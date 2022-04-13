Валерий Авдерин: В Израиле очередной правительственный кризис
Правительство Нафтали Беннета лишилось большинства в Кнессете.
При этом: только за 2021-й год, несмотря на бушевавший в стране ковид, ВВП вырос почти на 10 %.
Средняя зарплата с 17-го по 21-й год (4 года) выросла почти на 16% и составляет 11 тысяч шекелей, что, даже по нынешнему достаточно условному курсу, больше 280 тысяч рублей. Правда, в Израиле и налоги выше, и коммуналка, и транспорт дороже… Но всё равно, на свои 11 тысяч израильтянин может позволить себе вдвое-втрое больше, чем россиянин на 52 тысячи рублей средней российской зарплаты.
Ещё большой вопрос: многие ли россияне получают эту среднюю зарплату? В Израиле такого сильного имущественного расслоения, как в сегодняшней России, никогда не было. Там доходы облагаются очень дифференцированным налогом. Большие доходы сопровождаются большими налогами. Лично я сомневаюсь в правильности подобной политики. Но не я это решаю.
В 21-м году поступления в госбюджет достигли 413 миллиардов шекелей, это примерно на 20 процентов больше, чем в докризисном 2019 году.
Доллар, который три года назад стоил 3,8 шекеля, теперь стоит 3 шекеля. По отношению к доллару и евро шекель вырос на четверть. Это означает, что на ту же 1 000 шекелей израильтянин сегодня может купить на четверть больше импортных товаров, чем в совсем недалёком 19-м году. Даже просто лежащие в тумбочке сбережения постоянно растут в цене.
С рублём когда-нибудь происходило что-то подобное?
И всё это называется кризис. Когда партии не могут договориться о разделе министерских портфелей, когда страна месяцами живёт вообще без правительства, с набором временно назначенных и временно исполняющих…
Кстати, это действительно тормозит развитие экономики страны. Но по сравнению с затхлой российской «стабильностью» - это просто мелочь. В стране кипит политическая жизнь. Партии борются друг с другом за место под солнцем – и в такой ситуации им приходится реально доказывать свою нужность, доказывать, что они способны изменить жизнь избирателей к лучшему.
Кого в России волнуют нужды и проблемы простого избирателя? В России от избирателя ничего не зависит. Вот вам и разгадка, почему у одних даже кризис сопровождается постоянным ростом, а у других – широко рекламируемая «стабильность» приводит только к разгулу коррупции, деградации общества и многолетнему падению доходов населения.