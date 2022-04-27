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Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
Авторская колонка
27 апреля 2022, 21:36
Вероника Бирман: Фантазии и реальности нынче пересекаются самым замысловатым образом
Бирман Вероника

Бизнесвумен

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Вероника Бирман: Фантазии и реальности нынче пересекаются самым замысловатым образом

Вероника Бирман: Фантазии и реальности нынче пересекаются самым замысловатым образом

Последние недели реальность вокруг меня трещит по швам. Правда перемешивается с вымыслом, самые сюрреалистические сюжеты оказываются правдой, Пелевин нервно курит в сторонке в обнимку с томиком Омон Ра.

Вот Президент РФ Владимир Путин присвоил элитный «гвардейский» статус 64-ой мотострелковой бригаде за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом». Наградил. За массовый героизм и отвагу. Бригаду, подозреваемую международным сообществом в убийстве каждого пятого жителя Бучи, в массовых изнасилованиях и мародерстве. Без проверок, без следствия. Не просто поверил на слово. Наградил.

Вот большеглазая и очень обаятельная трёхмесячная Кира, так и не узнавшая о том, как интересно может быть жить на этой планете. И её мама, так и не вырастившая дочку. Они погибли в своей мирной квартире симпатичного высотного дома в Одессе от прилёта крылатой ракеты, которая, конечно же, на самом деле поразила «склад». И нам полагается не верить в Киру, фотографиям и интервью отца, зато верить «складу». Зажмуриться, заткнуть уши и верить в «высокоточным по военным».

Вот звание «Героя России» получает грозивший отрезать головы противникам кадыровский Адам Делимханов. Как я понимаю, именно он на видео в посте ниже говорит о том, что «указание президента России Владимира Путина об уничтожении и очистке Мариуполя выполнено». И он теперь Герой России.

Вот позорное видео задержания «покушавшихся на Соловьёва», где позорно всё - от длинной паузы в которой легко открытую по первому стуку силовикам дверь преследуемый не пытается захлопнуть обратно, а силовики не пытаются это блокировать - стороны явно растерялись и думают, что положено дальше по сценарию. До книги с дарственной «подпись неразборчива», тремя копиями игры Sims, коктейлем Молотова в пластиковой бутылке, неизменной нацистской атрибутикой, почему-то поддельными украинскими паспортами и нераскрываемыми личностями размытых на видео преступников, один из которых одет во что-то предположительно тюремное. Я честно пыталась в это всё поверить, отложив на дальнюю полку мозга довод, в котором я не вижу ни одной причины для СБУ хотеть убивать Соловьёва. Но при всём желании дать шанс нашей пропаганде, я вижу только проколы в исполнении методички. Вероятно, хотя бы вместо надписи «подпись неразборчива» должна была быть неразборчивая подпись, а украинские паспорта не нужно было объявлять «поддельными», уж остальное можно было бы списать на тупость недонацистов. Даже три копии игры SIM. Что это - ошеломляющая некомпетентность, или чья-то «итальянская забастовка»? А что «пипл»? Продолжает «хавать»?

А вот старый ролик с многократно зигующим под лозунг «Слава России!» на националистском «Русском марше» Рогозиным. Он нынче глава Роскосмоса в стране, в которой нацизма нет. Он выступал против «улицы Кадырова» в Москве, а я даже не знала, что была такая инициатива. На том же марше присутствовали несколько депутатов и чиновников.

Вот собрание министров обороны из более, чем 40 стран мира, на котором обсуждают вопросы военной помощи Украине не только члены НАТО, но и присоединившиеся Япония и Израиль.

Вот Зеленский - комик и продюсер, остроумно обличающий политические пороки Украины и России со сцены «Квартала-95». Зеленский, поющий трогательные песни про Украину и разыгрывающий понарошку пародийные телефонные переговоры с канцлером Германии, Путиным, президентом США. Вот Зеленский - актёр, играющий роль обычного человека, ставшего президентом в сериале «Слуга Народа». Играющий человека, пытающегося решить критично важные задачи в насквозь коррумпированном государстве, обличающих коррупционные схемы и традиции. А вот - Зеленский - реальный, избранный президент Украины, ведущий реальные переговоры с первыми лицами стран всего мира. Эти переговоры больше не шутка. Общающийся с гражданами страны во время военного положения. Своими гражданам. Легитимный, избранный признаваемый и международно популярный президент.

Украина совершила какое-то демократическое чудо. Вчерашний комик, продюсер и актёр стал реальным президентом страны. А мы пришли туда - впервые в жизни хочется сказать «грязной лапой нашего Мордора», но скажу - нашей «Единой Россией», безнаказанную фальсификацию выборов в которой не доказал только слепой, глухой и одновременно ленивый. Ну вбросили две трети голосов за правящую власть под камерами, ну и ладно. Что в этом такого?! Патриот должен терпеть и сохранять верность отчизне. Значит, настоящий патриот всё стерпит.

И посреди всего этого, в век гуманизации, толерантности и свободного доступа к информации, звенят в ушах голоса людей, мирных сограждан, оправдывающих каждое слово, каждое действие агонизирующего государства. Действия внутри страны, и действия снаружи. Государства без будущего. И что самое страшное, уже даже без великого прошлого. Заслуги прошлого целиком и полностью нивелировало чудовищное настоящее.

А вот я разрабатываю стратегию собственной избирательной кампании в Госдуму. Это просто фантазия, теория - задание в ВУЗе. Специальность такая - политология, политическое управление.

Но на секунду становится страшно.

От того, что параллельные прямые фантазии и реальности нынче пересекаются самым замысловатым образом.

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