Валерий Авдерин: О войне и импортозамещении
Сегодня уже трудно представить, что Германия вдруг нападёт на Францию (или Франция на Германию), как много раз было в прежней истории. Или Штаты попытаются отнять у Мексики какой-то её штат (что тоже когда-то делалось запросто). Испания не пытается поглотить Португалию, а португальцам не приходит в голову вернуть себе Бразилию. И даже оборонительных линий, наподобие знаменитой Мажино, никто в Европе уже не строит.
В средние века всё, что нужно было какому-то феодалу, производилось в его деревне. Крестьяне выращивали хлеб, овёс и репу, их жёны делали ткани и доили коров, кузнец делал гвозди и подковы… Барон нападал на своего соседа, отбирал у него ещё две деревни – теперь у него становилось втрое больше подков и гвоздей, коров и овец… Живи и радуйся!
Но потом война перестала быть способом разрешения межгосударственных противоречий. И даже способом самоутверждения. Это имеет и какие-то морально-этические корни, но главные причины здесь – экономические. Война уже не выгодна. Она не приносит никаких бонусов даже победителям.
Победа Франции и Британии в Первой мировой сделала их из главнейших держав мира странами второго ряда. Она их истощила и вывела в мировые лидеры Соединённые Штаты. Даже наложенные на проигравшую войну Германию репарации не возмещали гигантских убытков победителей. Это в России о той войне забыли, а в каждом французском городке стоит памятник погибшим в Первую мировую землякам. В городке и сегодня живёт лишь несколько тысяч человек, а на памятнике запросто могут быть перечислены сто или двести имён. Именно ужас перед повтором уже пройденного заставил французов подписать Мюнхенское соглашение в 1938-м. Хотя мирным заверениям Гитлера Даладье и Чемберлен тогда не поверили. И, вернувшись домой, начали лихорадочно готовиться к надвигающейся войне.
Но сейчас ситуацию нельзя сравнить даже с тридцатыми годами прошлого века. В мире господствует глобализация. Есть целый ряд направлений технического прогресса, для которых мощи одного государства, даже такого, как Китай или Штаты, откровенно недостаточно. Это и компьютерные технологии, и мобильная связь, и термоядерный синтез, и борьба с раком и спидом, и изучение космоса…
В каждом из таких проектов задействованы ресурсы десятков стран. Взять банальный ноутбук. Его делают в полусотне (или даже больше) государств. В двадцати-тридцати странах добывают используемое в нём сырьё. Потом в одной стране делают одну микросхему, в другой – другую, в третьей – вентилятор, в четвёртой – динамик, в пятой – линзы для камеры… И, что будет, если две из этих стран начнут делить раскинувшееся между ними болото с лягушками? Из-за войны весь мир останется без компов. Конечно, производство этих компонентов перенесут в другие страны. Но на возобновление производства могут уйти месяцы. Или даже полгода-год.
А начавшую ту войнушку страну ожидает финансовый бойкот. Как ненадёжного бизнес-партнёра, подставившего всех из-за какого-то болота. Победитель будет слушать кваканье уже своих (а не чужих!) лягушек и подсчитывать убытки. Потому что никакие лягушки не окупят отстранения от глобального всемирного бизнеса.
А делать (и продавать тоже!) такую вещь, как ноутбук или смартфон, в одной стране – просто нереально. Даже современный автомобиль делать только у себя и только для себя нереально. Современный самолёт – такая сложная и навороченная штука, что в мире их производит уже считанное количество компаний со сложной международной кооперацией. Разработка и производство многих лекарств требует таких гигантских ресурсов, что делать их силами одной страны и лишь для себя – тоже нереально.
Восьмилетние разговоры об импортозамещении в России не привели даже к появлению отечественных тостеров и кофемолок. Вообще разговоры об импортозамещении в современном мире – это полный бред. Оно нереально и непосильно даже для таких стран, как Япония, Китай или США. Где и людей и ресурсов в разы больше. Россия по объёму ВВП соседствует с Южной Кореей, где народа втрое меньше, чем в РФ.
В сегодняшнем мире торговать стало во много раз выгоднее, чем воевать. Или пытаться жить натуральным хозяйством. И люди с современным менталитетом это давно поняли.
Я тебе якутские алмазы, а ты мне колумбийские бананы. Пытаться выращивать бананы за Полярным кругом сегодня будет лишь идиот.
Уже предвижу возражения: А вот американцы напали на Афганистан! Или Сирию, или Ливию… Чтобы не писать ещё сто страниц, не буду вдаваться в мотивацию. И в то, почему мир воспринял это так спокойно. Спрошу лишь у моих оппонентов: Чего лишился мир, скажем, от вторжения американцев, британцев и их союзников в Афганистан? В магазинах мира начались перебои с мукой или шоколадом? В Китае вынужденно остановили монтаж радиотелескопа? Нет, проблемы начались только у наркодилеров. Потому что все они торговали афганским героином.
Почему американцы, натовцы не нападают на Катар или Монако? Такие лакомые страны. Богатые и беззащитные. А нападают лишь на пещерные режимы, которые заваливают мир наркотиками, поддельными деньгами, заполняют его миллионами беженцев и взрывают чужие пассажирские самолёты… Подумайте…
На наших глазах за два десятилетия нищий Китай стал мастерской мира. Уровень жизни его обитателей вырос во много раз. Получив такую возможность, китайцы ломанулись изучать мир. Опустошая сувенирные лавочки, по всему миру шарашатся толпы косоглазых туристов.
Нищие Турция и Египет на наших глазах за те же двадцать лет превратились в великие туристические державы, зарабатывающие на десятках миллионов туристов со всего мира.
Просто за счёт прогресса науки и техники уровень доходов, качество жизни людей растёт по всему миру. И лишь в России (да ещё в дружественной ей Северной Корее) уровень доходов населения падает всё последнее десятилетие. В Северной Корее люди просто голодают. Скажи мне, кто твой друг… И я скажу, что тебя ожидает с такими друзьями