Константин Сонин: Санкции, которые всегда с тобой
В чем состоит главный просчет экономистов в российском правительстве
В российско-украинской войне наступила короткая передышка, и есть возможность взглянуть на экономические перспективы России. Боюсь, для профессионального экономиста эти перспективы выглядят мрачнее, чем для широкой публики. Граждане пока столкнулись с частичным замораживанием валютных вкладов, закрытием привычных «Макдональдсов» и быстрым ростом цен на продукты.
Это неприятно, но такие изменения не убивают. Инфляция, даже очень высокая — это, скорее, хроническое заболевание, чем кирпич, упавший на ногу. А вот экономист должен быть сегодня в ужасе — Россию ожидает глубокая рецессия в 2022 году и отсутствие роста после этого. Но главное, если военные действия будут продолжаться, санкции станут только сильнее. И значит, восстанавливаться придётся с низкой стартовой точки и совсем медленно.
Мировой банк только что выпустил прогноз, в котором российский ВВП снижается на 11.2% в 2022 году. Это немного ниже оценки Международного института финансов, который ждёт падения на 15%, и немного выше, чем собственные оценки правительства — около 8%. Разброс прогнозов не должен удивлять — чтобы получить оценку российского ВВП в 2022 году прогнозисту нужно сделать предположения о том, сколько продлится и чем завершится война. Кроме того, в зависимости от развития событий на фронте могут быть введены новые санкции: например, гибель ещё большего количества мирных украинцев может привести к эмбарго на импорт российской нефти. В этом случае нужно будет говорить не о 5-15% спада ВВП, а 20-30%.
Однако разброс оценок не мешает сказать о главном: падение на 10% в 2022 году или даже на 15% — само по себе не проблема. В нормальных ситуациях за таким падением следует небольшой «отскок» и стабилизация, после чего начинается рост.
Но санкции уже, похоже, зашли слишком далеко — стабилизация наступит, скорее, через несколько лет. Экономисты в правительстве — премьер-министр, министр финансов, советник президента по экономике, председатель ЦБ — обманывают президента, граждан и самих себя, когда говорят, что Россия может продолжить стабильное существование при такой изоляции, которая складывается из-за санкций и добровольного ухода мировых бизнесов из России.
Не сможет. Конечно, экономика сама по себе может выдержать три года потерь по 5-10% ВВП в год. Представить, что такие потери может выдержать политическая система – какие бы ни были у неё мощные спецслужбы и полицейский аппарат — практически невозможно.
Трудно понять, что происходит в головах у людей в сложных обстоятельствах, а сейчас и спросить невозможно — ни министры, ни советники, ни центробанкиры не отвечают на вопросы журналистов. Скажем, ЦБ выпустил 18 марта прогноз, опирающийся на какие-то удивительные, судя по выводам, предположения о том, как будут развиваться действия на фронте. По всей видимости, экономисты исходят из предположения о скором разрешении конфликта и отмене большей части санкций.
Но тогда почему не слышно возражений против масштабного наступления на востоке Украины, которое готовится прямо сейчас? Пытаясь, видимо, найти оправдание своим собственным поступкам (как так получилось, что я участвую в работе военной машины, сегодня убивающей женщин и детей?), правительственные экономисты придумали cебе мир, в котором военная победа России, частичная или полная, усиливает её переговорную позицию. Якобы если захватить большую территорию, дойти до Днепра, взять Киев, то можно будет вести переговоры «с позиции силы». Якобы договариваться об отмене санкций станет легче.
Это совершенно не так. Каждый шаг русских солдат по Украине, каждый разбомбленный жилой дом, каждый убитый ребёнок ухудшает переговорную позицию — а значит, и экономические перспективы России. Если число жертв среди мирного населения сильно увеличится, то санкции и международную изоляцию не отменят вовсе, что бы ни происходило на карте военных действий.
Причина состоит в том, что изоляция России — действие всего мира (в основном Запада, но не только), а война идет с Украиной.
Думать, что серьезные санкции отменят без вывода войск — делирий, пребывание в спасительном психологическом пузыре. Уже сейчас трудно себе представить быструю отмену санкций, а после обострения конфликта будет ещё труднее.
С точки зрения экономического анализа, самое лучшее, что могут сделать президент и правительство для России – немедленно прекратить боевые действия и начать вывод войск с территории Украины. Только в этом случае удастся включить снятие самых серьёзных санкций в «пакетное соглашение» и начать восстанавливать экономику.