Валерий Авдерин: Путин навсегда
Приснился на днях сон. Будто прошло уже лет 100 – и ныне начало не 21-века, а 22-го. В России готовятся к выборам президента – и по телевизору показывают заседание Думы, посвящённое некоторым процессуальным вопросам.
На трибуну выползает бабулька такого возраста, что начинаешь сомневаться, можно ли вообще столько прожить. Оказывается, это Валентина Терешкова. Которой скоро будет 200 лет. Она предлагает обнулить все предыдущие президентства Владимира Владимировича Путина, чтобы очередной раз сделать президентом именно его. Тут в Думе появляется и сам 170-летний ВВП – он как раз случайно проезжал мимо и узнал о совершенно неожиданной для него инициативе Валентины Владимировны.
Ну, Путин, естественно, рассказывает, что очень хочет на пенсию, но если он настолько нужен народу – то, ничего не поделаешь, придётся покорячиться ещё пару сроков. Народ – это самое дорогое, что есть в его жизни.
Спрашиваю у окружающих: А это действительно Путин?
Люди вокруг начинают улыбаться, мол, дед, ты что – совсем глупый… Путин умер ещё сто лет назад. И Терешкова тоже. Но вслух с незнакомыми людьми об этом лучше не заговаривать. Можно поиметь большие неприятности.
Просто дети Путина, его бабы, замы, помы, друзья… не захотели терять нажитое непосильным воровством, тихо закопали покойника, нашли актёра-двойника – и вот уже сто лет продолжается эта клоунада. Якобы есть Путин, есть Терешкова, которая через каждую пару сроков предлагает продлить его полномочия – в соответствие с Конституцией. И все делают вид, что этому верят. Одни – потому что им это выгодно, другие – потому что попробуй что-нибудь вякни.
Двойники тоже умирают – и это, наверное уже 10-й Путин, и 20-я Терешкова.
- А кто страной-то управляет? – не выдержал я.
- А хрен его знает… Пожал плечами один из моих собеседников, - что управляет плохо – видим, а кто – понятия не имеем. И даже богу на всё это не пожалуешься. Потому что и не знаешь – на кого жаловаться. Не на покойника же, который сто лет, как лежит в земле…