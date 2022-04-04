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04 апреля 2022, 01:04
Кирилл Рогов: Российские элиты и параллельная реальность
Рогов Кирилл

Независимый обозреватель

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Кирилл Рогов: Российские элиты и параллельная реальность

Кирилл Рогов: Российские элиты и параллельная реальность

Несчастные россияне все глубже погружаются в параллельную реальность. В этой реальности не только украинские военные сами бомбят свои города, пока Россия пытается спасти от них мирных украинских жителей, в ней еще рубль укрепляется, акции растут, экономика исправно работает: погрузка – отгрузка. Элиты, забыв былые разногласия, сплотились вокруг лидера в патриотическом порыве и засучили рукава. А Запад, умывшись слезами и утерев сопли, вынужден покупать наш газ за наши же рубли.

Эта реальность нам, впрочем, хорошо известна и называется Советский Союз. Там тоже рубль был крепче доллара, у элит не было разногласий в поддержке линии партии, а погрузка и отгрузка четко соответствовали указаниям пленумов ЦК. Каждый волен верить в наиболее близкую ему часть этого булшита: кто в зверства украинских «националистов», кто в рубль, кто в отгрузку-погрузку, а кто в сплоченные элиты.

Но только рубль не укрепляется. Если доллар нельзя купить, то его цена, выставленная ЦБ, не имеет рыночного смысла. Она отражает только тот факт, что государство запретило кампаниям и гражданам использовать доллар как средство сбережения. Валюту от поставок газа будет конвертировать в рубли Газпромбанк, и смысл этой конвертации только в том, чтобы валюта не оставалась на счетах компаний, а сразу переходила в руки ЦБ, т.е. государства.

Российские акции не растут, потому что от того, что сегодня Петр Петрович купил у Семен Семеныча акции по 20 руб., а завтра продал ему по 25 руб., количество денег в экономике и на счетах компаний не меняется. Элиты сплачиваются вокруг лидеров только в фантазиях самих лидеров и песнях пропагандистов. В реальности, они должны предлагать разные (более соответствующие их интересам) пути выхода из ситуации – и это была бы содержательная часть картинки. А если они только «сплачиваются», то значит имеет место какая-то хрень, для прикрытия которой используется вот эта вот хтонь.

Страны экспортируют товары, чтобы получить ту валюту, в которой они покупают необходимый импорт. С этой точки зрения требование к «недружественным странам», чтобы они платили за наш газ нашими рублями – эта громкая декларация полной неадекватности реалиям мира. Но законы гравитации действуют вне зависимости от указов президента Путина.

Российские элиты и вся Россия оказались в исключительно тяжелом положении, выход из которого найти не просто. Но только сплоченность вокруг лидера и вера в параллельную реальность – это то, что их сюда завело, а вовсе не то, что может нас отсюда вывести.

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