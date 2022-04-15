Время доносов
В Москве депутаты требуют возбуждать уголовные дела против своих коллег из-за антивоенных высказываний
Во вторник, 12 апреля, целых три российских политика (депутат Московской городской думы (МГД) от КПРФ Виктор Максимов, депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина и депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Дзюба) потребовали правоохранительные органы провести проверку антивоенных высказываний депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина. Этот донос сейчас далеко не единственный в публичной политике — в последнее время депутаты все чаще стали писать запросы в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против своих коллег. «Новая газета. Европа» рассказывает, как донос стал способом продемонстрировать собственный патриотизм и нейтрализовать конкурентов.
***
В прошлую среду, 6 апреля на заседании Московской городской думы обсуждали «национал-предателей». Разговор инициировал депутат от КПРФ Виктор Максимов — мужчина в черной футболке с белой буквой Z на груди. В своем выступлении он заявил, что партия «Яблоко» является «пятой колонной», которая тридцать лет вела подрывную деятельность против России. Максимов обвинил «Яблоко» в том, что присоединение Крыма члены партии называют «аннексией», а «спецоперацию» в Украине — трагедией.
— Как это партия все еще функционирует в юрисдикции России и не признана экстремистской организации? — поднял вопрос на заседании Максимов, попутно обвинив политиков Илью Яшина, Елену Котеночкину, Максима Каца и Бориса Вишневского в распространении «фейков». — «Яблоко» нужно запретить, признать экстремистами.
Ответить на слова Максимова через несколько выступлений решился депутат- «яблочник» Сергей Митрохин. Выступление Максимова мужчина назвал публичным доносом «в духе 1937 года», а самого политика «неонацистом» с «половинкой свастики на груди». В выступлении депутат заметил, что высказывания коммуниста являются прямым следствием государственной пропаганды.
— Уважаемые коллеги, пройдет совсем немного времени и все те, кто сегодня поддерживает, что происходит в результате этой такой называемой военной спецоперации, будут горько сожалеть. Потому что эта спецоперация унесет больше человеческих жизней в сотни, а может и в тысячи раз, чем те жертвы, которые за восемь лет там появились, — говорил депутат во время выступления. — <...>. Сейчас, чтобы отомстить за эти жертвы, готовы пролить кровь не только жителей Украины, стереть с лица Земли украинские города, но и убить неизвестно какое количество наших русских людей.
Выступление Митрохина некоторым депутатам не понравилось. Во вторник, 12 апреля, стало известно, что депутат Максимов, с которым на заседании спорил «яблочник», обратился к прокурору Москвы, Денису Попову с требованием проверить Митрохина на состав преступлений или правонарушений, предусмотренных российским законодательством. В то числе, на предмет соблюдения законов о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России .
— США и их сателлиты фактически объявили нам тотальную гибридную войну. С помощью крупномасштабных санкций и дезинформации они пытаются разрушить страну, — прокомментировал коммунист обращение в своем телеграм-канале. — Считаю настоящим преступлением в такой сложнейший период для России выступать на стороне врага, заниматься антироссийской пропагандой.
Море доносов
Депутат Виктор Максимов был избран в Мосгордуму от партии КПРФ в 2019 году. При поддержке «Умного голосования» Алексея Навального он смог обойти в предвыборной гонке известную предпринимательницу Анастасию Татулову (выдвигалась от «Единой России») и стал самым молодым депутатом созыва — на момент голосования ему был 21 год. В Мосгордуме Максимов состоит в трех комиссиях: по безопасности, спорту и молодежной политике, по образованию, а также по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям. Если верить сайту Мосгордумы, основная работа Максимова — учитель истории и обществознания. В 2020 году он с отличием окончил исторический факультет Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.
В подписи к фотографии обращения в прокуратуру Виктор Максимов обвинил в «антироссийской пропаганде» не только Сергея Митрохина.
По его мнению, в «Яблоке» есть и другие депутаты, которые занимаются «очернением» России и распространяют фейки о ВС РФ.
Пост Максимова репостнул себе в телеграм-канал другой депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин и пообещал обратиться к Генеральному прокурору России Игорю Краснову, если прокурор Москвы Денис Попов не отреагирует на письмо Максимова.
В день, когда Максимов отправил письмо в прокурору Москвы, стало известно о схожем запросе от депутата Госдумы от «Единой России» Виктора Дзюбы (только запрос политик написал на имя главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина). Днем ранее Дзюба выложил в своем телеграм-канале отрывок выступления Митрохина, подписав, что когда-нибудь станет известно, на сколько статей наговорил член «Яблока».
