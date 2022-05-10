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Редакция
10 мая 2022, 19:27

Семья Ротенбергов обходит западные санкции с помощью бывшего омоновца

Соблюдение санкций против российских олигархов усложняется сложными схемами регистрации собственности через офшоры и подставных лиц

Семья Ротенбергов обходит западные санкции с помощью бывшего омоновца

Российский олигарх Аркадий Ротенберг обходит наложенные на него Евросоюзом санкции при помощи подставных лиц. Об этом свидетельствуют данные, полученные редакцией журналистских расследований Yle MOT.

Журналисты выяснили, что владельцем роскошной яхты семьи Ротенбергов значится человек, который работал смотрителем их дома в Финляндии. Изначально бывшего омоновца нанимали в качестве телохранителя.

Семеро членов семьи Ротенбергов попали в санкционный список ЕС и США. У двух из них – Бориса и Романа – есть финское гражданство. Санкции против ближайшего окружения Путина начали вводиться после аннексии Россией Крыма и были расширены после нападения на Украину в этом году.

Ротенберги стараются обойти эти санкции, переписывая имущество на своих родственников и подставные фирмы или частные лица, или пряча его в офшорах. Властям западных стран сложно расследовать эти запутанные цепочки, что снижает эффективность санкций.

Наглядный пример этого произошел на Мальте, которая предоставляла выгодные налоговые условия иностранным инвесторам и служила своеобразным европейским офшором. В 2016 году мальтийская юридическая контора помогла зарегистрировать в стране яхту M/Y Rahil. Ее стоимость, по оценке экономического издания Forbes, составляет 35 миллионов евро, однако на средиземноморских курортах это не редкость, а многие дороги суда ходят под флагом Мальты.

Но в сентября 2021 года яхтой заинтересовались(siirryt toiseen palveluun) мальтийские власти. Комитет, отвечающий за надзор над соблюдением санкций, оштрафовал(siirryt toiseen palveluun) юридическую фирму на 800 евро. Причиной стало то, что владельцем яхты оказался Аркадий Ротенберг, находившийся в санкционном списке. В соцсетях можно найти фотографии, на которых племянник Аркадия Роман отдыхает на яхте. Forbes тоже выяснил(siirryt toiseen palveluun), что Rahil принадлежит Аркадию Ротенбергу.

Юридическая фирма оплатила штраф, но подала апелляцию на это решение в суд. По их словам, владельцем яхты является не Ротенберг, а 52-летний гражданин России Александр Козлов, на которого санкции не распространяются.

В начале мая яхта Rahil пришвартовалась в порту Марселя на юге Франции. Это удивительно по той причине, что большинство яхт олигархи постарались вывезти с территории ЕС, чтобы их не арестовали.

Настоящего владельца яхты редакция MOT вычислила совместно с международной ассоциацией журналистов OCCRP(siirryt toiseen palveluun). Формально судно записано на компанию Medexlite, зарегистрированную на офшорных Британских Виргинских островах. Ей же, в свою очередь, владеет люксембургская организация Medexlite Société Civile Particulière. В ее документах и значится владелец: Александр Козлов.

Но кто такой этот Козлов? В открытых источниках о нем информации практически никакой нет. В торговом реестре Финляндии хранится копия его паспорта, но больше никаких сведений не значится.

По данным источников MOT, Козлов – бывший сотрудник ОМОНа. С 1999 по 2009 год он принимал участие в Чеченской войне. После увольнения из ОМОНа он стал телохранителем.

Его новым работодателем стала семья Ротенбергов. Несколько лет Козлов занимался обеспечением их безопасности. Параллельно с этим он управлял их объектами недвижимости в Финляндии и даже короткими периодами жил в стране.

Редакции Yle MOT не удалось связаться ни с Александром Козловым, ни с Борисом Ротенбергом, чтобы получить у них комментарии по поводу изложенных в статье фактов.

Сложные цепочки

Российские олигархи несколько десятилетий пользовались подставными лицами и фирмами, чтобы скрывать свое имущество. После введения санкций против России это стало значительной проблемой для стран ЕС.

После нападения России на Украину европейские страны конфисковали(siirryt toiseen palveluun) имущество российских олигархов на сумму более чем 30 миллиардов евро. Среди конфискованного были яхты, чьи настоящие владельцы неизвестны. А сложные схемы владения через офшоры усложняют выяснение, кому они принадлежат на самом деле.

Эффект от санкций против олигархов, вводимых с 2014 года, остался незначительным. Состояние Аркадия Ротенберга за последние годы только выросло. Путинское правительство отдавало множество подрядов компаниям, которыми владеет Ротенберг: в частности, строительство моста(siirryt toiseen palveluun) между Россией и аннексированным Крымом было выполнено фирмами бизнесмена.

В 2018 году редакция MOT сообщала о том, что Аркадий Ротенберг переписал многое из своего имущества на своего сына Игоря, который не был объектом санкций. Он также приобрел(siirryt toiseen palveluun) в Нью-Йорке предметы искусства на 15 миллионов долларов при помощи подставных лиц. Несмотря на санкции, Ротенберг продолжил вести обычную жизнь олигарха, включающую в себя роскошные яхты, бизнес-джеты и элитную недвижимость.

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