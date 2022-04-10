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Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Авторская колонка
10 апреля 2022, 12:24
Константин Сонин: Новое лицо
Сонин Константин

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

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Константин Сонин: Новое лицо

Константин Сонин: Новое лицо

Мировые СМИ, NYT, например, сообщает о назначении генерала Дворникова командующим российской армией в Украине. Объяснение - решено, что война идёт так неожиданно плохо для России, потому что у войск не было единого командующего. Теперь опытный генерал будет отвечать за всю операцию, то есть, фактически за все войска страны, которые можно собрать для нового наступления. Если Дворников - действительно опытный и серьезный генерал и ему действительно даны большие полномочия, то это серьезный разрыв с обычной путинской практикой.

Характернейшей чертой путинских администраций является то, что на ключевые должности НЕ назначаются сильные, самостоятельные люди. Абсурдный, ни к чему не пригодный Медведев был выбран в качестве президента, а потом многолетнего премьера именно потому, что ни в каком смысле, ни при каких обстоятельствах не мог претендовать на реальную власть. Другие премьеры, Фрадков и Зубков, были ещё абсурднее, как будто специально обессмысливая должность премьер-министра. Напротив, очевидные, в соответствующие моменты кандидаты как Кудрин (самый влиятельный министр первого десятилетия) или Шувалов (фактически работавший премьером в 2008-2012, пока Путин был президентом, называясь «премьером») не назначались.

Возможно, конечно, что Дворников - такой же паркетный генерал, как и Шойгу с Герасимовым. Тогда его назначение вряд ли на что-то повлияет. Возможно, он более компетентен, но Путин будет держать его на коротком поводке, обессмысливая назначение единого командующего. Если же это серьезно, то это интересное изменение политической динамики - появляется человек с реальной властью.

[UPD:] Все это, конечно, довольно умозрительная дискуссия. Нормальный, квалифицированный, патриотический генерал отказался бы командовать армией в позорной захватнической войне. «Победа», ради которой он назначен, совершенно не нужна России - удерживать оккупированные территории, не совершая военных преступлений - не убивая безоружных граждан как в Буче, невозможно. В интересах России, конечно, немедленное заключение мира и вывод войск с Украины.

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