Вечером вторника к «доносам» присоединилась депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, председательница комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей (политик известна тем, что прошлой осенью выступала за запрет показа «сексуальных девиаций» в фильмах на стримингах — ред.). В телеграм-канале Ostanina News женщина опубликовала большой пост, в котором обратила внимание не только на якобы «русофобские» высказывания Митрохина, но и на бездействие председателя Мосгордумы, члена «Единой России» Алексея Шапошникова.
— Вместо того, чтобы одернуть забывшегося патентованного русофоба Митрохина, Шапошников смеялся и ухмылялся во время его речей. Пару раз позвенел в колокольчик и был таков. Не сделал Сергею Митрохину ни одного замечания! Это как вообще понимать? — возмущалась Останина в мессенджере (орфография сохранена — ред.). — Что это за политический экстаз и тихое согласие с антироссийскими заявлениями Митрохина?!
Свой пост Останина попросила считать официальным депутатским запросом и призвала Генпрокурора Игоря Краснова и главу СК Александра Бастрыкина, разобраться с этой «антисоветской колонной» в виде «коллаборации» «Яблока» и «Единой России». Как уточнила «Новой газете. Европа» юрист Анастасия Буракова, даже если запрос остался только в электронном виде в телеграме, он все равно может повлечь за собой проверку правоохранительных органов.
«Новая газета. Европа» обратилась за комментариями к Виктору Максимову и Нине Останиной, однако не смогла получить оперативный ответ. Виктор Дзюба отказался комментировать свой депутатский запрос.
Сергей Митрохин оценивает требования депутатов проверить его на распространение «фейков» язвительно, отмечая, что ситуации не удивлен. По его словам, Максимов — член партии КПРФ, а «история» этой партии и «ее повадки» всем известны.
— Партия стукачей и доносчиков, а он верный ученик Ленина и Сталина. Что тут еще можно добавить, — смеется Митрохин во время нашего разговора. — Я думаю, что это какой-то заказ. Доносчики всегда связаны с людьми во власти и всегда выполняют какой-то заказ.
Как продолжает Митрохин, обращение Максимова в прокуратуру следует также считать продолжением давления на членов партии «Яблоко», которое началось после 24 февраля. Партия последовательно, еще до начала вторжения, выступала против войны с Украиной. С тех пор давлению подверглись члены партии в разных точках страны, в том числе в Пскове, Казани, Владивостоке, Архангельске и других городах (в их квартирах, а также в офисах партии проходили обыски). Как обращает внимание парламентарий, выступление Максимова было направлено не конкретно против Митрохина, а против разных членов фракции. Просто Митрохин единственный из них, кто присутствовал на заседании и смог ответить.
— У нас в субботу будет съезд, наверное, в преддверии съезда решили организовать провокацию, — полагает Митрохин.
О реальных рисках возбуждения уголовного дела депутат говорит уклончиво. С одной стороны, по его словам, в среду, 13 апреля сотрудники Следственного комитета уже отреагировали на обращения политиков и заявили, что будут проводить проверку. С другой стороны, он уверен, что даже с учетом неформально действующей «военной цензуры» в России своим выступлением он ничего не нарушил. Так что даже на фоне всех рисков он сейчас не собирается уезжать из России.
— В моем выступлении нет никаких отклонений [от норм закона]. Пока же не внесли поправку, по которой мы все должны придерживаться одной позиции, сформулированной где-то наверху, — утверждает Митрохин. — Ни в одном слове нет нарушения закона. Надеюсь, что у СК и Генпрокуратуры хватит совести не идти на поводу у этих депутатов.
Вместо парков нацбатальоны
Как рассказывает юрист Анастасия Буракова, сейчас «инструментарий репрессий» за антивоенную позицию в России состоит преимущественно из двух новых статей Уголовного кодекса. Преступлением считается дискредитация Вооруженных сил России (280.3 УК) и за «фейки» о них же (207.3 УК). Для применения первой статьи нужно привлечение к административной ответственности за аналогичное деяние, по второй уголовное дело могут возбудить сразу.
Прецеденты уже есть. 13 апреля, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал художницу Сашу Скочиленко из-за того, что девушка меняла в магазине продуктовые ценники на листовки с информацией о войне с Украиной.
После жалобы покупательницу художницу обвинили в нарушении 2 части статьи 207.3 УК, по этой части ей грозит до десяти лет лишения свободы.
По обвинению в нарушении этой же статьи 14 апреля Горсуд Горно-Алтайска отправил в СИЗО обозревателя и учредителя газеты «Листок» Сергея Михайлова из-за статей, опубликованных в издании. По данным проекта «ОВД-Инфо», сейчас возбуждено 26 уголовных дел по статье о «фейках» о российской армии.
У депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Москвы особых привилегий перед обычными гражданами нет, говорит Буракова. Единственные отличия — в отношении депутата Мосгордумы дело можно возбудить при согласии прокурора Москвы (получить его при желании для следователя не составляет никакого труда), а решение о возбуждении уголовного дела против муниципального депутата принимает руководитель следственного органа по субъекту России.
Митрохин не единственный, на кого российские политики писали «доносы» в различные ведомства из-за антивоенной позиции. Еще в середине марта депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев (раньше состоял в КПРФ) пожаловался на муниципальных депутатов района Куркино за открытое письмо с призывом прекратить войну. Правда обращение он направил заместителю мэра Москвы в правительстве города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову и придрался вовсе не к словам. В запросе Локтев указал, что с 2018 года благоустройство парков на территории округа якобы проходило с нарушениями из чего политик сделал вывод, что полученные «преступным путем» деньги от нарушений в работе муниципальные депутаты могли направлять «на финансирование националистических объединений на территории Украины». Фотографию «доноса» опубликовал у себя в фейсбуке мундеп Куркино Илья Светиков («Новой газете. Европа» не удалось с ним связаться — ред.).
Локтев подтвердил «Новой газете. Европа» подлинность документов. По словам депутата, письмо он направил Бирюкову, потому что его основная претензия лежит в проблематике ЖКХ района. В обращении депутат вспомнил уголовное дело о финансовых нарушениях при благоустройстве нескольких парков Куркино (в подтверждение существования уголовного Локтев прислал от начальника Главного следственного управления Москвы Виктора Городкова от 15 марта, где говорится, что сейчас идет предварительное следствие). Локтев предположил, что средства от благоустройства были направлены «националистам», потому что жители района предоставляли ему материалы о том, что Илья Светиков якобы поддерживает активистов молодежной организации «Национал-Консервативный Комитет России».
Связь Светикова с объединением упоминалась однажды в методичке под названием «Мониторинг деятельности оппозиционных лидеров и инициативных групп районов Москвы». В электронном досье были указаны аффилированность депутатов с политическими фигурами, степень договороспособности и рычаги давления. «Новая газета» в январе пыталась выяснить ее происхождение у правительства Москвы, но безуспешно.
— То, что на руки Светикову досталось обращение к одному из адресатов, а именно Бирюкову, еще раз подтверждает его тесное взаимодействие Светикова с префектурой СЗАО, — говорит Локтев — Первый результат [обращения] — кричащее подтверждение покровительства Светикову со стороны префектуры. Кроме того, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции по СЗАО вновь «вспомнил» про ряд эпизодов и вызвал заявителей, не смотря на то, что уголовное дело возбуждено несколько лет назад.
Возможность «уголовки» из-за отмены конкурса детских рисунков
Однако результаты у «доносов» есть и более явные и касаются они непосредственно вопросов «военного времени». В начале апреля, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн пожаловался в Генпрокуратуру на посты в социальных сетях двух московских муниципальных депутатов — главы Красносельского округа Елены Котеночкиной (на этом посту она сменила политика Илью Яшина в 2021 году) и муниципального депутата района Проспект Вернадского Елены Филиной.
В случае Котеночкиной Хинштейн писал в телеграм-канале, что его внимание привлекли публикации мундепа в интернете.
В одной из них, женщина назвала военные действия в Украине «геноцидом украинского народа» и призвала граждан России присоединиться к антивоенному движению, в другой — объясняла, как призывникам избежать участия в войне с Украиной, в третьей — поддержала президента Украины Владимира Зеленского. Уже на следующий день, 6 апреля, депутат сообщил, что Генпрокуратура усматривает в заявлениях и выступлениях Котеночкиной все признаки уголовного преступления по пунктам «а», «д» 2 части статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение «фейков» о ВС России с использованием служебного положения и по мотивам политической ненависти). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, Хинштейн опубликовал постановление о направлении в СКР материалов прокурорской проверки для возбуждения уголовного дела против политика. Согласно документам, Котеночкина с использованием служебного положения и по мотивам политической ненависти распространяла заведомо ложные сведения о Вооруженных силах России. При этом документы, опубликованные Хинштейном датируются еще 4 апрелем 2022 года.
Шестого апреля, на муниципального депутата также пожаловался депутат Госдумы, член фракции «Новые люди» и координатор «Лизы Алерт» Олег Леонов. В обращении Генпрокурору Краснову Леонов вспомнил одно из заседаний совета депутатов округа Красносельский, на котором политики в знак протеста против войны с Украиной решили отменить в округе проведения конкурса детского рисунка, а также праздников, включая Дня победы.
Леонов считает, что высказывания Котеночкиной на заседания попадают под статью 280.3 УК России, в связи с чем он попросил провести ведомство проверку против мундепа.
Как рассказывает Елена Котеночкина, сейчас ей неизвестно возбуждены ли против нее какие-то уголовные дела. Преследование она связывает в первую очередь с тем, что она должностное лицо. Почему против нее решили выступить именно депутаты Хинштейн и Леонов женщина также не знает, однако, вспоминает, что Хинштейн часто пишет заявления в прокуратуру на граждан. Депутат Леонов, по мнению политика, просто «вовремя вписался».
— Думаю, меня расфорсили, чтобы отвлечь потребителей госпропаганды от войны и сосредоточить их на внутренних врагах, — говорит мундеп. — После того, как прокремлевские телеграм-каналы, Russia Today, [политолог] Владимир Соловьев расфорсили мои высказывания, в совет депутатов стали звонить граждане с вопросами, куда можно на меня пожаловаться. А что, госслужащий не человек и не может иметь своего мнения? Рекомендовала идти им жаловаться, куда захотят.
Угроза «уголовки» из-за депутата Хинштейна сейчас также висит над муниципальным депутатом Еленой Филиной. Внимание политика привлекли посты женщины в фейсбуке, где она писала, что Россия в таком виде, в каком она существует на данный момент, должна быть разрушена и призывала россиян, оказавшихся в других странах, выражать свою антивоенную позицию. Шестого апреля Александр Хинштейн написал, что Генпрокуратура проводит проверку публикаций Филиной, однако, процедура пока не завершена. К какому решению пришло ведомство все еще неизвестно, хоть и Хинштейн в начале месяца обещал завершение проверки в ближайшие дни.
В разговоре с «Новой газетой. Европа» Елена Филина заявляет, что в сложившейся ситуации смешно выглядит то, будто Хинштейн читает ее ленту фейсбука.
— Я его в своей ленте никогда не видела, — смеется женщина. — Как я понимаю, им пользуются как каким-то инструментом. Ему дают какую-то информацию, а он ее выносит в паблик. Понятно, что Хинштейн отродясь не читал моих постов и, как я подозреваю, вообще мало что знает про муниципальных депутатов.
Свою ситуацию, женщина называет «не такой печальной», как у Котеночкиной — еще после ареста на антивоенной акции в конце февраля Филина покинула Россию и ведет свои дела дистанционно. О реальном возбуждении уголовного дела мундеп беспокоится не сильно. Говорит, что все равно не собирается возвращаться в Россию, пока страна «продолжает падать в бездну». В своем фейсбуке женщина продолжает активно высказываться против войны.
«Новая газета. Европа» хотела узнать у Александра Хинштейна, почему он решил лично обратиться в органы с жалобами на муниципальных депутатов, однако, политик не ответил на звонки корреспондента.
Хинштейн прочитал сообщение с вопросами в телеграме, но не отреагировал ни на него, ни на последующее. Олег Леонов также не ответил на сообщение корреспондента.
Политолог Алексей Макаркин говорит, что для активности депутатов сейчас есть несколько причин. Первое — это желание показать свой патриотизм и вписаться в тренд. Как отмечает Макаркин, для КПРФ — это показание единства после того, как в конце февраля три депутата Госдумы от партии, Виктор Мархаев, Михаил Матвеев и Олег Смолин, выступили против войны в Украине.
— Сейчас партия демонстрирует, что она полностью в тренде, патриотична и не то, что не собирается идти против власти, а даже готова идти в первых рядах, — говорит Макаркин.
Несмотря на то, что пока по итогам депутатских запросов ни одного уголовного дела не возбуждено, а вероятность их возбуждения оценить сложно, Макаркин уверен, что доносы являются и политическим инструментом, способным решить вопрос муниципальных выборов осени 2022 года. Если внесистемная оппозиция и часть партии «Яблока» не смогут баллотироваться на этих выборах, конкуренция на голосовании буквально будет представлена «Единой России» и КПРФ.
— В том же Красносельском округе в 2017 году победила команда Ильи Яшина. Сейчас есть желание, чтобы она не победила, — рассуждает политолог. — Даже если уголовных дел сейчас не будет, их угроза все равно ослабит позиции некоторых депутатов. Они будут висеть над ними дамокловым мечом. С таким багажом очень трудно вступать в избирательную кампанию. Так что здесь есть и прагматичный подход.