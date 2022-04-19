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19 апреля 2022, 18:25
Кирилл Рогов: Русское бесчувствие
Рогов Кирилл

Независимый обозреватель

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Кирилл Рогов: Русское бесчувствие

Кирилл Рогов: Русское бесчувствие

Невозможно читать новости про Украину. Разрушенные дома и города, убитые семьи. Вот эта машина, в которой ехала, спасаясь, семья с двумя детьми. И все они убиты. Убиты. Откинулась голова, странно выгнута шея, скрючена рука. Мальчик. У него в рюкзаке ipad с играми. Просто так, возле дороги.

Это чтобы Украина не вступала в НАТО?

Я сам объясняю, как устроено это. Как устроен мир, в котором люди, спасая свой ближний круг, примиряются с ложью. Но это объяснение - оно нужно для понимания, но ничего не меняет. Спасение своего мира - это содействие или непротивление в уничтожении чужого. И за это нам всем придется ответить.

Это бесчувствие - какая-то страшная тень, родившаяся в недрах постсоветского транзита. Казавшаяся неприятной, но не страшной пеной, и вдруг обернувшаяся русским фашизмом.

Думала ли фрау Мюллер о том моменте, когда еврейские дети заходили, неловко наталкиваясь друг на друга и притихшие, в газовую камеру. Да, ни боже мой, она не желала им зла. Она была немного недовольно показной заносчивостью Запада и еврейского капитала. Она хотела простой Германии без этих новомодных выдумок и гей-парадов.

Конечно, она и правда всех этих подробностей не знала. Но она отлично знала, что у нее есть под рукой вуаль бесчувствия. Которая поможет ей пережить эти смутные времена до той поры, когда уже ничего такого не будет. И мир обретет свои должные формы.

Миллионы людей в России сегодня ждут, когда уже все это закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни. Это и есть вуаль бесчувствия. И пока она есть, ничего закончиться для них не может.

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