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31 марта 2022, 02:51

Польша призывает ЕС следовать ее примеру

Варшава стремится полностью прекратить импорт российской нефти, газа и угля и хочет, чтобы остальные страны блока сделали то же самое

Польша призывает ЕС следовать ее примеру
Фото: www.tellerreport.com

Польша прекратит весь импорт российских энергоносителей к концу этого года, заявил в среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, назвав этот шаг «самым радикальным планом» среди всех стран ЕС.

«Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам», - сказал Моравецкий. «Когда мы последовательно осуществляли свой план по отказу от газа, от нефти, наши западные соседи все больше ставили себя в зависимость от России».

Заявление премьер-министра Польши – это, по сути, насмешка над Германией, которая не хочет прекращать покупать российскую нефть, газ и уголь, несмотря на вторжение России в Украину, хотя министр экономики и климата Роберт Хабек в среду призывал немцев потреблять меньше энергии.

«Когда другие в Европе смотрели на Россию как на торгового партнера, мы знали, что Россия использует газ и нефть, особенно газ, в качестве инструмента шантажа», - сказал Моравецкий. «Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны».

По данным аналитического центра Forum Energii, Польша получает 46 процентов своего газа, 64 процента своей нефти и 15 процентов своего угля из России. Это делает ее одним из крупнейших покупателей российской энергии в ЕС и при этом ставит в неудобную позицию правительство, которое считает себя ключевым союзником Украины. В то же время политическая оппозиция резко критикует правительство Польши за медлительность в вопросе отказа от российских энергоресурсов.

Варшава годами готовилась свести к минимуму свою зависимость от поставок из России.

В первую очередь правительство рассмотрит вопрос отказа от угля - наименьшего источника импортируемой из России энергии, который долгое время подвергался нападкам со стороны контролируемых государством польских угольщиков. Во вторник правительство объявило, что запретит импорт российского угля, а Моравецкий заявил, что соответствующий закон вступит в силу не позднее апреля или мая этого года.

Следующими шагами будет избавление от российской нефти и газа, которые, по словам Моравецкого, должны быть завершены к концу года. Он также призвал Европейскую комиссию ввести новый налог на российские ископаемые виды топлива, чтобы «торговля шла честно».

Что касается газа, то его контракты с «Газпромом» истекают в конце этого года, и правительство не планирует их продлевать. Польша заменит российские поставки газом из Норвегии по новой балтийской трубе. Также планируется расширить терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце на Балтийском море и подписать новые контракты с большим количеством поставщиков сжиженного природного газа из таких стран, как США и Катар.

Что касается нефти, то министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Польша заменит российскую нефть, перекачиваемую в Польшу по трубопроводу «Дружба», сырой нефтью, доставляемой танкерами на новый нефтяной терминал в Гданьске. «Мощность перевалки терминала в настоящее время составляет 36 миллионов тонн в год и достаточна для удовлетворения потребностей польских нефтеперерабатывающих заводов в сырой нефти», - сказала она.

Чтобы добиться полной независимости от российских ископаемых видов топлива, Польша также обновляет свою долгосрочную дорожную карту энергетической политики до 2040 года, включив в нее положения об энергетической безопасности, которые призывают к быстрому увеличению использования возобновляемых источников и ядерной энергии.

Все это должно быть примером для других стран ЕС, сказал Моравецкий.

«Мы призываем наших соседей, партнеров, друзей из ЕС сделать то же самое», - сказал он. «Как можно быстрее уходите от российской нефти, российского газа, российского угля и справедливого налога, который уравняет правила игры в ЕС. Это наш план для ЕС - вырвать это оружие из рук Путина, из рук России».

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