Меню
Политика
Как сделать миллионы на ЖКХ
Авторская колонка
29 марта 2022, 22:51
Кирилл Рогов: Начало деэскалации, Минск-3 и проблема сдерживания
Рогов Кирилл

Независимый обозреватель

Все авторы

Кирилл Рогов: Начало деэскалации, Минск-3 и проблема сдерживания

Кирилл Рогов: Начало деэскалации, Минск-3 и проблема сдерживания

Сегодня, безусловно, поворотный день в российско-украинской войне. Доктрина, которая впервые прозвучала из уст генерала Рудского 25 марта, стала практически официальной в устах Шойгу сегодня: Кремль делает вид, что выполнил глобальные задачи на украинской территории, отказывается от действий на киевском направлении и сосредотачивается на юго-восточном театре. Войска, вроде, уже начали понемногу отходить из северных районов. Таким образом, Кремль уже в второй раз изменил план кампании: сначала провалился блицкриг и принята была доктрина позиционной войны с осадой-обстрелами крупных городов, теперь и эта доктрина отправилась в ведро.

Можно долго спекулировать, является ли этот поворот результатом ползучего бунта военных или необходимой перегруппировкой, связанной с тем, что военные украли половину армии. Суть не в этом. Фактически, на данный момент на переговорах Кремль пытается как можно дороже продать свою неспособность взять Киев и действовать на нескольких фронтах одновременно. То, соглашение, которое сегодня как будто вырисовывается, безусловно, не является ни окончанием войны, ни договором. Скорее это перемирие. Чем отличается перемирие от договора? Тем, что в соглашение стороны записывают принципиально разные понимания будущих границ и даже зон фактического контроля. Это позволяет им немедленно остановить огонь, несмотря на обоюдную неудовлетворенность результатами кампании. Но это же позволяет в любой момент отменить подписанную бумагу, если одна из сторон видит возможность изменить положение в свою пользу. Поэтому нынешние переговоры справедливо назвали Минском-3.

Из такого понимания ситуации вытекают несколько следствий. Во-первых, сейчас не ясно, что Кремль считает для себя зоной контроля и целью контроля. Готов ли он ограничиться Донбасом? Или намерен удерживать также Запорожье и Херсон? В этом случае половина «Новороссии» и сухопутный коридор в Крым станут «призом» Кремля. А утверждения Путина и кремлевской пропаганды, что война закончилась успехом, будут выглядеть не столь уж беспочвенными, если сравнить новую зону контроля с прежней. Угроза окончательного присоединения этих территорий к России будет использована в торге вокруг санкций, а на оккупированных территориях будет развернут широкий террор против несогласных. Наконец, принципиальное значение будет иметь то, как будут сформулированы ограничения «нейтральности» для Украины. Перемирие, также как период с 2014 по 2021 г., может быть использовано Кремлем для подготовки новой, более дееспособной группировки. А что будет делать Украина? И как можно гарантировать ей будущую безопасность, если НАТО по-прежнему не возьмет на себя риски прямого столкновения с российской армией.

И здесь есть вопрос, который представляется мне даже более важным, чем все предыдущие. Вопрос о новой архитектуре коллективной безопасности по модели «Больше, чем НАТО». 6 апреля в Брюсселе во встрече министров иностранных дел альянса примут участие также министры Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины. Министры будут обсуждать много вопросов, хотя, по сути, для этого состава участников есть один главный вопрос. Последние недели продемонстрировали одну фундаментальную вещь: новая архитектура коллективной безопасности должна базироваться на принципе безусловной защиты, который подразумевает гарантии ядерной защиты для неядерных стран, являющихся участниками новой системы коллективной безопасности и не являющихся членами НАТО. Этот новый подход является, по-моему, в сущности, безальтернативным, хотя и неполным ответом на те вызовы, которые сформировало нападение России на Украину. Эта новая доктрина сдерживания станет ответом на доктрину ограниченного ядерного удара, которая стала одним из главных страхов последних недель.

