падение российской экономики из-за санкций
Внутренний прогноз ведомства предполагает падение ВВП в текущем году на 12%. До этого рекордное падение ВВП было зафиксировано в 1994 году. Тогда показатель упал на 12,6%
Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»
реджеп эрдоган
Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»
Евросоюз в последние годы отошел от своих основополагающих принципов и «находился под влиянием краткосрочной политики» стран - членов объединения
Общество
«Главная причина - совесть»
Журналисты «Ленты.ру» утром 9 мая в День Победы опубликовали на сайте издания публикации с критикой спецоперации российской армии в Украине и президента Владимира Путина. Главу государства журналисты назвали диктатором
В ЕС предложили направить арестованные валютные резервы России на восстановление Украины
Центробанк
В ЕС предложили направить арестованные валютные резервы России на восстановление Украины
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель предложил странам собза рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка России
Бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался после антипохмельного сеанса
гибель бизнесменов
Бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался после антипохмельного сеанса
Во время сеанса лечения ядовитой жабой и методом купания в крови петуха Субботину стало плохо с сердцем. Подмосковные шаманы решили не вызывать «скорую помощь», а просто дали клиенту корвалол и уложили спать
В Мадриде неизвестный с флагом Украины напал на участников акции «Бессмертный полк»
бессмертный полк
В Мадриде неизвестный с флагом Украины напал на участников акции «Бессмертный полк»
В Мадриде мужчина с украинским флагом напал на участников парада «Бессмертный полк», который традиционно проводится в разных городах мира 9 мая или накануне