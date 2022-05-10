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10 мая 2022, 19:06
Константин Сонин: Большая разница
Сонин Константин

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

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Константин Сонин: Большая разница

Константин Сонин: Большая разница

В разговоре с итальянским корреспондентом - я сейчас говорю с журналистами куда больше, чем мне хотелось бы, но стараюсь не отказывать никому, особенно русским медиа - возник вопрос о том, насколько нынешняя ситуация похожа на СССР 1980-х и Российской империи перед Революцией. С одной стороны, похожа, с другой - есть разница.

Похожа в том смысле, что для экономиста понятно - страна вползает в очень тяжелый экономический кризис. В кризис такого масштаба, который поставит существование страны в нынешнем виде под угрозу. Не то, что слово «Россия» исчезнет с карты мира - слова «Австрия» и «Венгрия» же не исчезли, когда Австро-Венгрия перестала существовать. Также и СССР превратилось в Россию, потеряв значительную часть «империи». Такие же перспективы сейчас у России. Понятное сходство с СССР в 1980-е и Российской империей в 1910-е.

И всё же кажется, что нынешний кризис более «обратим» что ли. Можно сколько угодно рассуждать о том, что нападение на Украину - это результат и длительной экономической стагнации, и консолидации персоналистского авторитарного режима, и много чего другого, но. Если сейчас, сегодня прекратить бомбить и обстреливать ракетами украинские города, начать вывод войск и переговоры о компенсации ущерба, то тяжелый экономический кризис перестанет быть неизбежным. Новый распад России - новая война на Кавказе, например - перестанет быть хоть маловероятной, но реальной перспективой.

Не надо только говорить, что решение прекратить войну и вывести войска из Украины сегодня не будет принято. Я не об этом. В 1916-м году не было в принципе таких реформ, хоть сколько бы реалистичных, которые могли бы спасти Российскую империю, царя и государство. Речь не про желание-нежелание царя и правительства - даже если бы они пожелали что-то, ничего бы уже не смогли сделать.

Точно также в 1985 году не было уже в принципе никаких реформ, никаких решений Политбюро и ЦК, которые могли бы спасти СССР. Всё, хоть сколько-нибудь реалистичное, и так было сделано, и оказалось ничтожно малым по сравнению с масштабом экономической катастрофы. Если посмотреть литературу, то и сейчас - через сорок лет! - никакой содержательной гипотетической альтернативы не предложено. Планы, которые и тогда были бредовыми, по-прежнему обсуждаются - в основном в части «ещё больше потратить на КГБ» (при том, что страна задыхалась от невероятных, в мирное время, расходов, на оборону и безопасность), но реалистичных альтернативных планов не прибавилось.

А сейчас - альтернативный план, реалистичный в том смысле, что его МОЖНО осуществить, есть. Остановить обстрелы, начать отвод войск и начать переговоры. И я специально это отмечаю, потому что потом, когда пройдет время, будущий историк будет смотреть на этот период и писать «российское правительство не могло». Могло, но не стало. «Путин не мог». Мог, но не стал. Мог предотвратить тяжелый кризис, но не стал предотвращать.

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