Сейчас на главной
Россияне перерегистрируют на себя всемирно известные бренды
бренды
Россияне перерегистрируют на себя всемирно известные бренды
Российские бизнесмены подали в Роспатент более 50 заявок на регистрацию известных международных товарных знаков. Речь идет о тех компаниях, которые приостановили работу в РФ из-за спецоперации в Украине
Биржевой курс доллара упал до 83 рублей, а курс евро – до 92 рублей
валюта
Биржевой курс доллара упал до 83 рублей, а курс евро – до 92 рублей
Так, на бирже Форекс доллар упал до 83,11 рубля, а евро – до 92,37 рубля. В ходе торгов на Московской бирже доллар упал до отметки 83,23 рубля, а евро – до 92,28 рубля
Техномир
Российские разработчики запустят защищенный от санкций аналог магазина Google Play
Российские разработчики к 9 мая обещают запустить аналог магазина мобильных приложений Google Play для Android. Новый сервис NashStore не будет зависеть от антироссийских санкций и позволит пользователям оплачивать покупки картами «Мир»
Российские власти предоставили IT-специалистам отсрочку от армии. Но не всем
IT-компании
Российские власти предоставили IT-специалистам отсрочку от армии. Но не всем
Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении отсрочки от службы в армии для IT-специалистов. Такое решение было принято в рамках мер, направленных на удержание айтишников от бегства из страны
Минтранс обяжет агрегаторов такси передавать все данные ФСБ в режиме онлайн
такси
Минтранс обяжет агрегаторов такси передавать все данные ФСБ в режиме онлайн
Согласно документу, все службы заказа легкового такси должны предоставить ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным
Минцифры рекомендовало операторам связи отказаться от безлимитных тарифов
сотовые операторы
Минцифры рекомендовало операторам связи отказаться от безлимитных тарифов
В Минцифры отметили, что в условиях нынешних санкций против России и сокращения доступности иностранного оборудования «необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей»
Центробанк установил курс для конвертации валютных ипотек
ипотека
Центробанк установил курс для конвертации валютных ипотек
ЦБ рекомендует применять курс, установленный регулятором на 18 февраля 2022 года, для заемщиков, обратившихся для конвертации ипотеки до 31 мая 2022 года. В Банке России напомнили, что 18 февраля курс доллара составлял 75,75 рубля, а курс евро – 86,13 рубля
Страны «большой семерки» отказались платить за российский газ рублями
поставки газа в европу
Страны «большой семерки» отказались платить за российский газ рублями
Страны G7 согласовали решение об отказе платить за поставленный Россией газ рублями. Глава министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сообщил ABC News, что решение было принято единогласно
Россия введет визовые санкции против граждан «недружественных» стран
визы
Россия введет визовые санкции против граждан «недружественных» стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке ответных мер на западные санкции. Речь идет об ограничении въезда в РФ граждан «недружественных» стран
Общество
Россиянам разрешили пользоваться Facebook и Instagram. Это не является экстремизмом
Российским гражданам не стали запрещать пользоваться соцсетями Facebook и Instagram (продукты компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом говорится в мотивировочной части решения Тверского райсуда Москвы
Шесть яхт и авиакомпания для друзей
Владимир Путин
Шесть яхт и авиакомпания для друзей
Президент России Владимир Путин неофициально владеет как минимум шестью яхтами, сообщает издание «Полигон». Ранее широко было известно о двух яхтах – это Graceful и «Шехерезада». Последняя сейчас находится в Италии
Гульбахор и Саодат спешат на помощь
коррупция
Гульбахор и Саодат спешат на помощь
Один из 100 самых богатых людей в мире, основатель холдинга USM Алишер Усманов сохраняет 49-процентную долю. Остальная часть принадлежит множеству его секретных офшорных компаний, деловых партнеров и родственников
В России могут начаться сбои в работе сотовой связи
сотовая связь
В России могут начаться сбои в работе сотовой связи
В России из-за санкций могут начаться сбои в работе сотовой связи. Об этом предупреждает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по IT, в которую входят крупнейшие операторы связи
Авторская колонка
О советском снабжении
Все, кто в силу возраста, не сталкивался с этим сам, наверное, всё одно слышали, что в советские времена жители Тулы, Рязани или Владимира ездили в Москву за колбасой, сыром, маслом, мясом, конфетами…
Авдерин Валерий
Курс американского доллара на открытии торгов упал до 92 рублей
валюта
Курс американского доллара на открытии торгов упал до 92 рублей
американского доллара сразу после открытия торгов на Московской бирже утром 28 марта упал по отношению к рублю на 3,6% до отметки 92,51 рубля. Курс евро в первые минуты торгов упал на 7,1% до отметки 97,5 рубля
Церемония «Оскар» прошла без выступления президента Украины
кинопремии
Церемония «Оскар» прошла без выступления президента Украины
Картина «CODA: ребенок глухих родителей» стала не только лучшим фильмом, но и получила «Оскар» в номинациях «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана» (награду получил Трой Коцур)
В Италии обнаружили роскошную виллу, которая может быть связана с Игорем Шуваловым
имущество чиновников
В Италии обнаружили роскошную виллу, которая может быть связана с Игорем Шуваловым
Семья бывшего вице-премьера России, а сейчас главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова владеет роскошной виллой «Bengodi» в заливе Таламоне в регионе Тоскана
Роскомнадзор проверит СМИ из-за интервью президента Украины Владимира Зеленского
СМИ
Роскомнадзор проверит СМИ из-за интервью президента Украины Владимира Зеленского
Роскомнадзор заявил о проведении проверки в отношении российских СМИ, сотрудники которых взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского