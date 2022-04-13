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13 апреля 2022, 01:11
Кирилл Рогов: Антисделка века
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Независимый обозреватель

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Кирилл Рогов: Антисделка века

Кирилл Рогов: Антисделка века

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять зачем в Москву приезжал канцлер Австрии Нехаммер? Австрия – наиболее зависимая от российского газа страна ЕС, которая является своего рода хабом не только российского газа на территории ЕС, но и политического влияния Москвы.

Европа действительно зависит от российского газа и не сможет отказаться от него ни в этом году, ни в следующем. Однако эта зависимость носит не инфернально-мистический характер, как например, зависимость российских элит и населения от Путина. Это вопрос инвестиций, хотя и очень больших. Однако если они будут сделаны, то этот разворот приобретет практически необратимый характер. Собственно, об этом, по всей видимости, и приезжал разговаривать Нехаммер. Как наиболее заинтересованный в российском европейском газе лидер, он должен был привезти из Москвы аргументы, предотвращающие или откладывающие принятие ЕС долгосрочных инвестиционных решений и стратегий, позволяющих заместить российский газ на европейских рынках в среднесрочной перспективе.

Схема российских газовых поставок в Европу, разработка которой началась во второй половине 1960х, – самый успешный проект позднесоветской экономики и главный вклад Леонида Брежнева в историю России. Эта схема существовала более 50 лет, в определенной мере ей обязаны советские люди относительным благополучием 1970х, она смягчала последствия развала в 1990е и вносила существенный вклад в экономический рост 2000х. Она же стала своего рода фетишем Путина и путинских олигархов, постепенно трансформируясь в их сознании в мистический грааль и топор войны.

В этом смысле вчерашние переговоры в Москве имели для России историческое значение, несмотря на исключительную скромность их освещения в прессе. Если Европа откажется от российского газа в течение ближайших лет, то переориентировать его на другие рынки будет невозможно, для этого потребуется строительство инфраструктуры, немыслимое в условиях санкций. То есть речь идет о невосополнимых потерях российской внешней торговли в течение десятилетий.

Все это не значит, что слова Нехаммера о том, что основным содержанием беседы стали вопросы достижения мира, гуманитарные аспекты и вопрос военных преступлений российских войск в Буче, не соответствуют действительности. Именно преступления в Буче стали поворотным пунктом в европейском общественном мнении и превратили разговоры об отказе от российского газа из активистской повестки в политический мейнстрим.

К сожалению, по нескольким репликам Нехаммера возникает подозрение, что по крайней мере в части беседы, Путин пересказывал канцлеру последние передачи Владимира Соловьева с Первого канала: об оживающих манекенах, вот это все (интересно, каких министров и генералов арестует Владимир Путин в следующий раз, когда окажется, что сведения, почерпнутые им в передачах Первого, опять не соответствуют действительности). Нехаммер ясно дал понять, что приехал с пустым карманом. А значит, мы скорее всего присутствуем при своего рода газовой анти-сделке, подводящей черту под тем механизмом взаимоотношений России и Европы, который существовал в течение более, чем полувека.

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